Samsung Galaxy Tab A7, análisis: una tablet ligera perfecta para usar en familia

A la hora de escoger una tablet hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar, además del precio. En muchas ocasiones los padres dejan a los más pequeños de las casas estos dispositivos para que echen el rato, con el riesgo de rotura evidente. En ese sentido, una de las mejores opciones que se pueden encontrar en España es la Samsung Galaxy Tab A7 (259 euros), centrada en el ambiente familiar y pensada para que los niños la manejen.

Se trata de una tablet de gama media que destaca por su diseño ligero, su comodidad y que está pensada para el uso en familia, especialmente para los más pequeños de las casas. Lo primero que llama la atención de este dispositivo es su diseño. Tan solo pesa 476 gramos y se siente realmente bien en la mano. Gracias a su grosor de 7 milímetros, es una tablet cómoda de agarrar, incluso con una sola mano y durante mucho tiempo.

Las características generales de la tablet, como la pantalla o el audio envolvente de Dolby Atmos, la convierten en un dispositivo ideal para consumir contenido multimedia, como ver una serie o película de plataformas como Netflix o Disney+. Además, su sencillez y su precio hacen que sea un tablet que los niños puedan usar sin riesgo, ya que el gran miedo de los padres es que la puedan romper o tirar al suelo mientras la utilizan.

La Samsung Galaxy Tab A7 rinde bien a la hora de ver películas o series. Nacho Castañón Omicrono

Además, Samsung ofrece un entorno digital seguro para los más pequeños gracias a aplicaciones como Samsung Kids. Con ella se abre un espacio, una especie de aula digital y una zona de juegos, para que los niños puedan aprender jugando. Incluso también cuenta con actividades para toda la familia.

En cuanto al diseño, el dispositivo luce una parte trasera metalizada, mientras que en la pantalla se encuentran unos marcos elegantes y, quizá, algo grandes que evitan los toques no deseados. La Samsung Galaxy Tab A7 cuenta con cuatro altavoces estéreos (situados uno en cada esquina) que ofrecen un audio claro y luce un panel IPS de 10,4 pulgadas con una resolución WUXGA+ (2.000 x 1.200 píxeles), que resulta agradable de ver y con unos buenos colores.

Una gran batería

En general, la experiencia de uso con esta tablet de la firma coreana es correcta, ofreciendo justo lo que el usuario espera a un precio económico. Uno de los puntos fuertes de la Samsung Galaxy Tab A7 es su batería de 7.040 mAh, que otorga una autonomía de aproximadamente unas 11 horas de video. Además, el dispositivo admite carga rápida de 15W, aunque este cargador se vende por separado.

Así es la parte frontal de la Samsung Galaxy Tab A7. Nacho Castañón Omicrono

Por otro lado, la Galaxy Tab A7 no es una de las tablets más rápidas y ágiles del mercado. Eso se debe principalmente a que viste un procesador Qualcomm Snapdragon 662 de rango medio, junto con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB.

Sin embargo, no es algo realmente importante teniendo en cuenta que no influye para ver contenido multimedia o para leer, sus principales bazas. A la hora de jugar, los títulos se cargan rápidamente y funcionan sin ningún tipo de problemas, siempre que no sean pesados, como Dead Cells o Mario Kart Tour. Por su parte, los títulos más exigentes, como Fortnite, no rinden de la mejor manera.

Cámaras mejorables

Lógicamente, el punto más débil de este dispositivo son sus cámaras. Se trata de una tablet económica, por lo que tampoco se puede esperar que tenga unas cámaras de primer nivel. Sin embargo, esta característica no mancha la experiencia de uso.

La Samsung Galaxy Tab A7 tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles. Nacho Castañón Omicrono

En la parte trasera se incluye una única cámara de 8 megapíxeles, mientras que en el frontal se encuentra un sensor de 5 megapíxeles ubicado en uno de los marcos laterales, lo que facilita el uso de las videollamadas. Las fotografías no son realmente buenas, pero no es algo que moleste en absoluto ya que a la hora de tomar una foto se suele utilizar un teléfono móvil.

Otra característica que hace falta destacar es que la tablet cuenta con un conector de auriculares de 3,5 milímetros, que poco a poco va desapareciendo de los dispositivos móviles, sobre todo en la gama alta. Eso sí, la Galaxy Tab A7 carece de cualquier tipo de escáner de huellas dactilares o inicio de sesión biométrico.

¿Me lo compro?

La Samsung Galaxy Tab A7 (259 euros) es una tablet idónea para leer o ver películas y series en streaming. Incluso por su diseño elegante, ligero y de agarre fácil es perfecta para que la usen los más pequeños de las casas durante un tiempo prolongado. El dispositivo es perfectamente capaz a la hora de consumir medios casuales o de navegar por internet.

Además, su potente batería y la calidad de construcción son mejor de lo esperado en este segmento. Aunque tiene sus contras, como las cámaras, la Galaxy Tab A7 es una buena tablet barata y un excelente dispositivo de entretenimiento para usar en familia.