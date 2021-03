Videollamadas con cancelación de ruido: probamos el Creative Sound Blaster Play! 4

La inmensa mayoría de los portátiles vendidos en España tienen el mismo fallo, uno olvidado por muchos fabricantes, especialmente en las gamas medias y bajas: la calidad de sonido.

Para los compradores, contar con un buen sonido no suele ser la prioridad a la hora de elegir portátil; pero en el último año hemos visto las consecuencias de no apostar por ese aspecto. Ha sido el año del teletrabajo, en el que hemos dependido más que nunca de los micrófonos, altavoces y webcams integrados; el año en el que hemos descubierto lo malos que realmente son.

Afortunadamente, cada vez hay más portátiles con buen sonido, pero incluso estos no tienen tecnologías como la cancelación activa de ruido, tan útiles en el teletrabajo. Ahora llega Creative, ofreciéndonos la oportunidad de probar su solución: una pequeña tarjeta de sonido que podemos conectar por USB para mejorar instantáneamente el sonido de nuestro portátil: es el Creative Sound Blaster Play! 4, con un precio de 29,99 euros.

Creative Sound Blaster Play! 4

Procesador de audio BlasterX Acoustic Engine, SmartComms Kit, CrystalVoice Resolución de reproducción PCM 16 bit, 44,1, 48,0, 88,2, 96,0, 192,0 kHz

PCM 24 bit, 44,1, 48,0, 88,2, 96,0, 192,0 kHz Resolución de grabación Mono, 16 o 24 bit, 44,1, 48,0 kHz Fidelidad de audio Hasta 24-bits / 192 kHz Rango dinámico (DNR) 110 dB Relación señal/ruido 110 dB Impedancia soportada 16-150 ohmnios Salida de canal máxima Estéreo Conectividad USB-C, adaptador USB-A incluido Sistemas compatibles Windows 10 Ver 1703 o superior, macOS X 10.14 o superior Peso 8,3 gramos Dimensiones 138 x 16 x 8,2 mm

Estamos ante un pequeño dispositivo, menos grueso que un dedo y algo más largo, que tiene la tecnología necesaria para mejorar nuestras videollamadas y grabaciones. Es algo sorprendente, ya que podemos llevarlo en un bolsillo de la mochila sin molestar pero promete una gran diferencia.

El dispositivo en sí no tiene mucho; se conecta al ordenador por un cable USB-C integrado, pero se incluye un adaptador a USB-A (el grande) si no tenemos un portátil tan moderno o no tenemos puertos libres. En el otro extremo, tenemos nuestra salida de audio en la que conectar nuestros auriculares con micrófono.

Nos encontramos sólo dos botones. El primero es fácil de comprender, es el botón para silenciar que nos permite parar inmediatamente la entrada de sonido; aunque este dispositivo tiene una sorpresa en ese aspecto que explicaremos más adelante. El segundo botón es algo más extraño, ya que sólo muestra un círculo; no lo olvidemos porque será una sorpresa.

Dadas las décadas de experiencia en tecnología de sonido de Creative, durante esta prueba decidí ponerle las cosas difíciles, y en vez de coger unos auriculares con micrófono decentes, busqué en el cajón un tipo de auricular que probablemente todo el mundo tiene: los que vienen en las cajas de cualquier smartphone de gama baja, y que nadie quiere usar por su pésima calidad de sonido.

Incluso usando auriculares malos, el Sound Blaster Play! 4 se comportó bien Adrián Raya Omicrono

Quería comprobar cómo este dispositivo se iba a comportar en la peor situación posible: en una videollamada, con unos auriculares con micrófono bastante malos, y en una casa con gente hablando y el ruido de los teclados. Mis vecinos decidieron ayudar empezando una obra, así que lo tenía todo listo.

Anula el ruido en videollamadas

La función estrella del Sound Blaster Play! 4 es, sin duda alguna, la cancelación de ruido bidireccional. En efecto, funciona tanto con el sonido captado por nuestro micrófono, como con el que es reproducido a través de los auriculares. Es ideal si, por ejemplo, estamos hablando con alguien que no usa un dispositivo como este y escuchamos demasiado ruido proveniente de su llamada.

En mis pruebas, la cancelación de ruido se comportó mejor tapando el ruido que venía de mi entorno y capturado por mi micrófono. Eso es porque los algoritmos de Creative son capaces de comprender mejor cuándo estoy empezando a hablar y cuándo estoy en silencio; como resultado, los ruidos del teclado o de las obras son atenuados hasta el punto de que dejan de molestar, aunque no desaparecen por completo. Eso sí, no debería extrañarnos si en algunos momentos nuestra voz sale distorsionada como resultado.

Con pulsar un botón, podemos silenciar el micrófono con el Sound Blaster Play! 4 Adrián Raya Omicrono

Como resultado, usando este dispositivo es más fácil que los demás nos entiendan, incluso en las peores situaciones.

En cambio, la cancelación de ruido en el sonido que salía de los auriculares no fue tan buena; en ese caso, el algoritmo cortó muchas palabras hasta que se dió cuenta de que el otro usuario estaba hablando. Aún así, fue perfectamente comprensible; y de todas formas, este uso no es tan común.

