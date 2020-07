El carro de la compra inteligente de Amazon es el futuro de comprar en el Mercadona

Amazon ha ampliado su visión de cómo será el supermercado del futuro, con la presentación del Dash Cart, un carro de la compra inteligente; pero tendremos que esperar para verlo en los supermercados españoles.

Recordemos que Amazon no pretende sólo conquistar las ventas online, sino que también tiene un ojo puesto en las tiendas de toda la vida; la apertura de las tiendas Amazon Go fue un adelanto de su visión de tienda inteligente, en la que no hay cajas y podemos coger lo que queramos e irnos.

El Dash Cart reúne toda la tecnología que hace posible esto, y la aplica al clásico carrito de la compra; por lo tanto, puede ser mucho más fácil implementarla en supermercados ya existentes, en vez de hacer una renovación completa.

El carro de la compra inteligente

A simple vista, el Dash Cart parece un carrito normal y corriente, hasta que lo cogemos y vemos que una pantalla táctil nos da la bienvenida; para empezar, sólo tenemos que escanear un código QR que aparecerá en la pantalla con nuestro smartphone, y automáticamente se asociará con nuestra cuenta de Amazon.

Esa es sólo una de las piezas de alta tecnología integradas en el carro para detectar los productos que echamos en el carro; además, de la pantalla, el carro cuenta con todo tipo de sensores y cámaras, que, usando Inteligencia Artificial, son capaces de identificar los productos que escogemos.

La pantalla del Amazon Dash Cart muestra nuestra lista de la compra de Alexa Amazon Omicrono

Cuando el carro detecte que hemos metido un producto, sonará un pitido, o nos mostrará una advertencia si no ha podido escanearlo correctamente para que volvamos a añadirlo.

Además, la pantalla se conectará con las listas de la compra que hayamos creado con Alexa, por lo que siempre tendremos claro qué es lo que buscamos; incluso podemos usar la cámara integrada para escanear cupones de descuento mientras compramos.

Cuando terminemos (el carro es lo suficientemente grande como para llenar dos bolsas de la compra), sólo tenemos que coger nuestra compra e irnos; Amazon nos cobrará automáticamente de nuestra cuenta con el método de pago que hayamos escogido por defecto.

El futuro cercano del supermercado tradicional

Al condensar toda la tecnología de Amazon Go en un carrito de la compra, Amazon ha creado una opción mucho más accesible para el negocio medio. El objetivo de Amazon siempre ha sido vender su tecnología a los supermercados, pero la inversión inicial para instalar las cámaras y el hardware necesario no está al alcance de todo el mundo.

Amazon usará su carro de la compra inteligente primero en sus tiendas Amazon Omicrono

En cambio, es mucho más fácil y barato cambiar de carritos, y que estos se encarguen de llevar el control sobre lo que compran los clientes; el efecto debería ser muy parecido, eliminando las colas completamente. Además, sería especialmente útil en una situación como la actual, en la que es necesario minimizar el contacto humano.

Por el momento el Dash Cart iniciará las pruebas en una tienda en un barrio de Los Ángeles, EEUU; será el primer local de Amazon sin las cámaras de Go, que dependerá exclusivamente de estors carros inteligentes. Sin embargo, Amazon tendrá que darse prisa; no es la única que ha llegado a la misma conclusión y ya hay proyectos similares de carros de la compra con Inteligencia Artificial.