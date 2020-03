iPhone 9 Plus, la sorpresa que estaría preparando Apple se filtra

Que Apple está muy cerca de presentar el iPhone 9 es algo que ya sabíamos. No está claro si ese será el nombre escogido finalmente, o si se llamará iPhone SE2; el hueco que ocupará en el mercado es el mismo, al fin y al cabo.

Sin embargo, todo indica que Apple no se conformará simplemente con ofrecer un sustituto para el iPhone SE, su "móvil barato"; sino que también sustituirá al iPhone 8, que hasta ahora es la mejor opción si queremos un iPhone relativamente moderno pero con un estilo clásico.

De hecho, según la última filtración publicada por 9to5Mac, este plan es más evidente que nunca; porque en realidad, Apple no está preparando un único dispositivo, sino dos.

El iPhone 9 Plus

El iPhone 9 Plus también estaría en desarrollo, según referencias descubiertas en el código fuente de iOS 14 que fue filtrado la semana pasada. Esta es toda una sorpresa, ya que hasta ahora sólo hemos visto rumores sobre el iPhone 9, pero ninguno sobre esta supuesta versión Plus.

Imagen renderizada de cómo sería el iPhone 9 OnLeaks

Por lo tanto, no hay mucha información al respecto, pero es fácil ver por dónde van los tiros. Se espera que el iPhone 9 tenga una pantalla LCD de 4,7 pulgadas, directamente ocupando el sitio que ahora tiene el iPhone; tiene mucho sentido que esta versión Plus sea el sucesor directo del iPhone 8 Plus.

Por lo tanto, el iPhone 9 Plus también debería tener una pantalla de 5,5 pulgadas; y esa debería ser la principal diferencia respecto al modelo básico. En cuanto a hardware, el código indica que ambos modelos tendrán un A13 Bionic de Apple. Es el mismo usado en la última generación de iPhone, el 11 y el 11 Pro, así que no debería haber dudas en cuestión de potencia.

Sustitutos del iPhone 8 y 8 Plus

Eso también significa que los iPhone 9 y 9 Plus se convertirán en la manera más sencilla y barata de obtener la mejor experiencia de Apple, durante más tiempo. Gracias al soporte que ofrece Apple, estos modelos deberían recibir actualizaciones durante muchos años, igual que el iPhone 11 seguramente.

El iPhone 8 Plus sería la inspiración de los nuevos modelos

En cambio, los recortes estarán en otros aspectos, como la mencionada tecnología LCD y el tamaño de la pantalla. También se espera la vuelta de TouchID como método de identificación, y el diseño podría estar inspirado en el iPhone 8. Para rizar el rizo, los nuevos modelos serían compatibles con el escaneo de NFC en segundo plano, que por ahora sólo está disponible en los últimos modelos, desde el iPhone XR.