Filtrado el aspecto del iPhone 9: así será el móvil barato de Apple

Hace unos meses, sin que nadie lo esperase, Apple lanzó una reedición del iPod Touch. Un dispositivo que poco sentido tiene hoy en día, ya que los smartphones se han convertido en nuestro centro multimedia. Su diseño "old school" no ayudó, ya que conservaba básicamente la misma estética prácticamente obsoleta.

Viendo el camino que Apple ha ido siguiendo con los iPad (como en el caso del iPad 2019) está claro que la firma se reserva sus mejores diseños para los productos de más alta categoría, como los iPhone o los iPad Pro. Esto parece que se repetirá con el futurible iPhone 9.

Muchos esperamos una reedición del iPhone SE, el que fue el teléfono más asequible y compacto de la firma. Todo apunta a que será el futuro iPhone 9 para añadir esta reedición a la nueva nomenclatura numérica de Apple. Ya han salido los primeros renders y vídeos, y podemos decir sin temor a equivocarnos que más de una persona quedará decepcionada.

El iPhone 9 no será ninguna revolución en diseño

Tenemos que entender que estos son filtraciones en base a una exclusiva de OnLeaks. Estos vídeos y fotos están basados supuestamente en el diseño real del que será el próximo iPhone de Apple y las filtraciones de esta clase ya han demostrado ser ciertas en más de una ocasión. Por lo tanto, no nos lo podemos tomar como una verdad a ciencia cierta, pero sí una aproximación bastante fiable.

Como ya comentamos en su día, el diseño será similar al de un iPhone 8 (por no decir que será casi exacto). La pantalla será de 4.7 pulgadas (no se sabe la resolución pero es de esperar que sea Full HD), en formato 16:9 y con los clásicos marcos superior e inferior que han caracterizado a la línea iPhone hasta el iPhone X. No dispondríamos más que de una cámara, aunque desconocemos qué calidad tendrá o sus especificaciones.

OnLeaks

Como buen iPhone "old school" tendremos unas especificaciones que los puristas de Android calificarían como irrisorioas; 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento mínimo pero contando con el chip Apple A13 Bionic, el mismo que montan los iPhone 11 y que ha demostrado ser una bestia.

No se sabe si contará con Face ID, pero sí está claro que tendrá la tecnología Touch ID, el lector de huellas clásico de Apple. Tal y como podemos ver en las imágenes, poco cambio habrá si nos ceñimos al iPhone 8, considerando que esta será su "siguiente" generación.

Tiene más sentido del que parece

OnLeaks

Pero, ¿por qué Apple haría esto teniendo en cuenta el éxito del iPhone 11 básico? Apple ha entendido que ofrecer un iPhone con algunas especificaciones recortadas es una buena estrategia ya que además de ofrecer una alternativa a los que no tenemos tanto dinero para gastarnos en un dispositivo, también ofrece variedad dentro de su gama alta haciéndola algo más accesible.

Cuando Apple presentó los iPhone 8, cortó la línea de nomenclatura con los iPhone X. Este año pasado Apple retomó esta línea con los iPhone 11 después de los XS, y es razonable que Apple quiera ofrecer un dispositivo todavía más recortado (y por ende, a menor precio) que siga la línea de los iPhone 8, quedándose como 9.

Esto serviría para diferenciar 2 gamas claras de iPhone: los iPhone "baratos" y los iPhone de gama alta. Desde luego esto son todo especulaciones y tendremos que esperar hasta la segunda mitad de 2020, fecha en la que analistas como Ming-Chi Kuo han vaticinado que saldrá este teléfono. ¿Qué opinas de su diseño?