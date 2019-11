Las mejores ofertas en auriculares in ear para el Black Friday

La música cuenta con una gran relevancia en prácticamente la vida de cualquier persona. Precisamente, ese hecho está íntimamente ligado con el gran éxito de los dispositivos relacionados con la música, como los auriculares.

Éstos llevan ya muchos años en nuestras vidas, aunque durante los últimos dos años ha emergido un nuevo tipo que ha enamorado a muchos, evidentemente hablamos de los auriculares in ear.

Apple y sus AirPods tuvieron gran parte de la culpa en el crecimiento de la fama de estos auriculares. No obstante, el mercado ofrece muchísimas alternativas más allá de los AirPods. ¡Aprovechamos el Black Friday para enseñarte algunas de las mejores ofertas en auriculares in ear!

Apple AirPods V2: 148,99 €

apple-airpods

Sí, empezamos por la segunda versión de los famosos AirPods, sabemos que muchos soñáis con tener unos. Podréis disfrutar de su excepcional calidad de sonido por tan solo 148,99 € gracias a una oferta de PcComponentes, tened en cuenta que su precio original es de 179€. ¡Corred, que vuelan!

Compra aquí los Apple AirPods V2

Xiaomi Mi True Wireless: 59,99 €

Xiaomi-Mi-True-Wireless-Earphones-4

No todo el mundo puede gastarse más de 100 euros en unos auriculares, sin embargo, eso no impide que puedan contar con unos in ear de calidad, como ya ha demostrado Xiaomi con sus Mi True Wireless.

Nuestros compañeros de El Androide Libre pudieron probarlos hace unos meses y se enamoraron de ellos, podéis leer aquí el análisis completo. Gracias a un gran descuento podréis comprároslos por solo 59,99 €.

Compra aquí los Xiaomi Mi True Wireless

Huawei FreeBuds Lite: 68,99 €

Huawei

Cómo no, Huawei tampoco ha podido evitar la tentación de hacer llegar al mercado sus propios in ear. Sus Huawei FreeBuds Lite cuentan con bastante buena fama y no es para menos, los productos de la marca china no suelen defraudar en lo que a calidad se refiere.

Si te convencen podrías aprovechar la oferta de PcComponentes, ya que están a 68,99 €.

Compra aquí los Huawei FreeBuds Lite

Energy Earphones Style 6: 39,90 €

energy earphones style 1

No todas las compañías con auriculares son estadounidenses o chinas, también hay productos españoles, como los de Energy Sistem.

Nosotros pudimos probar en su día los Energy Earphones Style 6 True Wireless y nos quedamos encantados, una buena alternativa a los AirPods sin duda alguna. Si así lo deseáis podéis leer aquí nuestro análisis. Si te han gustado podrás adquirirlos desde Amazon por tan solo 39,90 €, un precio muy asequible.

Compra aquí los Energy Earphones Style 6

Bose Sound SportFree: 155,99 €

Bose

Bose es una de las compañías con mayor reputación si hablamos de auriculares de calidad. Sus productos ofrecen una calidad extraordinaria, razón por la que muchos que se dedican profesionalmente al sonido optan por sus dispositivos.

Por eso mismo creemos que sus in ear, los Bose Sound SportFree, son una alternativa excelente a los AirPods. Éstos están rebajados en Amazon y podrás hacerte con ellos por 155,99 €, una rebaja de 43 € respecto a su precio original.

Compra aquí los Bose Sound Sportfree

Sony WF-1000XM3: 242 €

auriculares Sony WF-1000XM3 4

En un artículo como este no podían faltar los Sony WF-1000XM3, unos de nuestros auriculares in ear preferidos. Tuvimos la oportunidad de probarlos y quedamos sorprendidos por su cancelación de ruido y calidad de sonido, la exquisitez convertida en auriculares. Podéis leer nuestro análisis pinchando aquí.

Desgraciadamente la rebaja durante el Black Friday es mucho menor que en el resto de auriculares de los que os hemos hablado. Podrás adquirir los WF-1000 XM3 por 242 € en Amazon, un precio abultado, aunque os aseguramos que merecen la pena.

Compra aquí los Sony WF-1000XM3