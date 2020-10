Google anuncia un nuevo termostato Nest, mucho más barato e inteligente

En estos momentos, el termostato Nest más barato que se puede comprar en España es el Nest Thermostat E, pero eso no es decir mucho; con un precio de 219 €, no es una tecnología al alcance de todo el mundo.

Por eso es tan interesante que Google haya decidido reducir tanto el precio del nuevo modelo de Nest. Llamado simplemente "Nest Thermostat", el nuevo modelo básico cuesta sólo 129,99 dólares en EEUU (precio por confirmar en España). Llega justo después de otro producto Nest, el altavoz inteligente Nest Audio, y el nuevo Chromecast.

Este por lo tanto puede ser el modelo "de entrada", lo que motive a mucha gente a instalar un termostato inteligente en casa, pero ¿qué es lo que ofrece?

Termostato Nest barato

El nuevo Nest Thermostat se basa en un diseño con un acabado de espejo en el frontal, bajo el que aparece la información como la temperatura a la que está configurado; es un efecto curioso y que puede ser elegante dependiendo de la habitación, especialmente porque habrá cuatro colores entre los que elegir.

Google Nest Thermostat Google Omicrono

El dispositivo está fabricado en un 49% de plástico reciclado, lo que seguramente habrá ayudado a reducir costes, pero gracias al mencionado acabado, no debería parecer "barato".

Especialmente porque el espejo no hace de superficie táctil y por lo tanto, no dejaremos huella; pero este modelo tampoco usa la rueda giratoria de los otros Nest. En vez de eso, la superficie táctil está en el borde, por lo que para realizar acciones como cambiar la temperatura sólo tenemos que deslizar o dar toques con el dedo; así que no hay partes móviles en todo el dispositivo.

Barato pero innovador

Curiosamente, pese a ser más barato este Nest estrena una tecnología que no está disponible en sus "hermanos mayores": Soli. Integrada inicialmente en el Pixel 4, permite detectar la presencia de personas sin necesidad de un sensor externo visible; de hecho, está debajo del frontal de espejo pero no se nota.

Por el momento, el Nest Thermostat sólo usa esa tecnología para detectar si hay alguien en la habitación, y así cambiar la temperatura de manera acorde; sin embargo, no podemos controlar el dispositivo con gestos como en teoría es posible con esta tecnología.

En cambio, en otros aspectos este modelo es menos avanzado. Por ejemplo, no es capaz de aprender de nuestros hábitos para cambiar la temperatura automáticamente; es necesario programarlo de manera manual para que sepa cuándo vamos a estar en casa y qué temperatura debe configurar cuando lo estemos. En cualquier momento podemos desactivar eso y poner la temperatura que queramos usando la app de Google Home. Es simple, pero para mucha gente eso será más que suficiente.

El Google Nest Thermostat aún no tiene fecha de lanzamiento ni precio en España.