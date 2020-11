Huawei FreeBuds Pro, análisis: hay vida más allá de los AirPods Pro

Nadie duda que los AirPods Pro van a ser una de las estrellas del próximo Black Friday y del periodo de ventas navideñas en España. Incluso si no optas por Apple, lo más probable es que estés buscando unos auriculares muy similares, o incluso unos 'clones'.

Seamos sinceros, Huawei tradicionalmente ha sido responsable de muchos de estos productos 'inspirados' en los de Apple, desde el lanzamiento de los AirPods originales. Eso no significa que sean malos; auriculares como los Huawei FreeBuds 3i nos han demostrado que no es necesario gastar demasiado para obtener la misma tecnología.

Pero Huawei ya no es la misma de antes. El último año ha sido especialmente duro para la compañía, pero lo está sobrellevando con productos de alta calidad como la nueva gama Huawei Mate 40. Huawei ya no sigue a Apple, en algunos aspectos incluso la ha adelantado, como con el lanzamiento de sus nuevos auriculares de diadema, los FreeBuds Studio (179€)

Y ahora llegan los FreeBuds Pro, unos auriculares que, por fin, dejan atrás a los AirPods Pro.

Así son los Huawei FreeBuds Pro

Tipo - Auricular inalámbrico 'in-ear'

Driver - de 11 mm.

Procesador - Kirin A1

Batería de cada auricular - 55 mAh

Batería del estuche de carga - 580 mAh

Tiempo de uso - 4 horas con cancelación de ruido activa, 7 horas desactivada

Duración total - 30 horas

Carga - Inalámbrica de hasta 2 W, por cable USB Type-C

Peso de los auriculares - 6,1 gramos

Tamaño de los auriculares - 26 x 29,6 x 21,7 mm

Peso del estuche de carga - 60 gramos

Tamaño del estuche de carga - 70 x 51,3 x 24,6 mm

Elemento 3

Elemento 4

Los Huawei FreeBduds Pro son los nuevos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de la marca, la nueva referencia de tope de gama con todo lo que implica. Este modelo no solo presume de mucha tecnología y un sonido mejorado, sino también de un precio superior a lo acostumbrado en productos de Huawei.

Estos son los mejores auriculares inalámbricos que Huawei puede ofrecer, y la gran pregunta es si este esfuerzo es suficiente.

Diseño: no dejan indiferentes

El propio aspecto de los auriculares es una pista de que en Huawei se han hartado de seguir las modas a pies juntillas; realmente da la sensación de que están experimentando con cosas nuevas. A veces funcionan, y a veces no, pero al menos puedo decir que los FreeBuds Pro no son otra copia de los AirPods Pro.

Es algo que se nota más si escoges un color diferente al blanco; como por ejemplo, el espectacular color plata en los que los hemos recibido. Es en este gris oscuro que estos auriculares destacan más, especialmente cuando los sacas de la caja.

Huawei FreeBuds Pro con su estuche de carga Adrián Raya Omicrono

Huawei ha optado por un acabado cromado en los propios auriculares, además de en partes de la caja, muy reflectante y brillante. Como resultado, te adelanto que llamarás mucho la atención, incluso más que con unos AirPods; al fin y al cabo, ya todo el mundo ha visto los auriculares de Apple, pero pocos han visto unos auriculares tan llamativos como estos.

Es cierto que lo malo de que sean tan reflectantes es que se ensucian muy fácilmente; y he pasado por un pequeño infierno personal para hacer las fotos que adornan este artículo. Pero es un pequeño precio a pagar por algo que realmente es original.

Nuevo control y antenas

No es sólo una capa de pintura. Los propios auriculares tienen un diseño muy diferente a los AirPods y a cualquier otro modelo de otras marcas. Sorprendentemente, son rectangulares, y no cilíndricos como es habitual, y eso hace que sea más fácil ajustárnoslos a la oreja y quitárnoslos.

Hablando de lo primero, en ningún momento he tenido problemas para ajustar los FreeBuds Pro a mi oído, y nunca se me han caído; también ayuda mucho que Huawei haya incluido una prueba de comodidad en la app AI Life para dispositivos Android, que nos permite escoger el mejor adaptador de silicona entre los tres tamaños disponibles.

Huawei FreeBuds Pro Adrián Raya Omicrono

La gran ventaja de usar este diseño rectangular es que Huawei puede incluir no una, sino dos antenas Bluetooth con chip Bluetooth 5.2 para la mejor conexión. Da igual dónde haya llevado la caja o el móvil, en ningún momento he tenido problemas de conexión o fallos en el sonido.

Este diseño también supone que el control de los auriculares ha cambiado. Normalmente, para acceder a funciones como los controles de música o la cancelación de ruido, sólo tenemos que dar toques en una parte dedicada del auricular. Con los FreeBuds Pro, los controles se accionan 'pellizcando' la parte rectangular; es decir, que tenemos que tocar una zona con dos dedos, como si estuviésemos cogiendo el auricular pero sin moverlo.

Al principio cuesta un poco adaptarse, pero al fin y al cabo, es lo mismo. Sólo tenemos que pellizcar una vez para pausar o reproducir, dos veces para ir a la canción siguiente, y tres para la anterior. También podemos pellizcar y mantener para activar el control de ruido, y deslizar para controlar el volumen. Todas estas funciones se pueden configurar en la app, y una vez que te acostumbras, es como dar toques.

