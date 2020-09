Consiguen crear ventanas que también son paneles solares transparentes

Uno de los problemas de la energía solar es simplemente la cantidad de espacio necesario para los paneles solares; cuanto más paneles pongas, más energía obtendrás durante el mismo periodo de tiempo.

Y aunque hay celdas solares cada vez más eficientes, si realmente queremos generar suficiente energía no hay más remedio que poner la mayor cantidad de paneles que sea posible, algo que no siempre es factible.

Pero, ¿por qué no aprovechar el espacio de nuestra casa o negocio que no estamos usando? Por ejemplo, partes que reciben luz durante momentos del día pero que no es aprovechada; estoy hablando de las ventanas, por supuesto.

Paneles solares transparentes

Si pudiésemos cambiar todas las ventanas de nuestra casa por paneles solares, podríamos obtener más electricidad, pero entonces tenemos el problema de que no tenemos iluminación natural en el interior. La solución es crear paneles solares transparentes, algo que es más fácil decir que hacer pero que ya es posible.

Paneles solares transparentes Michigan Engineering Omicrono

Eso es lo que han demostrado investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Soochow en China y el laboratorio SLAC, con el desarrollo de nuevos cristales para ventana capaces de capturar energía como paneles solares, y por supuesto, eso significa que son transparentes.

La clave está en un nuevo tipo de revestimiento desarrollado por la Universidad de Michigan, que refleja y absorbe parte de la luz que impacta contra ellas; pero en vez de rebotar la luz, como en un cristal de ventana convencional, esa energía puede ser capturada y usada en el edificio.

Unos "puntos cuánticos" (en una uña pueden caber 100.000) se encargan de obtener la energía solar y guardarla en baterías o pasarla directamente a la red eléctrica del hogar para ser usada en ese momento.

Más eficientes que nunca

Eso también implica que estas ventanas no son del todo transparentes, ya que el revestimiento tiene una tonalidad verdosa; en uso real, el cristal es algo más gris de lo habitual, pero se puede ver a través de él sin problemas y por supuesto, eso supone que el interior de la oficina u hogar recibirá iluminación natural. La transparencia es del 43,3%, mejor que otros proyectos.

Paneles solares transparentes UbiQD Omicrono

En efecto, ya hemos visto paneles solares transparentes, pero lo interesante de este método es la gran eficiencia que consigue, de nada menos del 8,1%, muy superior a otros desarrollos.

UbiQD, un fabricante de los EEUU ya ha desarrollado paneles solares transparentes que aprovechan estos avances, y como se ve en la simágenes, los resultados son muy buenos en lo que respecta a la visibilidad.