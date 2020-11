Among Us en la vida real: crean el botón de emergencia, el lector de tarjetas y mucho más

El lector de tarjetas de Among Us Zack Freedman Omicrono

Among Us se ha convertido en un fenómeno de masas por sorpresa, con jugadores de España y todo el mundo reuniéndose para ver quién es el más 'sus'.

Es algo irónico, ya que Among Us no es precisamente un juego nuevo, siendo lanzado en 2018; pero no fue hasta este año que descubierto por los streamers de Twitch y YouTube, que lo popularizaron entre su audiencia.

En apenas unos meses, Among Us ya forma parte de la cultura popular moderna, y sus desarrolladores han decidido abandonar la planeada secuela para seguir lanzando mapas y elementos estéticos al juego original.

Among Us en la vida real

La estética del juego se está volviendo tan popular que ya estamos viendo merchandising no oficial creado por aficionados, y hasta los objetos del juego, recreados en la vida real.

Un ejemplo es el botón de emergencia. En Among Us, un grupo de jugadores debe encargarse de completar una serie de tareas alrededor del mapa (con entornos como una nave espacial o una colonia); pero entre ellos hay varios impostores, que pueden sabotear ese trabajo y matar a otros jugadores.

Es un juego social, y gana quien es capaz de convencer (o engañar) a los demás de que no es un impostor. Normalmente, los jugadores no pueden hablar entre sí; el chat sólo está disponible alguien se encuentra a un muerto, o si pulsa el botón de emergencia.

El botón de Among Us en la vida real

El youtuber John Lemme tuvo la idea de recrear ese botón de emergencia para hablar con todos sus compañeros de piso al mismo tiempo, sin necesidad de llamarlos uno por uno. Parece un botón rojo grande normal y corriente, pero en realidad en su interior tiene un chip ESP32, que usa su conexión WiFi integrada para activar una llamada de Discord con todos los miembros.

Hasta reproduce el sonido del original, gracias a un amplificador y unos pequeños altavoces integrados. Lamentablemente, la futurista tecnología de Among Us que permite hablar instantáneamente con todo el mundo no está presente, y la llamada tarda unos diez segundos en iniciarse. Aún así, da el pego.

Lector de tarjetas

Pero si has jugado a Among Us, puede que la parte que más te haya hecho rabiar sea una tarea concreta: pasar una tarjeta identificadora por un lector. Si nos toca esta tarea, tenemos que hacer un minijuego en el que debemos pasar la tarjeta a la velocidad exacta, o nos la rechazará; muchas partidas se han perdido de esta manera.

En este caso, ha sido el youtuber Zack Freedman el que ha recreado el famoso lector de tarjetas, incluida su dificultad. Pero no se ha quedado ahí; usando un teléfono viejo, también ha creado el ordenador usado para transmitir archivos, incluso mostrando la animación original, sólo con acercar el dispositivo a la zona con el logotipo.

El minijuego de pulsar los botones en el orden indicado también fomentan muchas muertes de jugadores que se entretienen demasiado. Como en otros proyectos, la impresión 3D ha sido vital para crear versiones idénticas a las originales, incluido su funcionamiento.

Dispositivos de Among Us en la vida real

Pero sin duda alguna, el mejor es el lector de tarjetas, al incluir una pantalla OLED tras un recubrimiento verde obtenido de una botella de plástico para conseguir el efecto 'retrofuturista' del juego. También es igual de desquiciante, al requerir que pasemos la tarjeta a la velocidad justa; pero esa velocidad se genera aleatoriamente en cada pasada, por lo que nunca tendremos la seguridad de que podemos hacerlo bien, como en el juego.