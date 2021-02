BlackBerry vuelve: prepara un teléfono de gama alta con teclado físico

En 2021, sobre todo en España, de lo último que esperábamos hablar es de BlackBerry. La ya difunta marca propiedad de TCL podría resurgir de entre los muertos, con un nuevo teléfono de gama alta. Si bien es cierto que el año pasado ya había indicios de que la marca podría volver, ahora hay más detalles sobre su propio futuro.

Según un nuevo informe de Nikkei Asia, Onward Mobility (firma que se alió con FIH Mobile Limited para desarrollar un nuevo teléfono bajo la marca BlackBerry) ha llegado a un acuerdo con Foxconn para desarrollar un teléfono que no sólo contará con conectividad 5G, sino que además tendrá el mítico teclado físico QWERTY.

Tal y como apunta Nikkei, el teléfono se lanzaría en primer lugar en los mercados europeos y estadounidenses, con planes para llevarlo a mercados asiáticos. Esta parece ser el primer indicio de que el proyecto de resucitar BlackBerry va hacia adelante.

BlackBerry volverá

BlackBerry KEYone

El primer teléfono que llegará bajo la marca BlackBerry no lo hará con un hardware de gama media; se desarrollará un teléfono de gama alta, con conectividad 5G y de nuevo centrado en la privacidad. Ofrecerá "una mayor protección contra las filtraciones de datos y otra samenazas cibernéticas", y para ello se apoyará en una empresa dedicada a la ciberseguridad.

Este enfoque por la privacidad no es en absoluto nuevo, y ya en su día BlackBerry sorprendió con uno de sus teléfonos más famosos (que no populares), la BlackBerry Priv. Al igual que el KEYone, el nuevo teléfono de BlackBerry seguirá apostando por su mayor seña de identidad: el teclado físico.

El CEO de Onward Mobility, Peter Franklin, ya ha asegurado en varias ocasiones que el teclado físico es un gran añadido para el mercado de la productividad y su objetivo a largo plazo es fabricar teléfonos en terreno estadounidense. Actualmente, su empresa está en conversaciones con clientes y operadores para establecer un camino a seguir en la distribución de este nuevo dispositivo.

Los dos últimos grandes teléfonos de la marca fueron precisamente la Priv y la KEYone, dispositivos fallidos que si bien no eran malos dispositivos, no acabaron de entender la tendencia actual de Android que actualmente manda en el mercado. Veremos si la decisión de Onward Mobility de resucitar el teclado físico, un concepto de hace generaciones, tendrá impacto o no en el mercado móvil actual.

