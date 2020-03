Tu supermercado no tendrá cajas: Amazon venderá su tecnología a las cadenas

Amazon Go es todo un adelanto de lo que está por llegar: una tienda en la que no hay cajas para pagar, y podemos coger lo que queramos e irnos. Después de su presentación, muchos nos preguntábamos si Amazon iba a centrarse en recuperar las tiendas tradicionales, modernizándolas.

Ahora, tenemos un poco más claro cuál es su verdadero plan. Según la compañía ha confirmado a Reuters, Amazon ofrecerá la tecnología desarrollada con Amazon Go a otras marcas.

Para ello, la compañía ha iniciado una nueva línea de negocio dedicada exclusivamente a vender estos avances como un nuevo producto para tiendas sin caja, que otras compañías podrían adquirir para implementar en sus supermercados o locales.

Supermercados sin caja

Amazon Go no solo es una tienda sin cajas, también sin las convenciones habituales de una tienda normal. Lo único que necesitamos para comprar es instalar la app oficial y asociarla a nuestra cuenta de Amazon para que los pagos se realicen de manera electrónica con la tarjeta asociada.

Al entrar en el supermercado, sólo es necersario identificarnos con esa app; a partir de entonces, un sistema de cámaras con Inteligencia Artificial es capaz de rastrearnos nada más entrar en la tienda y seguir nuestros movimientos. Además, una serie de sensores es capaz de detectar si hemos cogido un producto y lo hemos echado a la cesta.

Amazon Go cuenta con empleados

Para el cliente, este paso es idéntico al de una tienda normal; sólo tenemos que coger lo que queramos, ya sean ingredientes o comida preparada o incluso pan. Puede que entonces nos encontremos con empleados; y es que, a diferencia de lo que podríamos pensar, que una tienda no tenga cajas no significa que no haya empleados que reponen las estanterías y cubren las cocinas y panaderías.

Cuando terminemos, lo único que tenemos que hacer es salir de la tienda. El sistema automáticamente reconocerá lo que nos hemos llevado, calculará el total y lo cobrará por el mismo método que las compras de Amazon normales. Recibiremos una notificación con la factura.

Muchas marcas de supermercado están planeando e incluso desarrollando sistemas similares, pero Amazon lleva la delantera; es por eso que puede ser muy beneficioso para todas las partes que esta tecnología, que Amazon llama "Just Walk Out" ("sólo sal de [de la tienda]") esté disponible para compradores.

Cómo las tiendas integrarán Amazon Go

Por el momento, Amazon afirma que ya ha firmado varios acuerdos con marcas que no puede nombrar. Sin embargo, la experiencia no será la misma que en las tiendas Amazon Go, que están integradas con nuestras cuentas de Amazon. Lo cual es comprensible, estas marcas no quieren que haga falta una cuenta de Amazon para comprar en sus supermercados.

En Amazon Go, basta pasar el móvil para entrar; en los supermercados tendremos que insertar una tarjeta

Por eso, una de las grandes diferencias en estos supermercados inteligentes es que no usaremos una app, sino que tendremos que insertar una tarjeta de crédito en la entrada. A partir de entonces, la experiencia será similar, y la tienda podrá registrar los productos que cogemos y cobrárnoslos en la tarjeta cuando salgamos. Si queremos una factura, podemos pedirla introduciendo nuestro correo electrónico en una pantalla.

Amazon aclara que los clientes de estas tiendas no son clientes de Amazon, así que lo que compremos no afectará a nuestra cuenta de Amazon; presumiblemente, eso también implica que no veremos recomendaciones basadas en lo que compramos en estas tiendas, no como Amazon Go.