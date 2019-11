Apple también se apunta al Black Friday con sus propios "regalos"

Que Apple es una compañía especial es evidente hasta en periodo de rebajas. Mientras todos los fabricantes han puesto patas arriba sus páginas oficiales, y todas las tiendas están bajando el precio de sus productos, Apple "pasa del tema".

De hecho, si entras en la tienda online de Apple no encontrarás ninguna rebaja; todos los productos están al precio habitual, lo cual puede ser una decepción si tenías pensado comprarte un iPhone, un iPad o un MacBook.

No es que Apple haya ido contracorriente y haya decidido no hacer nada este Black Friday; es que sus "ofertas" se traducen en tarjetas regalo, y no en rebajas directas de precio de los productos.

Black Friday para Apple

Por lo tanto, cuando compres alguno de los productos de promoción en la página de Apple, no recibirás un descuento; en vez de eso aútomáticamente recibirás una tarjeta regalo, de una cuantía diferente dependiendo de lo que hayas comprado.

No puedes usar esa tarjeta regalo para rebajar el precio del producto que estás comprando; pero sí del próximo que vayas a comprar. Es una idea un tanto extraña, pero de esa forma Apple se asegura de que vuelves a comprar en su tienda.

No todos los productos forman parte de esta promoción; a continuación los repasamos todos.

