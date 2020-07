Una consola Nintendo con Super Mario Bros, la genialidad que prepara Lego

Todo apunta a que una consola Nintendo es el nuevo proyecto de Lego, uno de los más imaginativos que hemos visto de la compañía juguetera, y eso ya es decir.

La alianza entre Lego y Nintendo ya ha dado resultados muy interesantes, como con el kit de Super Mario en la vida real, que nos permitirá crear nuestros propios niveles inspirados en los clásicos de la saga.

Uno de los puntos fuertes de ese set es que imita a los juegos originales usando piezas especiales como pantallas y sensores, que permiten 'ejecutar' los niveles que hemos creado como si fuesen videojuegos. Y ese no parece ser el único proyecto que Lego tenía en mente con la licencia.

Una consola Nintendo de Lego

El sitio hongkonés VJGamer ha filtrado la existencia de un nuevo kit de Lego basado en Super Mario, pero en esta ocasión se centra en la primera consola de Nintendo, la NES (Nintendo Entertaiment System), como se conocía fuera de Japón.

El nuevo kit de Lego basado en Super Mario Bros VJGamer Omicrono

El nuevo set, licenciado oficialmente por Nintendo, incluye nada menos que 2.646 piezas de Lego para crear varios componentes diferentes. Las partes más básicas son la propia consola, el mando de control y uno de los cartuchos en los que venían los juegos. Los detalles que podemos ver en las fotos son espectaculares, como el nombre de la consola en el frontal, y las proporciones parecen exactas.

Lego sigue reinventándose

Pero sin duda alguna la pieza más llamativa del set es el televisor de estilo 'retro' que viene incluido; no solo porque imite a los clásicos televisores de tubo, ni porque se parezca mucho a los televisores que muchos teníamos en casa de pequeños. Sino porque oculta una función especial.

El nuevo kit de Lego basado en Super Mario tiene una manivela VJGamer Omicrono

A la derecha encontraremos una manivela, y si la movemos, el juego que se muestra en la pantalla se moverá; de hecho, la pantalla representa una partida cualquiera de Super Mario Bros, y Mario se moverá por el nivel. Además, también podremos usar el Lego del kit de Mario para reproducir sonidos, y parece que reaccionará a lo que ocurre en la pantalla.

El nuevo kit de Lego será compatible con el de Super Mario Bros. VJGamer Omicrono

Este sistema tiene sus limitaciones, por supuesto; Mario sólo se moverá de un lado a otro en la pantalla y no podemos esperar mucho, simplemente porque todo el televisor también está compuesto de piezas Lego y varios mecanismos que harán que los personajes se muevan con la manivela.

Aún así, no deja de ser un diseño impresionante, que nos hace pensar en dónde está el límite de Lego; la compañía juguetera se está reinventando en una era en la que no es suficiente dar las piezas para que los pequeños las monten. Por ejemplo, no hace mucho también hablamos del robot inteligente de Lego, y de sus apps de realidad aumentada.

Este kit de Nintendo aún no se ha presentado de manera oficial, pero cuando lo haga se espera un precio de 229,99 €, y llegaría al mismo tiempo que el kit de Super Mario, el 1 de agosto.