Huawei lanza en España un monitor barato para trabajar en casa

El nuevo monitor de Huawei para España no es el más grande ni el de mejor resolución, pero puede cumplir muchas de las exigencias de los usuarios actuales, especialmente si hemos empezado a trabajar en casa.

Con el lanzamiento del nuevo Huawei Display 23.8, la marca china sigue expandiéndose en España, ofreciendo ya mucho más que teléfonos móviles; una expansión necesaria en parte debido al bloqueo de EE. UU. que le impiden usar las apps de Google en sus modelos.

Este nuevo monitor no sufre de esos problemas, por supuesto. Estamos ante un modelo de 23,8 pulgadas, dirigido a un usuario que busca un cierto equilibrio y por lo tanto, es competente en la mayoría de aspectos.

Nuevo monitor de Huawei

El Huawei Display 23.8 se basa en un panel IPS, y por lo tanto, una de las grandes ventajas está en los ángulos de visión, que deberían ser poco menos que perfectos; pero la calidad de imagen también parece haber recibido mucho cariño.

Huawei promete que este panel cubre el 72% de la gama de colores NTSC, y por lo tanto, debería ser superior a otros monitores similares por el mismo precio; la relación de contraste, por su parte, es de 1000:1, mientras que el brillo es de 250 cd/m2. Son buenas cifras sobre el papel, pero como suele ocurrir, lo importante es que rindan bien en persona.

El nuevo monitor de Huawei Huawei Omicrono

Para garantizarlo, Huawei parece haber trabajado en adaptar este monitor al uso continuo, ya sea en casa o en la oficina. Uno de los detalles en los que más destaca es por haber sido certificado por TÜV Rheinland para reducir los efectos de la luz azul y eliminar los reflejos; como resultado, deberíamos notar una vista más relajada, especialmente de noche o después de largas horas de uso.

Aunque Huawei afirma que este es un monitor para jugadores, la verdad es que tiene una frecuencia de refresco de 60 Hz, lo normal hoy en día. Al menos, el tiempo de respuesta no debería ser malo, y el panel IPS debería ofrecer una buena calidad de imagen en todos los juegos. Echamos de menos compatibilidad con Freesync para eliminar el efecto de “pantalla partida” con gráficas Radeon, teniendo en cuenta que es una tecnología gratuita.

Otro aspecto a tener en cuenta es la resolución, que al ser de 1920 x 1080 píxeles será suficiente para este tamaño de pantalla; además, es más fácil que nuestros juegos funcionen a 60 frames por segundo con esa cantidad de píxeles.

Trasera del nuevo monitor de Huawei Huawei Omicrono

Marcas como Huawei no fabrican los paneles, sino que los suelen obtener de unos pocos fabricantes que quieren deshacerse de las unidades que no usan para sus propios modelos; Huawei no ha aclarado de dónde viene este panel, pero esta teoría parece confirmarse teniendo en cuenta que su profundidad de bits es de sólo 8 bits (6 bits + FRC). No es malo, pero no son los 10 bits que vemos en modelos más caros.

Con todo, este Huawei puede ser un monitor a tener en cuenta por el precio de 159 euros al que se ofrece en la página oficial. Es cierto que encontramos monitores IPS de 24 pulgadas más baratos, pero la mayoría falla en los colores, y no tiene la protección contra luz azul de este.

