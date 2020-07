Apple sigue adelante con sus gafas inteligentes: ya está produciendo lentes

Las gafas inteligentes de Apple, conocidas en Internet como Apple Glass, han dado un paso más hacia la producción comercial, gracias a un acuerdo entre Apple y Foxconn.

Que Apple está desarrollando unas gafas de realidad aumentada ya no es un secreto precisamente; pero eso no significa que estén cerca de convertirse en un producto real. Al fin y al cabo, no se esperan hasta el 2022.

De hecho, ni siquiera Apple sabría aún cómo será el diseño definitivo de las gafas, después de comprar una empresa de realidad virtual; ahora la duda es si aprovecharán esa tecnología para ofrecer una experiencia más completa, o si ofrecerán menos ventajas a cambio de ser más ligeras y parecidas a unas gafas normales, que es la dirección que parece que tomará Google.

Las gafas inteligentes de Apple saltan otro obstáculo

Ahora, una filtración publicada por The Information revela que Apple ya está trabajando con su proveedor preferido, Foxconn, para el desarrollo de lentes semi-transparentes para unas gafas de realidad aumentada.

En concreto, se usaría parte de la cadena de montaje que se dedica en estos momentos al iPad, y por lo tanto sería una prueba muy importante, que dejaría claro si es posible la producción de estas lentes en primer lugar.

Apple ya ha desarrollado su propia plataforma de realidad aumentada Apple

Después de tres años de desarrollo, Apple y Foxconn ya habrían dado con un diseño con potencial para ser producido en masa; la fabricación de estas lentes es el siguiente paso. Por el momento, sabemos gracias a las filtraciones que Apple ya tiene varios prototipos.

Las nuevas lentes serían algo más gruesas que las de unas gafas normales, pese a estar compuestas de una multitud de capas "extremadamente finas" de diversos materiales; cada capa puede contener micro-burbujas y puede sufrir daños, y por eso la producción es muy complicada y precisa de salas especiales sin partículas de polvo en suspensión.

Primero un dispositivo de realidad aumentada

Los planes de Apple pasan primero por presentar un dispositivo de realidad aumentada y/o virtual, que sirva para plantear la nueva plataforma y sus posibilidades; las nuevas lentes podrían ir dirigidas a este modelo.

La realidad aumentada ya se usa en algunos dispositivos, como gafas de natación

El 2022 sería el año de lanzamiento de este nuevo dispositivo, pero en realidad sería un 'aperitivo', de cara al verdadero producto estrella, las Apple Glass; unas gafas de realidad aumentada que se conectarían al iPhone para ofrecer información adicional sobre el entorno que nos rodea.

Por lo tanto, Apple podría estar siguiendo dos conceptos de realidad aumentada y virtual al mismo tiempo, aunque es posible que al menos uno no llegue al mercado.