PlayStation 5 se puede reservar hoy: disponible en dos versiones por 400 y 500 euros

Todas las cartas sobre la mesa. Si Microsoft hace nueve días reveló el precio y la disponibilidad de su Xbox Series S y Xbox Series X, ahora ha sido Sony la que ha detallado cuánto costarán las dos versiones de su esperada PlayStation 5 y su aterrizaje en el mercado español.

Sony quiere apretar las tuercas a Microsoft y su estrategia lo demuestra. La compañía nipona ha anunciado que su PlayStation Digital costará 399,99 euros mientras que la PlayStation 5 con disco subirá a los 499,99 euros. Al mercado español llegará el próximo 19 de noviembre, una semana antes del Black Friday. Sin embargo, a EE.UU., Japón, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, llegará una semana antes, el 12 de noviembre. Lo más llamativo sin embargo es que será posible reservar la consola desde hoy mismo en establecimientos y distribuidores autorizados, con lo que se antoja un día bullicioso en las secciones de videojuegos y tiendas especializadas.

Con este anuncio Sony va directa contra la compañía estadounidense ya que si bien su edición digital será 100 euros más cara que la Xbox Series S, la versión más ambiciosa queda igualada de precio. Asimismo, se ha adelantado en la posibilidad de reservarla pues las peticiones de Xbox se abren el próximo martes. Asimismo ajusta a sólo 48 horas después la disponibilidad de la consola en los principales mercados y a 9 días en el caso de España.

Precios de PlayStation 5 Sony Omicrono

Tanto la PlayStation 5 Digital como la PlayStation 5 que incluye disco Ultra HD Blu-ray Disc, usan el mismo procesador con CPU y GPU integrada para obtener gráficos 4K y compatibilidad con ray-tracing, así como un SSD de ultra alta velocidad con E/S integradas para cargas ultra rápidas. Asimismo el audio 3D de PS5 y el mando inalámbrico DualSense también ofrecen la misma sensación de inmersión profunda en ambas PS5, detalla Sony.

Juegos de incio

Más allá de la potencia y capacidad de las consolas, lo más importante para comprarla desde un inicio e ir hoy mismo a reservarla al distribuidor más cercano son los juegos. Tras el catálogo de títulos mostrado el pasado 11 de junio, ahora Sony ha especificado cuáles serán los juegos de lanzamiento y cuál será el precio de los títulos de nueva generación, una incógnita que ha quedado también resuelta: irán de 59,99 a 79,99 euros.

PlayStation 5 showcase

Los juegos de lanzamiento que PlayStation 5 tendrá desde el incio son:

· Astro’s Playroom (Japan Studio) – preinstalado en PS5

· Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79,99€

· Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79,99€

· Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Juegos) – 59,99€

· Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultímate Edition (Insomniac Games) – 79.99€

· Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69.99€

También Call of Duty Black Ops: Cold War "se lanzará junto con la consola", explica Sony, aunque no ha dado más detalles de precio y disponibilidad. Un título que saldrá a la venta en PS4, PC y Xbox One el 13 de noviembre, pero que también llegará a nueva generación.

Además, Sony ha aprovechado el evento de presentación para dar a conocer cinco juegos más que llegará a sus consolas de nueva generación:



· Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

· Final Fantasy XVI (Square Enix)

· Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames)

· Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

· God of War Ragnarok (Santa Monica Studio)

PlayStation Plus Collection

También detalló que los propietarios de PS5 con el sistema de suscripción PlayStation Plus tendrán la oferta de PlayStation Plus Collection desde donde podrán descargar y jugar una biblioteca seleccionada de juegos de PS4 que "definieron la generación". Entre los títulos disponibles están Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World o Persona 5.

Accesorios

Las dos nuevas PlayStation no llegarán solas, sino que Sony quiere que la experiencia de juego crezca a un nuevo nivel con una serie de accesorios que también estarán disponibles este mes de noviembre.

En concreto, el listado de dispositivos oficiales compatibles que llegarán junto a las PS5 son:

· Mando DualSense Wireless Controller (standalone) – 69,99€

· PULSE 3D wireless headset – con soporte de audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido 99,99€

· HD Camera – con lente dual 1080p para que los jugadores se puedan grabar a sí mismos durante las retransmisiones de sus épicas partidas 59,99€

· Media Remote – para navegar por los vídeos y servicios de streaming con facilidad 29,99€

· Estación de carga DualSense Charging Station – para cargar dos DualSense Wireless Controllers 29,99€

Además, cabe tener en cuenta que junto al salto de calidad gráfico que se tendrá con las nuevas consolas de Sony, uno de los puntos clave es la televisión donde se enchufa la PS5. Por esa razón Sony también ha lanzado el sello 'Ready for PlayStation 5' que indica a los consumidores cuáles son sus televisores óptimos para sacar todo el partido a las partidas de la nueva generación.