La privacidad es un aspecto importante si estamos realizando llamadas o videollamadas, especialmente en casa. El Play! 4 incluye un botón para desconectar el micrófono instantáneamente, pero además, también tiene una funcionalidad llamada VoiceDetect que, como su nombre indica, permite activar el micrófono sólo cuando estamos hablando.

Usando los algoritmos de cancelación de ruido, este sistema es capaz de distinguir nuestra voz del ruido externo, y activar el micrófono en el preciso momento en el que empecemos a hablar. De esta forma, no molestaremos en llamadas de grupo, en las que el ruido puede ser detectado como que estamos hablando; y si queremos hablar con alguien a nuestro lado de manera privada, sólo tenemos que pulsar el botón del micro y comprobar que se ha encendido el LED rojo.

Una app muy completa

Estas y otras funciones se pueden activar y configurar en la app oficial de Creative, que es recomendable instalar con este dispositivo. Aquí no solo encontramos un panel de control de sonido, permitiéndonos variar la calidad, por ejemplo, sino que también tenemos acceso a todas las funciones.

La app de Creative ofrece acceso a muchas funciones Adrián Raya Omicrono

Por ejemplo, en la sección SmartComms podemos ajustar la activación automática del micrófono con VoiceDetect, definiendo los niveles de voz y el ruido ambiental manualmente, o bien dejar que los algoritmos lo hagan por su cuenta. También podemos activar y desactivar la cancelación de ruido, tanto de entrada como de salida.

La app de Creative permite cambiar la cancelación de ruido Adrián Raya Omicrono

Otra sección muy interesante es la de CrystalVoice, que nos permite modificar nuestra voz. Aquí encontraremos la función Smart Volume, que aumenta o reduce el volumen de nuestra voz sin tener que gritar o susurrar; es muy útil para esos casos en los que estamos molestando al resto en una llamada. También podemos eliminar los ecos que se producen durante la conversación, haciendo desaparecer el resto de voces de la llamada cuando hablamos. Por último, hay un detalle gracioso con Voice Morph, que nos permite cambiar nuestra voz con varios preajustes; podemos cambiar de sexo, de edad, o incluso convertirnos en un dragón. Los resultados no engañarán a nadie, aunque hay algunos muy graciosos si estamos en una llamada más coloquial con nuestros amigos.

Mejora el sonido del portátil

Aunque las funciones relacionadas con las videollamadas son las protagonistas en el Play! 4, no podemos olvidar que estamos básicamente ante una tarjeta de sonido externa, y de marca Creative nada menos. Por muy barata que sea, eso significa que debe ofrecer un buen sonido, ¿verdad?

Pues sí. De hecho, tal vez me ha sorprendido más el sonido teniendo en cuenta que no esperaba mucho. Es capaz de mejorar la calidad de sonido de la mayoría de portátiles baratos vendidos en nuestro país, y es un sustituto excepcional al chip de sonido interno.

Estamos ante un DAC de 110 db, que será capaz de mover nuestros auriculares siempre y cuando no sean para ‘audiófilos’; y presume de obtener sonido en ‘alta resolución’, de hasta 24 bits y 192 kHz. Ojo, no son cifras excepcionales, y el sonido tampoco lo es; sólo es mejor que los chips integrados baratos.

El Play! 4 hace honor a la marca Sound Blaster Adrián Raya Omicrono

Si realmente buscamos el mejor sonido portátil, es necesario dar el salto a un DAC más potente como el Sound BlasterX G6 de la propia Creative. Pero para la inmensa mayoría de usuarios, es suficiente.

Y aún no hemos hablado de las mejoras de sonido integradas; pulsando el segundo botón, el del círculo, podemos activar un modo dinámico con sonido espacial, y un modo con refuerzo de bajos. Ambos permiten sacar más partido a nuestros auriculares, con un sonido más vivo y con más pegada.

El modo dinámico, concretamente, sorprende más al conseguir una mayor inmersión, algo que se nota especialmente en videojuegos. En cambio, el refuerzo de bajos no se nota tanto, pero también se agradece en películas de acción o en algunos géneros de música. Hasta con los auriculares malos se comportó bien, aunque no hace milagros, por supuesto.

El sonido que necesitas

El Sound Blaster Play! 4 será muy útil para muchos usuarios, e incluso me atrevería a decir que es imprescindible si hacemos más videollamadas en casa y no estamos contentos con el sonido capturado por nuestro portátil.

El Sound Blaster Play! 4 también sirve para disfrutar de la música Adrián Raya Omicrono

Tiene sus limitaciones, por supuesto. La cancelación de ruido es muy buena, pero puede provocar distorsiones en las situaciones más difíciles. Y la calidad de sonido está un paso por delante de la mayoría de portátiles baratos, pero no más; podría decir que debería ser el mínimo aceptable, pero lamentablemente no es así por culpa de unos fabricantes que no han invertido lo suficiente en el sonido.

El Sound Blaster Play 4! está disponible por 29,99 euros en la página oficial de Creative, y también está disponible en Amazon con un cupón del 10% en el momento de escribir estas palabras.