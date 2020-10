Vuelve el tocadiscos de los 70: Bang & Olufsen recupera un clásico en plena fiebre "retro"

La moda de lo "retro" no tiene visos de terminar pronto. En el sector de los videojuegos, ya estamos viendo hasta máquinas arcade que podemos instalar en casa con juegos clásicos. Y para los aficionados a la música, ya hace años que los vinilos volvieron a convertirse en la opción por defecto, y ya se venden más que el CD.

Con todo esto, no es de extrañar que las ventas de tocadiscos estén subiendo, y que las marcas estén ofreciendo nuevos modelos adaptados a lo que podemos esperar de un dispositivo actual.

Pero ¿y si queremos la experiencia completa de volver atrás en el tiempo? En ese caso, lo mejor es optar por un modelo original, si es que encontramos uno en condiciones decentes, claro.

Tocadiscos clásico

Esa es la idea que han tenido en Bang & Olufsen, una marca que lleva décadas en el mercado del sonido; de hecho, llevan tanto tiempo que se pueden permitir hacer cosas como coger uno de sus modelos clásicos y modernizarlos.

Así nace el Beogram 4000c Recreated Limited Edition, un tocadiscos que puede que resulte demasiado familiar para mucha gente. Eso es porque no es un modelo nuevo, sino una restauración del Beogram 4000 original que fue lanzado en 1972, y cuyas versiones dominaron la década de los 70 como una de las alternativas más elegantes para disfrutar de la música.

El Bang & Olufsen Beogram 4000c original Bang & Olufsen Omicrono

Hoy en día se habla mucho de la "obsolescencia programada", y de cómo los dispositivos actuales no duran tanto como los de antes; no solo son mucho mas frágiles, sino que no soportan tan bien el uso constante.

Bang & Olufsen pretende demostrar que eso es cierto con este "renacimiento" de un modelo clásico.

Originales restaurados

Porque el Beogram 4000c Recreated Limited Edition no es un nuevo tocadiscos con el aspecto del original; son realmente unidades originales que han sido restauradas. La compañía ha conseguido localizar decenas de unidades, y se ha dedicado a abrirlas e inspeccionarlas en busca de posibles problemas.

Cada tocadiscos ha sido limpiado y revisado de manera individual, y las piezas que han sufrido más han sido cambiadas por otras nuevas, para que vuelvan a funcionar como el primer día. Pero además, también han cambiado algunas partes para resaltar las decisiones de diseño de hace tantas décadas.

Proceso de restauración del Beogram 4000c Bang & Olufsen Omicrono

El Beogram 4000c destacaba por su diseño, incluso comparado con sus contemporáneos; se nota claramente que nació en los 70, y B&O ha intentado mantener ese estilo. El aluminio ha recibido un tratamiento completo, pulido y anonizado en tono champán con más brillo. La madera, tan habitual en dispositivos electrónicos de la época, ha sido cambiada por roble macizo hecho a mano; y la tapa que protege contra el polvo es nueva.

En el interior, el tocadiscos se ha modificado para que esté a la altura de lo que se espera hoy en día, con un pre-amplificador phono RIAA que permite conectarlo a altavoces modernos con una simple conexión de 3,5 mm que no estaba en el original. Gracias a eso podemos disfrutar del tocadiscos sin molestias ni complicaciones.

El Beogram 4000c Recreated Limited Edition no es barato, con un precio de 10.000 €; además, sólo se venderán las 95 unidades que B&O ha conseguido encontrar y restaurar. Pese a todo, es interesante que dispositivos clásicos vuelvan de entre los muertos de esta manera, como con el nuevo Walkman de Sony.