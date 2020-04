Este mini bolso para los AirPods es la idea más absurda del año

Cada vez salimos de casa con más cosas. La cartera, las llaves, el smartphone, los auriculares, e incluso el portátil o la tablet. Es imposible llevar todo eso en el bolsillo, así que los accesorios diseñados para dispositivos electrónicos son cada vez más populares.

En muchas ocasiones, estos aparatos tienen el tamaño justo para molestar, lleves donde los lleves. Como por ejemplo, los AirPods. Llevar la caja en el bolsillo es demasiado molesto, eso si puedes llevarla, claro.

No sabemos cuál es la solución, pero desde luego no es este mini bolso presentado por Twelve South, un fabricante de accesorios especializado en iPhone, iPad y Mac. En su catálogo nos encontramos lo típico: fundas, soportes y cargadores; pero el producto presentado ayer es de todo menos típico.

El mini bolso para los AirPods

Se llama AirBag, y se trata de un pequeño bolso, con el tamaño exacto para llevar la caja de los AirPods, nada más. Es compatible tanto con los AirPods normales como con los Pro, y por 49,99 dólares, es más caro de lo que podríamos pensar.

Mini bolso para los AirPods Twelve South

Es cierto que este producto fue presentado el 1 de abril, el "April Fools' Day", el equivalente del Día de los Inocentes en muchos países. Pero esto es algo más que una simple broma, un producto falso creado para echarse unas risas.

El AirBag es un producto real, que podemos comprar en su tienda oficial; y de hecho, hay gente que lo está comprando, y tiene cierto sentido. Los bolsos mini han tenido cierto éxito en los últimos años, para llevar encima lo mínimo posible con estilo. Claro, que con este modelo no puedes llevar otra cosa que no sean los AirPods, pero si escuchar música es la máxima prioridad para ti, ¿puede ser la mejor opción?

AirBag, bolso para los AirPods Twelve South

Si lo piensas bien, si no tienes la opción de llevar la caja en el bolsillo, y realmente tienes que llevar los auriculares, puede ser una alternativa a tener en cuenta. Dicho esto, es algo que personalmente no tendría en cuenta, pero no soy famoso precisamente por mi estilo.

¿Se convertirá en moda?

El mini bolso en sí parece de calidad: está fabricado en cuero con detalles en metal, como el botón para cerrarlo. Un detalle llamativo es que no perdemos la carga inalámbrica, por lo que nunca tendremos que sacar la caja del bolso; también tiene un agujero para la entrada del puerto Lightning.

Sirve tanto para los AirPods como para los AirPods Pro Twelve South

El AirBag está disponible en la tienda oficial de Twelve South a un precio de 49,99 dólares, por lo que no es una broma barata. Sin embargo, parece tener cierto éxito, auque también influye que es una edición limitada y, a menos que de repente se convierta en la nueva moda, es poco probable que lo vayamos a ver.