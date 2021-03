Nuevo Google Nest Hub, el asistente con pantalla ahora sabe cómo duermes usando un radar

El Google Nest Hub es el único altavoz inteligente con pantalla que Google ofrece en España, una alternativa al Amazon Echo Show que aprovecha las funciones inteligentes desarrolladas por la gran G.

Hoy, Google ha anunciado la segunda generación del Nest Hub, un dispositivo que a simple vista se parece mucho a su predecesor, ya que no hay muchas diferencias en términos de diseño.

Sigue siendo una pantalla 'flotante', con una pequeña base que ahora está disponible en cuatro colores diferentes para adaptarlo al estilo de nuestra habitación; al blanco y el tiza se le suma el rosa y el verde. El proceso de teñido ahora usa menos agua, lo que unido a usar un 54% de plásticos reciclados, hace que Google pueda presumir de ser más respetuosa con el medio ambiente.

Nuevo Google Nest Hub

Pero que el aspecto similar no nos engañe: la mayor parte de las novedades del nuevo Nest Hub se centran en lo que no podemos ver; por ejemplo, en lo que podemos escuchar. Google ha mejorado los altavoces integrados para que suenen mejor, afirmando que ahora los bajos suenan un 50% más que antes; eso debería convertirlo en una buena opción para escuchar música, aunque para eso es mejor optar por el Nest Audio.

Nuevo Google Nest Hub Google Omicrono

En el interior, el Nest Hub ahora cuenta con un chip especializado en aprendizaje automático, lo que permite a este dispositivo ejecutar más comandos de manera local; eso significa que ya no tendrá que conectarse a los servidores de Google para todas las peticiones que hagamos, y por lo tanto, debería ser más rápido y directo.

Pero sin duda alguna, la mayor novedad está en un nuevo chip de radar Soli, situado en la esquina superior derecha y que permite más posibilidades. Por ejemplo, es capaz de reconocer gestos en el aire, permitiéndonos reproducir y pausar música moviendo la mano, o apagar la alarma simplemente poniendo la mano delante.

Registra el sueño

La funcionalidad más curiosa de este radar está en el nuevo registro de sueño. Normalmente, de esa tarea se encargan los relojes inteligentes, capaces de detectar el ritmo cardíaco y otros factores. En cambio, el Nest Hub registra otro aspecto muy importante del sueño y que suele pasar desapercibido: cómo nos movemos dormidos.

Registro de movimiento durante el sueño del Google Nest Hub Google Omicrono

La idea es que dejemos el Nest Hub en la mesilla de noche, para que registre los movimientos durante nuestras horas de sueño. Hay que aclarar que este sensor no es una cámara, y no es capaz de ver cómo dormimos; los datos que obtiene son de movimiento, representados en una gráfica. También registra el sonido, pero este no se envía a servidores externos, sino que es procesado enteramente por el dispositivo.

Sin embargo, Google sí que aclara que algunos datos serán gestionados por sus servidores, como la cantidad de veces que hemos tosido, o si hemos roncado en algún momento; esas funciones son opcionales y podremos desactivarlas, manteniendo el registro de sueño si nos interesa. Google ofrecerá la posibilidad de borrar los resultados de la noche cuando nos despertemos por la mañana.

Registro del sueño en el Google Nest Hub Google Omicrono

En ese momento, podremos preguntarle al asistente de Google cómo hemos dormido, o bien pulsar el botón que aparecerá en la pantalla. Se nos mostrará el gráfico de sueño generado durante la noche, una representación visual de cómo hemos dormido y la cantidad de veces que nos hemos movido, roncado o tosido, además de factores externos como la luminosidad. En base a esos datos, que serán sincronizados con Google Fit en nuestro móvil Android o iOS, podremos comprender mejor cómo dormimos y cambiar nuestros hábitos.

El precio del nuevo Google Nest Hub no ha sido anunciado aún para España; en EE. UU. costará 99,99 dólares y será lanzado el 30 de marzo.

