Así es la bicicleta estática de Xiaomi: 225 euros y conexión con tus amigos

Que Xiaomi es una de las marcas más famosas de España no es un misterio. Mucho menos si tenemos en cuenta que allá por donde van sus productos, arrasan. El catálogo de la marca es tan inmenso que se tarda menos preguntando qué no hay en el mismo. Hoy volvemos a resaltar uno de esos productos que a lo mejor no conocías de su porfolio: la bicicleta estática de Xiaomi.

Porque sí, Xiaomi también tiene productos pensados para el deporte en casa. Y no hablamos de una bicicleta estática normal como cualquier otra; como muchos otros productos de la marca china, esta bicicleta es inteligente y nos permitirá hacer ejercicio con nuestros amigos.

Esta bicicleta, además, tiene un coste irrisorio como otros productos de Xiaomi: 225 euros al cambio que la hacen una de las mejores alternativas del mercado de gadgets pensados para practicar deporte.

Esta bicicleta de Xiaomi es genial

La bicicleta de Xiaomi te permitirá ejercitar con los amigos. Manuel Fernández Omicrono

Como viene siendo habitual con algunos productos de Xiaomi, esta bicicleta estática ha sido concebida en conjunto con Mobi Fitness, una de las marcas más importantes del sector de máquinas para practicar deporte. La bicicleta se lanzó en la plataforma de financiación colectiva de Xiaomi Youpin, donde tuvo un éxito arrollador.

Estamos ante una bicicleta estática de 1154 x 517 x 1290 mm de diámetro y un peso de menos de 50 kilos. Soporta hasta 120 kilos y tiene la capacidad de ajustar su sillín de todas las formas posibles, así como el manillar. Podremos incluso gestionar las correas para fijar los pedales, por lo que cualquier persona podrá usar esta bicicleta estática de Xiaomi sin problemas.

Spinning con amigos

La bicicleta cuenta además con un soporte para conectar nuestra tableta o smartphone y ver así nuestras series y películas favoritas mientras ejercitamos. Además, podremos controlar diversos aspectos de la bicicleta mediante su app, y a través de ella podremos acceder a entrenamientos con objetivos específicos.

Tiene unas dimensiones perfectas. Xiaomi Omicrono

Xiaomi siempre dota de detalles interesantes a sus productos, y esta bicicleta no iba a ser menos. Si tenemos un amigo que tenga esta misma bicicleta, podremos competir con él en un modo especial que nos permitirá competir contra otros usuarios para comprobar quién tiene más resistencia. Podremos enfrentarnos tanto a nuestros amigos como a otros usuarios que estén conectados a la red de Xiaomi

Precio y disponibilidad

El gran problema de esta bicicleta estática de Xiaomi es su disponibilidad. De base, tendremos que importarla desde China, algo complicado dado que tiene un peso que supera los 40 kilos. No obstante, puede merecer mucho la pena debido a su precio: 1.799 yuanes, es decir, 225 euros. Un coste casi estúpido, que sitúa a esta bicicleta como una de las mejores opciones del sector.