Analisis Lenovo Yoga Smart Tab: es una tablet, es un asistente, es ambos

Hay pocas dudas de que uno de los regalos preferidos para estas fiestas serán los altavoces inteligentes. Estos dispositivos ponen el control de nuestras apps y servicios al alcance de nuestra voz, y gracias dispositivos como el Amazon Echo y el Google Nest Mini, son cada vez más populares.

Pero no es menos cierto que no son para todo el mundo. Tener un simple altavoz en el salón es práctico, pero en muchas ocasiones no es suficiente; sin una ayuda visual, dependes exclusivamente de la voz del asistente.

Por eso, cada vez es más común encontrarse con altavoces inteligentes con pantalla que, al fin y al cabo, no son más que tablets con soporte. En Lenovo parecen haberse dado cuenta del potencial que tienen, porque nos han prestado un dispositivo que es literalmente eso.

Lenovo Yoga Smart Tab, una tablet con el Asistente de Google

No exagero: la Lenovo Yoga Smart Tab es una tablet con el sistema operativo Android, no muy diferente de lo que la misma compañía ofrece con dispositivos como la A Serie; aunque sus especificaciones son mejores, al estar basada en un Snapdragon 439 de ocho núcleos, acompañado de hasta 4 GB de memoria RAM.

Adrián Raya

Esto se traduce en un rendimiento a la altura; la experiencia está a la altura, y si bien no cuenta con el procesador más rápido, para un uso normal es más que suficiente. Ya puedes estar navegando, usando apps de dibujo o viendo vídeos en su pantalla de 10,1 pulgadas y resolución 1920 x 1200, que se comportará tal y como esperarías de un producto semejante.

Los bordes están ahí, pero no son nada molestos, especialmente para el uso para el que está pensado. Los botones son tal vez más pequeños de lo que me gustaría, pero tiene sentido, ya que la idea es que uses órdenes de voz para controlar el volumen y "despertar" al sistema.

En la mano, la tablet se nota de calidad, aunque los materiales usados puede que te sorprendan. No sólo hay más metal de lo habitual, sino que el plástico mate usado para la carcasa trasera tiene un tacto más áspero, interesante pero no desagradable. Se nota que está pensada para dejarla en una mesa, ya que el polvo no se nota tanto como si fuese plástico brillante en negro, como es tan habitual.

Adrián Raya

Pero por supuesto, la Smart Tab no es una tablet normal. Esto es evidente en cuanto te fijas en su diseño asimétrico, que aumenta el grosor notablemente en la parte inferior. También notarás un peso mayor de lo habitual, aunque personalmente lo más molesto de usarla como una tablet es que el peso no está bien repartido.

Sin embargo, estas deficiencias se comprenden cuando te das cuenta de que esta tablet está diseñada no sólo para cogerla y usarla como cualquier otra, sino también para dejarla en una mesa y que actúe como asistente personal.

Un soporte que se adapta a cualquier situación

En efecto, el mayor peso (580 gramos) y las mayores dimensiones tienen una razón de ser: que podamos simplemente poner la tablet en horizontal en cualquier sitio y responda a nuestras órdenes como un altavoz inteligente.

Adrián Raya

Para cumplir esta función, la Yoga Smart Tab difiere en dos aspectos importantes respecto a una tablet normal. El primero es el soporte incorporado en la tablet, en la zona de la cámara trasera; pulsa el botón justo debajo, y se abrirá una pieza de metal que nos permitirá poner la tablet de pie.

De hecho, el soporte es el detalle que más me gusta de todo el dispositivo, por la manera en la que permanece oculto hasta la necesitamos, lo fácil que es usarlo y lo recio que es. Hasta la idea de poner la cámara trasera en el hueco es curiosa; Lenovo podría haber puesto la cámara más arriba, pero si ya iban a hacer la parte inferior más gruesa, habrán pensado, ¿por qué no aprovechar el espacio?

Cuatro modos diferentes

Pero eso es sólo el principio; porque podemos poner este soporte en varias posiciones, para que la Smart Tab esté justo donde queremos y no en ningún otro sitio. La Yoga Smart Tab tiene por lo tanto cuatro modos:

Adrián Raya

El primero es el modo de tablet que ya hemos comentado; lo ideal es coger la tablet en la zona más gruesa, ya que tenemos más espacio para los dedos y para sujetar mejor el dispositivo.

Adrián Raya

El segundo modo es cuando ponemos la tablet en pie, con la pantalla en vertical; en este modo, se asemeja al Facebook Portal y otros dispositivos similares. Es el modo que más usaremos si queremos tener la Smart Tab como un asistente.

