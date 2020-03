Vacas con 5G, el as en la manga de Huawei en Europa

Huawei sigue en el centro de la polémica por las denuncias del gobierno estadounidense; los efectos de los ataques del gabinete de Trump se dejan notar en sus principales aliados. Sin embargo, Huawei tiene ventaja en un aspecto clave: es una de las pioneras del 5G, la tecnología que todos los internautas van a querer en los próximos años.

Aunque hay alternativas, es cierto que la tecnología de Huawei puede ser clave para cumplir los objetivos de expansión del 5G que se han puesto los gobiernos europeos. Y nada demuestra mejor esto que un curioso proyecto en Suiza que ha revelado Bloomberg: 5G para vacas.

Los ganaderos del pueblo suizo de Tänikon ya están disfrutando de las posibilidades del 5G con lo que llaman "el Fitbit vacuno", haciendo referencia a los famosos wearables que nos permiten seguir nuestros ejercicios y estado de salud.

Vacas con Fitbit y 5G

Los dispositivos que cuelgan de estas vacas son similares, en el sentido de que son capaces de registrar tanto el comportamiento como la localización de los animales; por lo tanto, son el sucesor moderno de las tradicionales campañas.

Gracias a estos dispositivos, los ganaderos no tienen que estar tan pendientes de su ganado; un sistema de cámaras se asegura de rastrear sus movimientos, y la conexión 5G permite obtener sus datos inmediatamente, a una velocidad 100 veces superior a los sistemas que usaban antes.

Esquema del funcionamiento de los dispositivos 5G de Huawei en ganado Huawei

La idea es crear granjas remotas que no necesiten la atención constante de un trabajador; y que los animales puedan seguir sus rutinas de manera normal siendo vigilados por estos sistemas. Puede ser clave en la producción de productos de mejor calidad.

Importante para el futuro de Huawei

Pero para Huawei, esta es algo más que una oportunidad de demostrar que el 5G servirá para algo más que para descargar vídeos en nuestro móvil más rápidamente. También sirve para reclamar su posición como pionera en el 5G, intentando atraer a los gobiernos europeos.

Aplicación de tecnología 5G de Huawei en granjas y ganaderías

Como Suiza no forma parte de la Unión Europea, y por su famosa neutralidad, no está sufriendo los problemas diplomáticos que supone hacer negocios con Huawei. Aunque la UE por ahora no ha impuesto limitaciones a los países miembro, algunos ya han jugado con la posibilidad de bloquear a esta empresa china; en España, el Ministerio de Defensa ya ordenó la desconexión de dispositivos de Huawei de sus redes, pero por el momento semejantes decisiones no se han trasladado al resto.

Conforme los planes para la adopción de 5G se firman, el papel de Huawei dará mucho que hablar; en ese momento, una vaca con 5G no será algo de risa, sino una carta que la compañía puede jugar para salvar su futuro.