Sacar los Huawei FreeBuds Pro puede ser algo difícil Adrián Raya Omicrono

Puede sonar extraño, pero aún no me he podido acostumbrar a sacar los auriculares de la caja. Se guardan en vertical (la conexión de carga está en la parte inferior), y eso supone que para sacarlos tienes que hacer palanca con los dedos de una manera muy concreta. En todas las semanas que llevo usando los FreeBuds Pro, aún no he conseguido sacar los dos auriculares a la primera; siempre se me han resbalado, o no he podido agarrarlos. Es una de las consecuencias de hacer algo original, y no me cabe duda de que Huawei se ha dado cuenta de que es una parte mejorable de su diseño.

Fáciles de usar

En tu día a día lo más probable es que ni siquiera tengas que usar los controles; eso es porque los FreeBuds Pro cuentan con detección de uso integrada, por lo que sólo tenemos que ponernos los auriculares para que la música empiece a sonar en nuestro reproductor favorito, por ejemplo. Es algo que podemos cambiar y configurar en la app oficial, pero una vez que te acostumbras es una ayuda para no perder el tiempo.

Los FreeBuds Pro también son ideales si no escuchas música sólo en el móvil; permiten la conexión simultánea con dos dispositivos al mismo tiempo, y los auriculares son capaces de cambiar de uno a otro según lo necesitemos y sin tener que hacer nada.

La experiencia con los Huawei FreeBuds Pro es directa y sencilla Adrián Raya Omicrono

Por ejemplo, puedes estar escuchando tu música favorita en el móvil, pausarla, y empezar a ver un vídeo en tu tablet, y los auriculares automáticamente reproducirán el sonido de la tablet. No es necesario tocar nada, sólo con emparejar los auriculares una vez ya se acuerdan para siempre. Es una experiencia muy buena, aunque el proceso de cambio tarda unos segundos y no es instantáneo por lo que he podido probar.

Si usas un dispositivo Huawei, usar los FreeBuds Pro es incluso más fácil; tu móvil reconocerá inmediatamente los auriculares en cuanto abras la caja, mostrando los niveles de batería y realizando la sincronización automáticamente. También te mostrará si hay nuevas actualizaciones de firmware para mejorar el dispositivo.

Lamentablemente, muchas de las ventajas que traen los FreeBuds Pro no están disponibles en iOS. Son reconocidos como unos auriculares inalámbricos sin problemas, y he podido usarlos como cualquier otro; pero la app AI Life no está disponible aún, así que no es posible configurar los controles o activar funciones como la personalización de la cancelación de ruido.

Cancelación de ruido a medida

La cancelación activa de ruido (ANC por sus siglas en inglés) ya no es una novedad en el sector de los auriculares inalámbricos, pero los FreeBuds Pro se diferencian del resto por la gran cantidad de opciones que ofrecen.

La cancelación de ruido de los Huawei FreeBuds Pro permite jugar sin molestias Adrián Raya Omicrono

Para empezar, podemos tener los auriculares sin cancelación de ruido, en modo alerta (con opción para mejorar las voces) o con cancelación de ruido; esta última ofrece nada menos que cuatro configuraciones diferentes, desde 'Dinámico' (se ajusta automáticamente) a 'Cómodo' (poco ruido), 'General' (lugares ruidosos), o 'Ultra' (extremadamente ruidosos).

Semejante nivel de personalización permite encontrar el nivel exacto para cada situación, y en ese sentido funcionan mejor que otros modelos que fallan en algunas situaciones y son buenos en otras. En mis pruebas, los FreeBuds Pro no han tenido ningún problema para tapar todo tipo de ruidos en el modo dinámico, aunque la opción de subir o bajar el nivel de cancelación se agradece, y mucho.

Sonido: por fin a la altura

Una de las debilidades de los auriculares de Huawei siempre ha estado en el sonido, o al menos así ha sido desde mi punto de vista; no es que sea malo, pero suelen sufrir de una falta de graves.

Con los FreeBuds Pro, Huawei por fin ha solucionado eso, con un sonido mucho más equilibrado y en el que los bajos tienen un mayor impacto; las explosiones de nuestras películas y la música electrónica se disfrutan ahora mucho mejor.

Huawei FreeBuds Pro con un Huawei P40 Pro Adrián Raya

Es un avance que me hace muy optimista para los futuros FreeBuds Studio, porque indica que Huawei se ha dado cuenta de la importancia del buen sonido en las gamas más altas. Pero también creo que hace falta avanzar más en esta dirección; por ejemplo, integrando un ecualizador de sonido en la aplicación oficial, algo que he echado muy en falta.

Curiosamente, he notado una importante diferencia en el sonido con la cancelación de ruido; cuando está desactivada, el sonido está más equilibrado y el ambiente sonoro es mejor, y cuando está activada, los graves se notan más y la sensación es más cerrada. El sonido sigue siendo bueno, pero es algo a tener en cuenta.

Motivo de celebración

Después de varias semanas usando los Huawei FreeBuds Pro, me he quedado más que contento, en varios sentidos; no solo porque son unos auriculares muy buenos, sino porque tienen la seña de identidad de Huawei. No son unos 'clones', ni una copia, ni nada de eso; con estos auriculares, Huawei ha roto completamente los estereotipos que cualquiera pudiese aún tener sobre los fabricantes chinos.

Huawei FreeBuds Pro Adrián Raya Omicrono

Estos son unos auriculares de calidad, con una ingente cantidad de funciones relacionadas con la cancelación de ruido que nos permiten personalizar la experiencia a nuestro gusto. El sonido por fin está a la altura, y el diseño es original y muy llamativo.

Sin duda alguna, una de las mejores opciones del mercado, y pronostico que será especialmente popular en el próximo Black Friday. Los Huawei FreeBuds Pro están ya disponibles en España por 179 euros en la tienda oficial de Huawei (159 euros después de aplicar un cupón de descuento). También es posible encontrarlos en tiendas como Amazon por 159 euros.