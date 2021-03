Probamos la alternativa a los AirPods Pro de Razer: esta calidad de sonido es espectacular

En los últimos meses han llegado un aluvión de auriculares true wireless con cancelación de ruido a España. Al mercado de alta gama que abrieron los AirPods Pro y los Sony WF-1000XM3 se les ha ido sumando opciones de Huawei, de Samsung, de Jabra o de Panasonic, pero ahora Razer ha llegado con una de las mejores opciones: los Hammerhead True Wireless Pro.

Cuando pensamos en Razer lo asociamos de forma instantánea al gaming, y con razón. Son la referencia del sector y sus productos son sinónimo de alta experiencia de juego. Sin embargo, estos auriculares están pensados para todos (aunque no olvidan a los jugones) pues la experiencia de sonido es de altísimo nivel.

Los Hammerhead True Wireless Pro (209,99 €) son los auriculares inalámbricos intraurales con la mejor calidad de sonido que he probado. Por mis orejas han pasado un montón de alternativas, pero en ninguna he logrado percibir una profundidad acústica tan cuidada como en estos Hammerhead Pro. Sin embargo, también tienen algún punto negro y no son perfectos, ¿merecen la pena? os contamos nuestra experiencia.

Un sonido de impresión

Si hay algo importante en unos auriculares es, sin duda, cómo se escuchan. Y aquí es donde brillan los Hammerhead Pro. Hacen un trabajo brillante en con los agudos, medios y graves. Son nítidos, sin distorsiones y con una profundidad y una riqueza de sonido que realmente sorprenden.

Razer Hammerhead TWS Pro Chema Flores Omicrono

El efecto wow que consiguen no es casual y Razer ha afinado muy bien el desarrollo de estos auriculares para lograr la certificación THX. Esta etiqueta es una garantía de calidad que presta especial atención a la frecuencia de respuesta, la baja distorsión y el aislamiento del ruido.

Lo cierto es que en su interior cuentan con unos controladores de 10 milímetros, menores que los de 13 mm de la versión no Pro, pero que están en sintonía de lo que equipa la competencia como los Technics EAH-AZ70W. Lo cierto, es que el rendimiento real es espectacular y los graves son sobresalientes, que pueden ser potenciados desde la app gracias al ecualizador.

Razer Hammerhead TWS Pro Chema Flores Omicrono

En suma, cuando los llevamos puestos sentimos que la música nos rodea. Podemos apreciar de dónde viene cada nota, cada punteo de guitarra y cada voz haciendo los coros. Una experiencia que se lleva a todo el contenido, series, películas y juegos, porque claro, los auriculares de Razer también brillan en videojuegos con un modo propio de baja latencia (60 ms).

Cancelación de ruido

Si con respecto a la calidad de sonido son excelentes, en cuanto a la cancelación de ruido activa cabría calificarla de notable. Ahí no son tan buenos. Tienen capacidad para aislarnos del exterior, de un sonido constante o de conversaciones elevadas de voz, lo suficiente para hacer un viaje más cómodo; pero no llegan a crear esa sensación de burbuja sin música, como lo hacen los AirPods Pro con un iPhone.

¿Esto quiere decir que su cancelación de ruido sea mala? En absoluto, pero no debería ser el principal motivo de compra. Tenemos un sistema de cancelación activa de ruido híbrida, es decir, un micrófono interior y otro exterior, para neutralizar el sonido. Asimismo, podremos establecer un modo de sonido ambiente por si percibimos que estamos demasiado aislados.

Razer Hammerhead TWS Pro Chema Flores Omicrono

Y es que aunque el sistema de cancelación de ruido pueda mejorar, lo suple de una forma muy inteligente: el diseño de los auriculares y el juego de almohadillas. Tiene un diseño que permite aislarnos casi por completo con sólo colocárnos el auricular en la oreja. Su forma recuerda a los Hammerhead anteriores, pero con una almohadilla.

Son cómodos, pesan poco (5 gramos) y no tenemos la sensación de que nos hagan tapón. Podríamos estar con ellos puestos durante horas, que no acabaríamos con la necesidad de quitárnoslos.

