¿Son estos los nuevos AirPods? Filtran la primera foto

Se espera que Apple presente en el evento 'One More Thing' unos nuevos AirPods, los AirPods 3. Unos dispositivos que serían más baratos y compactos que los AirPods Pro. No se sabe nada, ni siquiera el precio que tendrán en España. Pero pese a ello, ya se ha filtrado una supuesta foto real.

Una nueva filtración ha sacudido las redes, esta vez proveniente de 52audio, tal y como podemos leer en 9to5Mac. La foto es bastante sencilla; muestra un AirPod en su estuche de carga, o al menos, en la parte superior de su estuche de carga.

Tal y como vemos en las imágenes, estos nuevos AirPods corresponderían mucho con los rumoreados en los últimos meses; diseño inspirado en los AirPods Pro, pero con una 'patita' más corta y sobre todo con un acabado similar.

¿Nuevos AirPods en fotos?

Supuestos nuevos AirPods. 52Audio Omicrono

Además de la supuesta foto filtrada, 52Audio ha realizado un render de los AirPods en base a la foto mostrada. Estos auriculares no tendrían el diseño intrauditivo de los Pro, sino que adoptaría el diseño más convencional en la punta del auricular de los AirPods convencionales. Se descartaría así una cancelación de ruido integrada.

Los AirPods Pro cambiarían su diseño para tener una estética más compacta y los AirPods normales heredarían este diseño, uniendo lo mejor de los AirPods convencionales y los AirPods Pro. La 'patita' de estos sería más corta por lo que posiblemente tampoco tengamos controles mediante presión o si por el contrario usaría el sistema de doble toque de los AirPods convencionales.

Nuevos AirPods. 52Audio Omicrono

No obstante, esta podría ser una falsificación. Además, no vemos la parte inferior de los AirPods, sino simplemente su cabezal, y podría ser una réplica en 3D. Por lo tanto, hay que coger testa fotografía con pinzas.

Marzo o noviembre

Se estima que estos nuevos AirPods, según los rumores, podrían llegar o bien en noviembre en el evento de 'One More Thing' que podremos vivir desde España o bien presentándose en marzo de 2021. De hecho, se cree que Apple podría usar el evento de noviembre para presentar sus primeros auriculares de diadema, los AirPods Studio.

Unos auriculares que serían premium, bastante caros y sobre todo modulares, con cubiertas intercambiables para la personalización. Es factible que Apple quiera reservarse estos nuevos AirPods para 2021 y centrar la atención en sus nuevos AirPods Studio, que serán más caros y más decisivos a la hora de fomentar la lucha de Apple en el audio de alta calidad. Sector que por otra parte está dominado por otras marcas como Sony y por marcas más especializadas como Jabra.