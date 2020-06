Este coche eléctrico tiene un 'agujero' con el que puedes transportar objetos largos

El Bollinger B2 es la demostración de que el coche eléctrico puede cambiar completamente el diseño de vehículos, gracias a las posibilidades que ofrece su estructura interna.

Aunque no tengas un coche eléctrico (y seamos sincero, si vives en España es probable que no lo tengas), seguro que sabes que por dentro son muy diferentes a los coches con motor de combustión tradicionales.

Lo curioso es que, si no lo sabes, probablemente no te darías cuenta. Los coches eléctricos no son diferentes a los de combustión a simple vista; algo que se hace a propósito para ofrecer algo familiar que no eche atrás a los compradores.

El coche eléctrico con agujero

Pero poco a poco, estamos viendo más fabricantes que se atreven con diseños y funcionalidades únicas, que aprovechan la disposición interna de los componentes; normalmente, las baterías están colocadas en el suelo del coche para mejorar el reparto de pesos, y los motores pueden ir en los ejes, o incluso en cada rueda.

Eso deja mucho espacio en el frontal del coche, donde suele ir el motor; muchos coches eléctricos aprovechan ese espacio para ofrecer un segundo maletero, o 'frunk' en inglés. Pero el fabricante de todo-terrenos eléctricos Bollinger ahora ha dado un paso más.

Los Bollinger B1 y B2 tienen un 'agujero' en el centro Bollinger Omicrono

Sus nuevos B1 y B2 son vehículos diseñados para el trabajo duro, con un aspecto cuadrado y sin florituras; estos son de esos 4x4 que puedes meter en cualquier sitio sin miedo. Por lo tanto, van a tener mucho trabajo de transporte y remolque, y tienen que ser lo más prácticos como sea posible.

Es por eso que es posible abrirlos completamente, dejando un 'agujero' que recorre todo el vehículo de punta a punta. En realidad es un cambio muy sencillo; sólo tenemos que abrir el maletero frontal, como si fuera el portón trasero, y una pequeña puerta que lo conecta con el interior.

Es algo que ya hemos visto en muchos coches, que permiten transportar objetos largos abriendo el maletero trasero; en modelos de lujo es habitual ver pequeñas puertas, pensadas para llevar esquís o palos de golf.

Aprovechando el diseño de los eléctricos

La apertura de los Bollinger es mucho más grande, y permite transportar objetos de casi 4 metros (en el B1) y de casi 5 metros (en el B2) de largo. Como el B2 es un vehículo tipo camioneta 'pick-up', tenemos la ventaja del espacio adicional. En el interior, el agujero se abre justo debajo del salpicadero, y el objeto pasará entre el conductor y el pasajero delantero.

El 'agujero' de los Bollinger permite transportar objetos largos fácilmente Bollinger Omicrono

Bollinger pretende vender el B1 y el B2 a entusiastas de la naturaleza y a trabajadores del campo, y esta funcionalidad lo hace más atractivo para llevar materiales como tablas, ramas o tiendas de campaña.

Bollinger no es la única que ha tenido una idea semejante. El fabricante de camionetas eléctricas, Rivian, ya sorprendió con un agujero similar, pero en su caso está detrás de la cabina y no permite guardar objetos tan grandes.

Se espera que la producción de los Bollinger B1 y B2 empiece el año que viene, con un precio que empezará a partir de los 125.000 dólares.