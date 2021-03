Marshall presenta sus primeros auriculares competencia de los AirPods de Apple

Marshall es una de las marcas clásicas en cuestión de sonido, una de las más deseadas en España por audiófilos, músicos y amantes de la música. Pero su oferta estaba algo limitada, especialmente en lo que respecta a los auriculares inalámbricos.

Marshall ha tardado un poco en modernizarse, y hasta ahora, sólo contaba con cuatro modelos inalámbricos. Los Minor II, alternativa a los OnePlus Bullets o los Realme Buds, tienen cables y por lo tanto no son completamente inalámbricos; y los Major IV, Major III y Monitor II son auriculares de diadema como los Shure Aonic 50, por ejemplo.

A Marshall aún le faltaba un modelo que le hiciese la competencia a los AirPods, los auriculares inalámbricos más deseados del mercado; y afortunadamente, hoy ha corregido ese error.

Nuevos Marshall Mode II

Los nuevos Marshall Mode II son los primeros auriculares completamente inalámbricos de la marca, un paso importante para su futuro, y con suerte, unos auriculares que apelarán a unos usuarios diferentes.

Porque los Mode II no parecen unos auriculares Bluetooth convencionales, a los que se les ha pegado la marca Marshall. Como prueba, un defecto: estos auriculares no tienen cancelación de ruido activa; eso hará que mucha gente los descarte automáticamente, pero Marshall parece haber preferido centrarse en la calidad de sonido y no implementar algoritmos que no estén a la altura. Lo que sí tienen es un “modo de transparencia”, que usa micrófonos externos para reproducir nuestro entorno y enterarnos si nos están hablando.

Los nuevos Marshall Mode II Marshall Omicrono

En efecto, el punto fuerte que Marshall más promociona con estos auriculares es el sonido; concretamente, afirma que ofrecen una “experiencia de audio atronadora”, con un sonido potente pese a no contar con cables.

Estos auriculares usan unos controladores dinámicos y personalizados por Marshall, por lo que, en teoría, deberíamos notar el sonido característico del resto de modelos, con una mayor intensidad, bajos profundos y agudos nítidos.

Resistente al agua

Pese a no contar con cancelación de ruido, los Model II sí que cuentan con otras ventajas. Como por ejemplo, la resistencia al agua total; y con eso no hablamos sólo de los auriculares, sino de la caja. Es raro encontrarse un estuche de carga con resistencia al agua, pero esta la tiene con calificadción IPX4; todo ello, con un estilo muy diferente a la caja de los AirPods, eso seguro.

Los Marshall Mode II en su estuche de carga Marshall Omicrono

La caja puede recargar los auriculares hasta cuatro veces, para acumular en total unas 25 horas de reproducción según Marshall. Los auriculares no tienen botones, pero sí una superficie táctil para usar los controles, activar el asistente de voz del móvil, y activar el modo de transparencia. La conexión se realiza a travé de Bluetooth 5.1.

Los Marshall Mode II llegan a un mercado extremadamente competitivo, y con un precio de 179 euros en España a través de su página web, no son los más baratos; pero el peso de la marca y posiblemente el sonido que ofrezcan pueden ser factores decisivos.

