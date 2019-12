Aprovecha este Cyber Monday para ponerle un SSD a tu ordenador de una vez

WD My Passport SSD

Si notas que tu ordenador va muy lento, puede que no haga falta que te compres otro; puede que un simple cambio de un componente devuelva la juventud a tu sistema.

Hablo, por supuesto, del almacenamiento y de los SSD. Cuando tu ordenador se tira un rato "pensando", especialmente cuando abres archivos grandes o cuando inicias un videojuego, es porque el disco duro ya no da más de si; la velocidad de transferencia que puede alcanzar no está a la altura.

Por eso, uno de los métodos más baratos y fáciles para mejorar la velocidad de un ordenador es cambiar el disco duro por un SSD; estos dispositivos de almacenamiento no tienen tanto espacio, pero son mucho mas rápidos.

Tu PC agradecerá un SSD

En cuanto montes un SSD, notarás que el sistema va mas rápido (especialmente si instalas Windows en él); los archivos tardarán menos en abrirse y los juegos se cargarán en segundos.

Por supuesto, no es un tratamiento "milagroso", y puede que cambies un "cuello de botella" por otro; pero siempre es recomendable contar con al menos un SSD hoy en día. Afortunadamente, es el momento perfecto para dar el salto, gracias al Cyber Monday.

Sí, después del Black Friday llega el Cyber Monday, con muchas ofertas de dispositivos SSD de todo tipo. El precio de los SSD ya lleva un par de años a la baja, y el gran inconveniente, el tamaño, lo es cada día menos. A continuación repasamos algunos de los SSD más recomendables que hemos encontrado.

Los mejores SSD este Cyber Monday

Sandisk es una de esas marcas de las que siempre te puedes fiar, y eso no ha cambiado desde que fuera comprada por Western Digital. Su Ultra 3D SSD es uno de los mejores SSD básicos que puedes comprar para mejorar tu ordenador; lo bueno es que usa conexión SATA, por lo que no necesitas una placa base especial ni nada de eso.

Sólo con conectarlo con el mismo cable SATA que usa tu disco duro, y uno de los cables pequeños que salen de tu fuente de alimentación (créenos, no tiene pérdida), es suficiente. Incluso lo puedes instalar en el portátil fácilmente. A cambio, conseguirás un aumento importante en la velocidad, alcanzando los 530 MB/s en lectura.

Puedes conseguir el Sandisk Ultra 3D SSD de 500 GB por sólo 62,99 € en Amazon.

Lo malo de que ese modelo use la conexión SATA, es que está limitado en cuanto a velocidad; y no aprovecha el verdadero potencial de los SSD. Por eso, si tu placa base tiene una conexión NVMe M.2, lo más recomendable es conseguir un SSD en ese formato.

Por ejemplo, el WD Black SN750 es un modelo que te costará un poco más, pero con el que ganas una velocidad muy superior: la velocidad de lectura es de 3470 MB/s y la de escritura es de 2.600 MB/s.

El WD Black SN750 de 500 GB con disipador térmico (muy útil dadas las temperaturas que alcanzará) está disponible por 109 € en PcComponentes.

Si necesitas algo más de tamaño, puede que te merezca la pena dar el salto a 1 TB; y en ese caso, Samsung ofrece la mejor oferta en Amazon. El Samsung 970 EVO Plus de 1 TB está disponible por sólo 169,99 €, un precio muy atractivo.

La instalación de estos dispositivos es muy sencilla; sólo tienes que asegurarte de que tu placa base tiene el conector adecuado, y sólo tienes que enchufarlo y asegurar la unidad con un tornillo.

La última opción es la más sencilla: comprar un SSD externo, que se conecte directamente por conexión USB. La gran ventaja de estos dispositivos es que suelen ser muy pequeños, por lo que te los puedes llevar a cualquier parte; también puedes conectarlo a diferentes ordenadores o dispositivos, así que es mucho más práctico.

El precio de los SSD portátiles ya es tan bajo que puede que merezcan más la pena. Es el caso del Sandisk Extreme, un modelo resistente a golpes y al agua, por lo que es ideal para llevarlo con el portátil allá donde vayamos. El modelo de 500 GB está disponible por sólo 89,99 € en Amazon, y se conecta por USB-C.

En cambio, si no te importa que no sea resistente, también tienes el WD My Passport de un terabyte por sólo 151,99 € en Amazon.

Los enlaces de este artículo son afiliados. Al pulsar en ellos ayudas a Omicrono.