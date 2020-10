Lo nuevo de Xiaomi parece un Chromecast, pero en realidad hará que nos olvidemos de los cables

Apenas han pasado unos días desde el lanzamiento del nuevo Google Chromecast en España, y ya creíamos que Xiaomi había desarrollado una copia cuando hemos visto el diseño del nuevo Mijia Paipai.

En realidad, el diseño es lo único en lo que se parece este dispositiivo al Chromecast, porque cumple una función muy diferente: la de enviar vídeo sin cables.

En efecto, de la misma manera que la propia Google nos permite enviar los vídeos que reproducimos en Youtube u otras apps a través de la red Wifi, Xiaomi ha desarrollado un dispositivo que lo hace todo de manera automática.

Lo nuevo de Xiaomi

El Xiaomi Mijia Paipai nace de la división para el hogar inteligente de Xiaomi, como una alternativa a los cables HDMI tradicionales. En realidad, no es un dispositivo sino dos: un emisor y un receptor.

Xiaomi Mijia Paipai Xiaomi

La idea es simple: sólo tenemos que conectar uno de estos dispositivos a la entrada HDMI de nuestro televisor o monitor, y el otro, a la salida USB de nuestro ordenador portátil, aunque probablemente también funcionará con un adaptador en otros dispositivos.

Inmediatamente después de pulsar el botón, la imagen del portátil aparecerá en la pantalla a la que hayamos conectado el dispositivo, sin necesidad de tirar cables; la conexión es inalámbrica y Xiaomi promete una baja latencia gracias al uso de WiFi en frecuencia dual 2,4 Ghz + 5 Ghz.

Alternativa a cables

Ya existen varias alternativas inalámbricas a los cables HDMI, pero la mayoría tienen dos desventajas: introducen mucha latencia o son muy caros. En el caso de Xiaomi, hemos podido encontrar el Xiaomi Mijia Paipai para comprar desde AliExpress a un precio muy atractivo: menos de 50 euros con envío gratuito a España.

En cuanto a la latencia, la ventaja es que la conexión es directa entre los dos dispositivos; el vídeo no es transmitido por Internet, sino por nuestra red local, así que en ese sentido se debería poder eliminar algo de latencia. Nunca será exactamente igual que conectar un cable.

El Xiaomi Mijia Paipai permite transmitir vídeo 1080p Xiaomi

Además, lo bueno es que la resolución máxima es de 1080p, por lo que la definición debería ser buena en la mayoría de televisores.

El Xiaomi Mijia Paipai es compatible con ordenadores con Windows 7 o superior, y MacBooks con macOS 10.10 o superior; llama la atención que use una conexión USB-A y no una USB-C, pero al menos de esta manera puede ser compatible con más ordenadores que no tendrían otras opciones para enviar vídeo de manera inalámbrica.