Lenovo presenta el móvil gaming más bestia, con dos baterías y webcam para streaming

El nuevo Lenovo Legion Phone Duel es un móvil gaming que intentará de nuevo convencer a los usuarios de que un dispositivo sólo para juegos tiene mucho sentido; y lo mejor es que saldrá en España.

Jugar en el móvil es algo tan común como los propios móviles, y sin embargo, los smartphones diseñados específicamente para esa tarea no han tenido mucho éxito. En algunos casos el problema es que están tan especializados en videojuegos que son malos móviles para el día a día.

Es por eso que son más populares los accesorios para convertir un móvil normal en gaming; como por ejemplo, el Kishi de Razer, que permite convertir el smartphone en una consola portátil.

El nuevo móvil gaming de Lenovo

Ahora Lenovo presenta su nueva apuesta por los móviles gaming, y es una de las más interesantes que hemos visto, tanto por potencia como por características.

En lo primero, el nuevo Lenovo Legion Phone Duel es una bestia gracias al Snapdragon 865 Plus de Qualcomm que lleva en su interior, que debería darnos potencia para ejecutar todos los juegos actuales, incluso los más exigentes, sin problemas y con gráficos en alto. Forma parte de la plataforma Snapdragon Elite Gaming, que certifica un alto rendimiento en juegos.

Lenovo Legion Phone Duel Lenovo Omicrono

También ayudará la cantidad de memoria RAM disponible, hasta 16 GB LPDDR5 (también estará con 12 GB), mientras que en cuestión de almacenamiento tendremos hasta 512 GB. Para refrigerar todo este hardware, Lenovo ha instalado refrigeración líquida doble con tubos de cobre.

Lenovo Legion Phone Duel, con el nuevo Snapdragon 865 Plus de Qualcomm Lenovo Omicrono

Curiosamente, para la pantalla Lenovo no ha apostado por la máxima resolución, pese al gran tamaño de 6,65 pulgadas; seguramente para mejorar el rendimiento, la resolución es de 2340 x 1080. Para compensar, la frecuencia de refresco es de 144 Hz, para disfrutar de imágenes muy fluidas, incluso más que con los mejores móviles del mercado. El temido 'lag' o retardo en las acciones se reduce gracias a la frecuencia de muestreo de contacto de 240 Hz.

Algo más que gaming

Todo eso debería darnos una gran experiencia en videojuegos, pero lo interesante es que Lenovo también ha cuidado mucho otros aspectos de este smartphone.

El Lenovo Legion Phone Duel tiene dos baterías Lenovo Omicrono

Por ejemplo, consciente de que tanta potencia afecta al consumo, ha metido no una sino dos baterías de 2.500 mAh cada una, instaladas a ambos del dispositivo con el procesador en el centro. Gracias a esto, nuestras manos no deberían notar el calor generado por el procesador. Hasta han pensado en el cable de carga, con dos puertos, uno en el extremo y otro en el lateral del móvil para que no nos moleste cuando estamos jugando.

Para recargar ambas baterías se pueden usar los dos puertos de carga al mismo tiempo, lo que Lenovo llama Turbo Power de nada menos que 90 W; suficiente para recargar al 100% en sólo 30 minutos.

La webcam del Lenovo Legion Phone Duel, para hacer streaming mientras jugamos Lenovo Omicrono

El sonido se ha cuidado con dos altavoces centrales diseñados para ofrecer el mejor sonido cuando el móvil está de lado. Pero en ese sentido, tal vez la mejor innovación es la cámara frontal, que no está integrada en la pantalla sino que se guarda en el lateral del móvil y que sólo sale cuando queremos usarla para hacer streaming, por ejemplo.

Lenovo Legion Phone Duel Lenovo Omicrono

El Lenovo Legion Phone Duel es un smartphone extremo, tan extremo como los portátiles con la misma marca Legion, y probablemente no para todo el mundo, pero no deja de ser llamativo cómo han abanzado los móviles gaming durante estos años. Lenovo ha confirmado el lanzamiento para Europa más adelante en el año, pero por el momento no tenemos precios.