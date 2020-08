Así es la nueva mascarilla con ventiladores integrados que ayudan a respirar

Adaptarse o morir. Esta es la premisa que nos ha dejado en España la pandemia del COVID-19, que ha provocado que nos apoyemos en la tecnología para crear equipamiento único contra el virus, como mascarillas que traducen conversaciones o que se desinfectan solas. Ahora LG ha presentado una capaz de ayudar a respirar a su portador.

Con motivo del IFA 2020, LG ha presentado una nueva mascarilla que tiene como principal característica integrar un ventilador en su interior. Esta mascarilla, además de proteger contra el COVID-19, es capaz de purificar el aire tanto en el interior de la mascarilla como en su exterior.

El llamado LG PuriCare Wearable Air Purifier es la última solución para la obligatoriedad impuesta por el COVID-19 de llevar mascarilla en plena pandemia mundial. Se comercializará este mismo año en algunos países.

La mascarilla purificadora de aire

La mascarilla de LG tiene ventilador integrado. LG Omicrono

Esta mascarilla a efectos prácticos es, además, un purificador de aire portátil que se vale de dos ventiladores integrados en el cuerpo que permiten al usuario respirar aire purificado y filtrado, ya que purifica el aire entrante a la mascarilla y el que permanece en la misma. Y no son las únicas muestras de tecnología que esta mascarilla tiene integrado.

Además de los dos ventiladores, la mascarilla de LG cuenta con dos filtros H13 HEPA, los mismos que usa en sus dispositivos de purificación de aire para el hogar. Además, intergra un sensor respiratorio que detecta nuestro ciclo de respiración y el volumen del mismo para ajustar la velocidad de los ventiladores de forma automática.

Tenemos incluso sensores integrados en la mascarilla. LG Omicrono

Estos ventiladores inteligentes tendrán un funcionamiento muy específico: si el usuario necesita tener más entrada de aire, los ventiladores irán más rápido. Si por el contrario nos cuesta exhalar aire y la mascarilla detecta que nuestra respiración es más complicada, bajará la potencia de los ventiladores.

Dispone de una batería de 820 mAh que, según LG, nos dará ocho horas de funcionamiento en modo bajo y dos horas en pleno rendimiento, aunque esto dependerá directamente de las condiciones atmosféricas del lugar.

La mascarilla incluye un estuche que usa luces ultravioletas para desinfectarla. Además, el estuche carga la mascarilla y envía una notificación a nuestro móvil cuando detecte que los filtros deben ser reemplazados cuando alcancen su máximo uso.

Precio y disponibilidad

No se sabe a qué países llegará. LG Omicrono

Si bien LG ha dejado claro que el LG PuriCare Wearable Air Purifier estará disponible a partir del cuarto trimestre de este año, no especifica en qué mercados. Sí llegará a algunos países, pero no ha hablado nada sobre el mercado español ni sobre el europeo. No obstante, dado que España es uno de los países más afectados por el COVID-19, es lógico pensar que este dispositivo llegará a nuestro territorio.