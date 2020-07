El Galaxy Note no vendrá solo: Samsung lo presentará junto a un nuevo plegable

Samsung ha sido, al menos en España, el abanderado del móvil plegable. Su Samsung Galaxy Fold y su Galaxy Z Flip son actualmente sus dispositivos punta de lanza, y aunque hay competidores en otros segmentos, ha sido la firma coreana la que ha iniciado una fiebre que copará el mercado en los próximos años. Y ya está a la vuelta de la esquina su próximo móvil plegable.

Cuando Samsung anunció su Galaxy Unpacked, su nuevo evento de presentación para el día 5 de agosto, muchos nos preguntamos si Samsung aprovecharía dicho envento para revelar su futuro Galaxy plegable. Y así ha sido; la propia firma ha confirmado que ese mismo día veremos un nuevo móvil plegable.

No se sabe, por otra parte, qué factor de forma tendrá este dispositivo. ¿Será en formato libro como su primera generación o en formato concha como el reciente Galaxy Z Flip? La pregunta no se ha resuelto todavía.

Nuevo móvil plegable de Samsung

A new look unfolds.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C — Samsung UK (@SamsungUK) July 19, 2020

Ha sido la cuenta de Twitter Samsung UK la que se ha encargado de desvelar la noticia con un pequeño teaser que no deja lugar a la imaginación. Está claro que se refiere a un nuevo dispositivo plegable; la palabra propia de "unfold" (desplegar) deja claro esto.

Por si fuera poco sutil la referencia, vemos a una mariposa abrirse en clara alusión al carácter plegable del smartphone. Dada la misma estética que vimos en el teaser del Samsung Galaxy Note 20, asumimos que compartirá gran parte de su hardware y también su paleta de colores, esta vez añadiendo el color cobre a la misma.

¿Tipo libro, o tipo concha?

No obstante, el teaser deja más preguntas que respuestas. La "mariposa" del vídeo no da a entender si tendremos un factor de forma tipo libro o tipo concha. Pero la pregunta llega cuando leemos "a new look unfolds". ¿Podría estar Samsung preparando un nuevo tipo de formato que no hemos visto aún?

Es dudoso, precisamente porque hay pocos factores de forma aplicables a un smartphone plegable. La mariposa de alguna manera nos da a entender que Samsung volverá a probar suerte con el formato libro, pero es pura especulación.

No sería raro, por otra parte. Y es que el lanzamiento del Samsung Galaxy Fold fue un poco desastroso, con múltiples problemas de durabilidad asociados y con algunos problemas de diseño propios del lanzamiento de una primera generación. No sería raro ver a Samsung limar asperezas y arreglar los fallos tanto estéticos como físicos de su primera generación. Queda por saber ahora cómo será y especialmente a qué precio llegará.