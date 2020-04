El iPhone 9 es inminente: podría llegar en las próximas horas

Cuando el río suena, agua lleva. Estamos acostumbrados a que, en las horas previas al lanzamiento de un dispositivo, las filtraciones aprovechen el tirón y lancen sus consignas aprovechando su claro conocimiento anticipado del mismo. Y en las últimas horas están apareciendo multitud de rumores sobre el iPhone 9.

Una exclusiva de 9to5Mac apunta a que el lanzamiento del iPhone 9 se daría hoy mismo, en horas después de escribir estas palabras. Aunque quizás sea desacertado hablar de iPhone 9, ya que el medio apunta a que Apple habría decidido ser fiel a sus "fans" y llamar al dispositivo iPhone SE asecas, convirtiéndose así en el iPhone SE 2020.

La filtración de 9to5Mac habla no sólo de nomenclatura, sino además de hardware, colores, etcétera. También se habla de accesorios, como fundas de cuero, y almacenamientos.

El iPhone 9 (o SE) llegará pronto

Apple iPhone... ¿SE? OnLeaks

Según explica 9to5Mac, la fuente llega de un lector altamente confiable. Esta nueva información asegura que el iPhone no se llamará iPhone 9 (aunque tenga sentido), y pasará a llamarse iPhone SE, tratando al dispositivo como una actualización del ya archiconocido SE que todos amamos y conocemos.

De hecho, tendría también sentido, incluso más; el SE fue un modelo que contaba con 4 pulgadas de diagonal que usaba el cuerpo del iPhone 5s con el hardware del iPhone 6s. El iPhone SE 2020 seguiría el mismo estilo; usaría el cuerpo de los iPhone 8 y usaría el hardware de los iPhone de nueva generación.

Se habla de que montará el procesador del iPhone 11, el procesador A13 Bionic, aunque no sería extraño ver a Apple reutilizando los A11 o A12, que aunque antiguos son grandes procesadores a su manera (lo cuál ayudaría a bajar el precio). Aunque si Apple quiere incluir funciones como Apple Arcade, estará obligado a usar procesadores más nuevos.

Llegará en 3 colores; blanco, negro y PRODUCT (RED). Su almacenamiento también será dividido en 3; 64, 128 y 256 GB, los mismos niveles de almacenamiento que el iPhone 8. Aunque hay que recordar que la versión de 256 GB del iPhone 8 fue descontinuada el año pasado.

Ya hay incluso fundas y protectores

Captura de 9to5Mac 9to5Mac

Ayer adelantábamos cómo ya había fabricantes filtrando carcasas del dispositivo. Y 9to5Mac ha estado recogiendo más evidencias de la existencia del dispositivo. El protector de pantalla InvisiGlass Ultra de Belkin se ha actualizado en el sitio web de Apple, y en su compatibilidad aparece iPhone 7, 8 y SE. Y obviamente no puede ser el iPhone SE anterior, ya que cuenta con una pantalla de 4 pulgadas.

La actualización se ha actualizado para el modelo de 4.7", lo que confirmaría los rumores. De hecho, si se eselecciona las opciones para los modelos Plus, el "iPhone SE" desaparece. Si existirá un iPhone SE Plus, se retrasará presumiblemente por el coronavirus.

Según explicó en su día Ming-Chi Kuo, Apple estaría trabajando en una variante Plus de 5.5 pulgadas que se lanzaría en el 2021. La evidencia del dispositivo apareció en el código de iOS 14, pero debido a las circunstancias actuales el modelo disponible será, únicamente, el de 4.7. La compatibilidad con AppleCare vuelve a estar disponible para el iPhone SE, lo que deja clara la existencia del dispositivo; AppleCare solo está disponible para modelos de iPhone 7 en adelante.

El precio rondará los 400 dólares, lo que haría temblar a la gama media-alta de Android. Por otra parte, este es el punto en el que más se han dividido los rumores, ya que otros precios se mueven a los 449 o incluso llegando a los 500 dólares. Sea como fuere, aún no podemos saber el precio sencillamente porque Apple no hace una conversión idéntica de sus precios a nuestro mercado, por lo que no podemos saber el precio del teléfono en España hasta que se lance.