Con la idea de que nos encajen de la mejor forma posible en el oído, son uno de los auriculares que vienen con mayor número de almohadillas posibles. El usuario podrá escoger la que le venga mejor ¿Y cuál es la que mejor me viene? ¿cómo saber si están bien colocados? Pues a través de la aplicación podremos encontrar una prueba que establece si llevamos el tamaño correcto.

Variedad de almohadillas. Chema Flores Omicrono

En concreto, viene con unas almohadillas de silicona negras SmoothComfort en tres tamaños, que son muy suaves y confortables; otras de silicona traslúcida denominadas SecureSeal en tres tamaños que lo que facilitan es el agarre; y unas últimas Comply de talla M. Éstas son unas almohadillas viscoelásticas con memoria que permiten tanto ajustarse mejor a la oreja como aislar mejor del exterior.

La sujeción de las almohadillas también es importante a la hora de hacer deporte con los auriculares, ya que quedan bien sujetos y no se mueven pese al ejercicio que podamos hacer. Además, cuentan con certificación IPX4, lo que les hace resistentes a sudor y salpicaduras.

App de Razer Chema Flores Omicrono

Batería y funcionalidades

Más allá de la ergonomía del auricular, cabe destacar el panel táctil que alberga en la parte exterior de cada uno. Tocándolo podremos desde controlar la música a convocar al asistente del teléfono, coger llamadas o entrar en el modo juego.

Las órdenes vienen determinados con cinco gestos (pulsación individual, pulsación doble, pulsación triple, pulsación de dos segundos y pulsación triple manteniendo dos segundos en el último toque). Una ensalada de movimientos que pueden ser personalizados hasta de forma independiente por auricular.

Personalización de gestos. Chema Flores Omicrono

Eso sí, no se puede modificar el gesto para emparejar los auriculares con un nuevo dispositivo (pulsar unos segundos ambos auriculares a la vez). Y es que una vez que queramos pasar de un dispositivo a otro, tendremos que hacerlo así ya que el estuche no trae botón de emparejamiento, ni los auriculares capacidad para admitir dos dispositivos a la vez.

Con respecto a la autonomía, tenemos un gran rendimiento. Rondan las 4 horas de uso entre carga y carga, y el estuche puede darnos hasta 20 horas de uso totales. Con lo que tendremos batería para todo el día. Si tenemos los auriculares unos 15 minutos en el estuche nos devolverá un uso de unas 3 horas con cancelación de ruido.

La carga del estuche se hace a través de USB-C, también es ligero (43 gramos) y tiene unas dimensiones parecidas al de los AirPods Pro, aunque aquí la terminación es negro mate. Eso sí, no cuenta con carga inalámbrica.

Estuche de los Razer Hammerhead TWS Pro Chema Flores Omicrono

¿Me los compro?

En términos generales los Razer Hammerhead True Wireless Pro son una de las mejores opciones de auriculares intraurales con cancelación de ruido que hay en el mercado. Son cómodos, funcionan rápido y la experiencia en general es excelente.

El principal reclamo para hacerse con ellos es la calidad de sonido. Es espectacular en ese apartado. Sufren más para estar al nivel de otros rivales en un aislamiento total con la cancelación de ruido activa, pero pese a todo la experiencia ha sido muy placentera. Además, si eres de esos -como yo- que no soporta que unos auriculares inalámbricos descoordinen voz e imagen por poco que sea, el modo juego eliminará por completo ese problema de latencia.

Razer Hammerhead TWS Pro Chema Flores Omicrono

Un detalle a tener en cuenta es la compatibilidad de los códecs. No cuenta con aptX (únicamente SBC, AAC) lo que podría ser un problema con algunos teléfonos Android. En las pruebas realizadas los hemos vinculado con un MacBook, iPad así como teléfonos iPhone, OnePlus, Pixel y Huawei sin ningún problema apreciable.

Si está buscando unos auriculares tipo AirPods de alta calidad, con una experiencia de sonido impecable que le sumerjan en el contenido, los Razer Hammerhead True Wireless Pro son su mejor opción. Su precio rompe la barrera psicológica de los 200€ (209,99€), sin embargo, sus principales rivales de Samsung, Huawei, Jabra o Panasonic se encuentran por encima.