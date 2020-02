Todo lo que sabemos del iPhone 9 que llegaría en marzo

El iPhone 9 es prácticamente un secreto a voces. Cada vez más rumores y filtraciones aparecen referenciando al que será el sucesor espiritual del iPhone SE, y prácticamente todos apuntan a marzo como el mes en el que se presentará. Hoy mismo nuevos rumores apuntan a que la fecha de presentación será el día 31 de marzo.

El iPhone 9 no vendrá solo; también se espera que (por fin) se renueve la gama iPad Pro, con modelos 2020 para la primera mitad del año y un Apple TV 4K renovado con procesador Apple A12 Bionic. Pero, ¿tantos rumores hay para confiar ciegamente en que veremos este móvil nacer el mes que viene?

Repasamos todo lo que sabemos del iPhone 9 y de los productos que se espera que lleguen en marzo: un posible iPad Pro, un muy posible Apple TV 4K y las características que se saben del nuevo y futuro smartphone compacto de Apple.

iPhone 9: el sucesor del SE

iPhone 9, en un concepto. OnLeaks

Lo primero que se ha hablado de este iPhone 9 es acerca de su diseño, el cuál según los rumores será calcado al de los iPhone 8. No será un reciclado total del iPhone SE, que montaba una parte trasera de aluminio con botones duros, pero sí heredará las líneas de diseño más archiconocidas de Apple. No; no será como un iPhone X en miniatura.

Esto implica que no tendremos marcos reducidos, notch o una gran diagonal de pantalla. Estaremos ante unos marcos bastante grandotes, con el clásico Touch ID en la parte inferior (aunque presumiblemente no perderemos el Face ID ya que cabrá de sobra en el borde superior) y con una parte trasera en cristal. Seguirá los pasos del iPhone Xr, y tendrá únicamente un módulo de cámara de bastante buena calidad, eso sí.

¿Se ha pasado Apple de conservadora? OnLeaks

En cuanto a especificaciones, tendríamos un compendio híbrido entre características de los iPhone más top y otras más modestas. El principal motivo de compra que usará Apple para este iPhone 9 será el factor compacto; será el iPhone pequeño pero moderno que muchos ansiaban, sin tener que atarse a un iPhone SE que si bien a día de hoy recibe actualizaciones tiene unas cuantas especificaciones insuficientes para los estándares de hoy en día.

Contaríamos con una pantalla de 4.7 pulgadas (que se puede antojar demasiado pequeña para muchos) HD, 3 GB de memoria RAM y un módulo de cámara que sería exacto al principal que montan los iPhone 11. Se desconocen otros detalles, como la capacidad de batería o características como la carga rápida. Pero sí se ha hablado de que montaría el Apple A13 Bionic, el mismo procesador que los iPhone 11. Así, se convertiría en el smartphone compacto más potente del mercado.

Y no es que Apple sepa contar; si Apple quiere llamar a este SE 2 como iPhone 9 es por un buen motivo: diferenciar gamas de iPhone. Continuar con la gama de siempre, los iPhone 7/8 y mantener la gama 11/futura 12 para segmentar sus smartphones en precios asequibles y premium. Así, conseguiría abarcar más mercado incluso entre su público más fiel.

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 11 en California. Efe

Finalmente, hay datos acerca de su lanzamiento y su precio. Costaría unos 399 dólares que como ya hemos visto en varias ocasiones no se traduciría exactamente igual a euros. Especulando, este precio podría ascender a 479 euros en España, aunque depende de qué precio le ponga la misma Apple en nuestro mercado. Un precio que sería bastante competitivo y lo situaría como el iPhone más barato de la historia de Apple.

Sobre su lanzamiento, se ha especulado largo y tendido sobre una fecha concreta: marzo. Se lanzaría de una forma similar al iPhone SE 2, en un evento en el que también aparecerían otros productos como un iPad Pro y un rumoreado Apple TV 4K.

