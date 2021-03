Samsung presenta un memoria DDR5 de 512 GB, el doble de rápida

La mayoría de los ordenadores nuevos vendidos en España usan memoria RAM DDR4, que en su día supuso un salto importante respecto a pasadas generaciones; sin embargo, en la última década el desarrollo se ha estancado, en parte porque el beneficio de aumentar la velocidad de la RAM era mínimo con la mayoría de procesadores.

Eso ha cambiado con el lanzamiento de nuevos procesadores con una mayor cantidad de núcleos. Los Ryzen de AMD fueron los primeros que demostraron mejoras importantes conforme aumentábamos la velocidad de la RAM, e Intel se sumó con sus últimos modelos de procesador.

Eso ha fomentado el desarrollo de DDR5, y ya se sabe que las próximas plataformas de Intel y AMD, Alder Lake y Zen 4 respectivamente, soportarán el nuevo estándar; y ahora, Samsung ha demostrado lo que es posible.

Memoria DDR5

Samsung ha presentado esta semana el primer módulo de memoria RAM DDR5 con una capacidad de 512 GB. No, no nos hemos equivocado con la cifra. Aunque hoy en día se recomienda instalar 16 GB de memoria RAM, y hay muchos equipos nuevos sólo con 8 GB, Samsung ha conseguido una capacidad 32 veces superior sólo con un módulo; ni siquiera le ha hecho falta dos.

Memoria DDR5 de Samsung Samsung Omicrono

Para ello, este módulo cuenta con 32 conjuntos de 16 GB cada uno, algo que revela muchos problemas con la tecnología actual; es por eso que Samsung ha optado por usar nuevos materiales, reemplazando la capa aislante por un material llamado HKMG (material de alto κ), que normalmente se usa en semiconductores.

El logro de Samsung al usar este material para reducir las fugas es conseguir un mayor rendimiento, al mismo tiempo que reduce el consumo en un 13%.

Velocidad absurda

De hecho, aunque Samsung no ha dado todas las cifras, afirma que este módulo es el doble de rápido que los DDR4 actuales, al ser más eficiente con el consumo energético. Hablamos de velocidades de 7.200 megabits por segundo, una velocidad absurda para los estándares actuales y que será especialmente útil en entornos que precisen un gran ancho de banda.

Sin embargo, no esperes montar este módulo en tu ordenador próximamente. Para empezar, como hemos comentado los ordenadores actuales no son compatibles, y Alder Lake y Zen 4 no se esperan hasta finales de año, o principios de 2022; y como es natural, los precios serán elevados inicialmente.

Pero el principal motivo es que Samsung quiere vender estos módulos a empresas para servidores y centros de datos, que los aprovecharán más; no sólo podrán computar más datos y más rápidamente, sino que la reducción del consumo se traducirá en un menor coste. Pese a eso, este módulo es un buen adelanto de lo que está por llegar en el sector de los ordenadores.

