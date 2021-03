Bang & Olufsen se mete en los videojuegos con sus primeros auriculares gaming

Bang & Olufsen es más conocida en España por sus soluciones de audio de gama alta, con un toque clásico y hasta cierto punto, nostálgico. Es una marca con mucha historia, que saltó a la fama en los 70 por su tocadiscos clásico.

Pero recientemente, la compañía se ha centrado en modernizarse, sin perder por ello lo que la hace especial. Su altavoz portátil Beosound Level es un buen ejemplo, con un diseño tradicional pero con la última tecnología; también lo son sus auriculares inalámbricos, con los que compite contra alternativas como los AirPods Max.

Ahora, llega un producto que no nos esperábamos ver con la marca B&O, dirigido a un usuario más jóven y con otras prioridades: el jugador. En efecto, los nuevos auriculares inalámbricos de la compañía son para 'gamers'.

Bang & Olufsen para juegos

Los Beoplay Portal son los primeros auriculares inalámbricos de Bang & Olufsen diseñados para jugar, algo que no es inmediatamente aparente. No esperes ver luces RGB y colores histriónicos sólo porque este es un producto 'gaming'; la clase de B&O se mantiene en los dos colores disponibles, negro y gris.

Bang & Olufsen Beoplay Portal Bang & Olufsen Omicrono

Sólo cuando los comparamos con otros modelos del mismo fabricante nos damos cuenta de que pueden tener un diseño más simple, que encajaría mejor al lado de una consola. No es casualidad, ya que estos auriculares forman parte del programa "Designed for Xbox" y por lo tanto, han sido pensados para ser usados con una consola Xbox (tanto las nuevas Series X|S como la Xbox One) a través del protocolo Xbox Wireless. Es gracias a eso que presumen de una conexión con un mayor ancho de banda y una latencia inferior, justo lo que queremos mientras jugamos.

Eso no significa que sean exclusivos de Xbox. Gracias a su conexión inalámbrica Bluetooth 5.1 y por cable USB-C, los podemos conectar a todo tipo de dispositivos, ordenadores y otras consolas. Y si los conectamos al móvil, podremos aprovechar la tecnología aptX Adaptative.

Cancelación de ruido

Algo que no solemos ver en muchos auriculares gaming es la cancelación de ruido, y por eso es una sorpresa que B&O presuma de ello con el Portal. De hecho, se trata de una "nueva generación" de esta tecnología, que mezcla la cancelación activa de avance y la de retroalimentación, que nos aislará completamente y nos permitirá jugar incluso en los entornos más ruidosos. Además, la tecnología ‘Own Voice’ reproducirá nuestra propia voz, ideal para evitar esa extraña sensación que ocurre cuando hablamos y no nos escuchamos a nosotros mismos.

Por lo demás, los Beoplay Portal prometen un sonido a la altura de lo esperado en la marca, con dos ‘drivers’ de 40 mm con imanes de neodimio, compatibilidad con Dolby Atmos para auriculares, y más. La calidad también se nota, con un acolchado en la diadema de tejido de fibra de bambú y almohadillas con espuma de memoria envuelta en piel de cordero.

Bang & Olufsen Beoplay Portal Bang & Olufsen Omicrono

Por supuesto, es un auricular gaming, y eso implica que lleva micrófono para comunicarnos con los compañeros. Lo interesante es que sobresale, sino que usa una tecnología direccional con un conjunto de micrófonos para amplificar nuestra voz eliminando el ruido de fondo.

Los Bang & Olufsen estarán disponibles por un precio de 499 euros a partir del próximo 29 de abril.