No llegaría solo: iPad Pro y Apple TV 4K

iPad Pro 2020 (concepto) OnLeaks / iGeeksBlog

El último modelo que tuvimos de iPad Pro fue en 2018, y desde entonces el último modelo lanzado de la gama no Pro fue el 2019. Es bastante probable que Apple se haya guardado este as bajo la manga y presente un iPad Pro en 2020, aunque existen menos datos y bastantes más incógnitas acerca de la futura tablet de Apple.

Las tablets de Apple no son ni de lejos similares a los iPhone, por lo que aunque hay rumores, queda en duda si se aplicarán dadas las connotaciones que tendrán sobre los iPad. Se ha hablado de la inclusión del mismo set de triple cámara de los iPhone 11, una parte trasera de cristal (algo que podría afectar a su durabilidad) e incluso de la probabilidad de que se lanzase una versión 5G.

La cámara es un tema que siempre ha generado controversia en los rumores. No tiene mucho sentido liarse a sacar fotos en una tablet; para eso tenemos nuestro smartphone. Quizás el set de triple cámara en iPad quedara completamente desaprovechado, pero sería un buen punto de venta para Apple, consolidándolo con un buen eslogan: "el iPad con mejor cámara de la historia".

iPad Pro 2020. OnLeaks / iGeeksBlog

Detalles más realistas hablan de una pantalla Mini-LED, que se constituirían como un paso intermedio entre las archiconocidas IPS y OLED pero sin los problemas de quemado de las últimas. También existen rumores de la inclusión de un sensor "ToF" (Time of Flight) capaz de láser para determinar la distancia entre los objetos para crear una imagen 3D del área circundante. Así, las capacidades de realidad aumentada de los iPad Pro mejorarían enormemente.

Desgraciadamente, hay muchas más incógnitas al respecto de sus posibles características. No se saben datos como la batería, la resolución de la pantalla (aunque sí se especulan tamaños de 11 y 12.9 pulgadas) o si incluirá carga inalámbrica en caso de contar con una parte trasera de cristal pulido.

Apple TV+, su servicio de streaming. Apple

Finalmente también han aparecido informaciones existentes en referencia a un nuevo Apple TV 4K. Como ya adelantamos en su momento, las últimas betas de tvOS hablan de un dispositivo en desarrollo con un nombre en clave de "T1125". Según los rumores, este tendría mucha más potencia que su antecesor, montando el Apple A12 Bionic, el procesador que montaban los iPhone XS.

Reproduciría como máximo 4K HDR y sucedería al actual Apple TV 4K con procesador A10X Fusion. Se pasaría de la gama Fusion a la gama Bionic, y ofrecería un desempeño bastante mejorado respecto a la versión anterior (aunque este, a día de hoy, funcione genial).

Las fechas también indican que esto podría ser una realidad; los Apple TV se han ido actualizando cada 2 años; el primer modelo basado en tvOS se lanzó en 2015 y el Apple TV 4K se lanzó en septiembre del año 2017. Estando a inicios de 2017, podría ser fácil pensar que Apple lanzará una nueva versión anticipándose al supuesto lanzamiento de los iPhone 9 y los nuevos iPad Pro 2020.

Tendría salida HDMI 2.1 y sería compatible con el catálogo de juegos de Apple Arcade, el servicio de videojuegos de los de Cupertino. Gracias a la potencia de este Apple A12, los juegos correrían sin ningún tipo de problema, e incluso podría incluirse con la presentación un mando compatible.

Otro detalle importante es el nombre. Mientras que la versión descubierta por 9to5Mac lleva la T por delante, el modelo final de los Apple TV 4K es el "J105a". Esto podría indicar que el dispositivo aún está desarrollándose, con la T de testeo. Por supuesto son todo especulaciones, ya que aunque se ha descubierto esta mención, no se saben apenas más detalles del aparato.

Tendremos que esperar a marzo para ver si los rumores son ciertos y vemos una nueva hornada de dispositivos por parte de Apple. Desde luego, sería un gran aperitivo de cara al lanzamiento previsto a finales de año de los esperados iPhone 12, que también llegarán cargados de novedades.