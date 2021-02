Adiós a las llamadas que interrumpen la siesta: esta tecnología es la solución

Aunque parezca cosa del pasado, en España los teléfonos fijos siguen presentes en la mayoría de los hogares. Un mercado que, durante 2020 y debido a la cuarentena por el coronavirus, ha experimentado una subida importante en las ventas de estos dispositivos.

Durante el pasado año se vendieron 764.000 unidades de teléfonos fijos en España, de los que más de la mitad (392.000 teléfonos) corresponden a Panasonic. Uno de los grandes reclamos de la compañía es la tecnología call block, que permite poner fin a esas molestas llamadas no deseadas desde centralitas que tratan de engatusar con algún servicio o encuesta.

Lo cierto es que aunque existen listas en las que los usuarios pueden apuntarse para evitar que algunas empresas llamen, no siempre es efectivo. Es por eso que el desarrollo tecnológico sirve en este apartado como un potente aliado que protege a los usuarios de la mayoría de estas llamadas antes de que suene el teléfono.

Evitar llamadas molestas

Existen tres niveles de protección contra las llamadas molestas: bloqueo de llamadas automáticas, bloqueo de rangos de números de teléfono completos y el bloqueo de llamadas total. "Por ahora esta tecnología se utiliza únicamente en teléfonos domésticos y se ha diseñado especialmente para que una máquina no pueda responder como una persona", explica Andrea Villa, product manager en Panasonic España, a OMICRONO.

Los teléfonos domésticos de Panasonic cuentan con tecnología que evitan las llamadas molestas. Panasonic Omicrono

"Queremos evitar las llamadas molestas, que los usuarios puedan dedicar tiempo a lo que deseen sin interrupciones y recibir llamadas únicamente de aquellas personas que se quiera", indica la responsable de producto. Es por ello que además sus teléfonos incluyen la función inteligente de bloqueo de llamadas automáticas, capaz de rechazar llamadas de contestadores automáticos incluso antes de que suene el teléfono.

Es decir, si un número no está registrado en la agenda del teléfono, un mensaje de voz pedirá a la persona que introduzca un código de seguridad compuesto por un máximo de tres dígitos, que los usuarios pueden personalizar desde el propio dispositivo.

"Una máquina no puede presionar las teclas o dar una respuesta a esa acción, mientras que una persona sí. Por lo tanto, cuando se le pide dos veces que presione los números y la máquina no responde, esa llamada ya no llega a entrar. Por lo tanto, el teléfono del usuario no llega a sonar", puntualiza Villa.

Al no poder eludir la barrera protectora, se rechaza la llamada. Se trata de una función que protege a los usuarios contra las llamadas de centros que suelen ofrecer contratos o participaciones en concurso de dudosa fiabilidad.

Bloqueo y lista negra

Estos teléfonos también incluyen el tipo de bloqueo de llamada más sencilla, que es aquel en el que el usuario registra un número completo que quiere bloquear, siempre que se tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con la compañía de teléfono.

Luego se encuentra el bloqueo de rangos de números de teléfono completos, que permite bloquear completamente prefijos determinados o ciertas partes de un número. De este modo, se pueden bloquear todas las llamadas con un prefijo extranjero o una secuencia de números, así como combinaciones numéricas fijas con diferentes terminaciones.

Los teléfonos de Panasonic tienen tres formas de bloquear las llamadas. Panasonic Omicrono

Además, esta función también puede reconocer llamadas anónimas y bloquear números desconocidos, aumentando la protección ante la mayoría de llamadas publicitarias y de las líneas de venta directa.

"También se ha introducido un teléfono que tiene un botón para bloquear llamadas, y que se encuentra justo encima del botón de colgar. Su funcionamiento es sencillo. Cuando entra una llamada, al presionar dicho botón se bloquea automáticamente ese número y, por lo tanto, ya no se recibe nada de ese operador ni de la compañía que llama", explica Andrea Villa.

Esta función se va a implementar en los nuevos teléfonos de la compañía. Una tecnología que permite añadir cualquier número que llame a una especie de lista negra con tan solo pulsar un botón, bloqueándolo en el futuro antes incluso de que suene el teléfono.

Uno de los modelos de teléfono doméstico de Panasonic. Panasonic Omicrono

"La lista de bloqueados admite hasta mil números de teléfono. Esta lista se puede consultar dentro del menú del dispositivo y es totalmente personalizable, por lo que también se puede eliminar un número de ella si se ha agregado por equivocación", concluye la responsable de producto.

Esta tecnología de bloqueo de llamadas está diseñada principalmente para las llamadas automatizadas, donde la máquina no puede ni presionar un botón ni emitir una respuesta. De esta manera, y al no superar estas barreras, las llamadas no entran y ya no molestan a los usuarios.