Adrián Raya

El tercer modo es el inclinado. Podemos poner el soporte de manera perpendicular a la tablet, y colocarla sobre la mesa; esto permite contar con una cierta inclinación, y es ideal si vamos a usar la tablet para escribir o no queremos que ocupe tanto espacio.

Adrián Raya

Por último, el cuarto modo implica colgar la tablet como si fuera un cuadro; la bisagra puede abrirse completamente y usar el agujero para colgar la Smart Tab en un soporte en la pared o en un marco. Puede ser ideal para la cocina, donde tenemos poco espacio, por ejemplo.

El soporte es la verdadera estrella de la Yoga Smart Tab, y la parte que realmente la convierte en una alternativa para cualquier situación.

¿Los mejores altavoces en una tablet?

La segunda pieza del puzle está en los altavoces. Y es que la parte más gruesa de la tablet no es así sólo para el soporte, sino para alojar dos altavoces en cada extremo. Teniendo en cuenta que el sonido es uno de los aspectos menos trabajados en la mayoría de las tablets, este es un añadido que se agradece.

Adrián Raya

De hecho, me atrevería a decir que la Smart Tab tiene el mejor sonido de cualquier tablet del mercado, aunque sólo sea porque tiene el hardware adaptado para ello. Sin embargo, esto no es decir mucho dada la situación del mercado.

Ambos altavoces tienen una potencia de 2 W con Dolby Atmos, y son de la marca JBL. El sonido resultante es mucho mejor de lo que podrías esperar, en el sentido de que puedes escuchar música sin que te sangren los oídos.

Adrián Raya

El sonido me sorprendió por la claridad y por la presencia de bajos; no es que sean especialmente poderosos, ni mucho menos, pero el mero hecho de que estén presentes ya es digno de mención en este formato.

Los agudos tampoco están nada mal, aunque tal vez son su verdadero punto débil; en algunos temas desaparecían entre los bajos.

¿Sirve la Yoga Smart Tab para tus fiestas? El mayor problema en ese caso no está en la calidad de sonido, sino en la potencia, que es insuficiente para cubrir un salón grande lleno de familiares o visitas. Para uso personal será suficiente para mucha gente, pero poco más.

Uno de los dos grandes asistentes

Pero el verdadero motivo por el que querrías comprarte un producto semejante o no, es el asistente. Y es que de nada sirve comprarse un altavoz inteligente si tiene un asistente que no utilizas.

En el caso de la Yoga Smart Tab, Lenovo ha apostado por Google Assistant, el Asistente de Google; y si tienes un móvil Android y sueles usar este asistente, o tienes dispositivos compatibles con Google Home, la compra de esta tablet tiene más sentido.

Adrián Raya

Porque el Asistente de Google se ha plantado como uno de los dos grandes del mercado, junto a Alexa, adelantando claramente a Siri y a Cortana. Será incluso más importante en los próximos meses, gracias a Google Nest, la nueva apuesta de Google por el hogar inteligente. Evidentemente, todos los dispositivos de esta plataforma son compatibles con el Asistente de Google.

En la Yoga Smart Tab, el Asistente de Google es tan útil como siempre. En nuestras pruebas ha sido capaz de reconocer nuestra voz sin problemas, incluso cuando hemos estado algo constipados.

Como suele ocurrir con estos asistentes, la clave es saber qué puedes hacer y qué no; algunas órdenes te pueden parecer naturales, pero si el Asistente no las reconoce, simplemente hará una búsqueda web del término, algo que puede llegar a ser frustrante.

Una experiencia aún imperfecta

Para solucionarlo, el propio asistente nos muestra sugerencias constantes, enseñándonos nuevas órdenes o términos que podemos usar. La primera vez que configuras un dispositivo como este también te llegarán correos que te explican cómo usarlo. Es gracias a esto que usar este dispositivo es más fácil de lo que aparenta.

No es que sea perfecto, ojo. En mi caso particular, sufrí durante días para activar el "modo ambiente", que es básicamente un salvapantallas activo cuando el dispositivo está bloqueado; puede mostrar nuestro álbum de fotos e información como la hora o la meteorología. Por supuesto, el Asistente siempre está activo y nos ayudará en cuanto se lo pidamos.

Adrián Raya

Mi problema es que no sabía cómo activar este modo. Cuando desbloqueaba la tablet, siempre se mostraba el escritorio de Android. Por lo que leí, el modo ambiente se activa por si solo cuando abres el soporte, pero en mi caso no ocurría. Finalmente, me di cuenta de que lo que hay que hacer es bloquear la tablet, y entonces abrir el soporte; la pantalla de ambiente automáticamente se iniciará.

Es el tipo de asperezas que Google Assistant y los dispositivos que lo usan aún tienen que limar, pero por lo general la experiencia no es problemática.

Si el de Google no es tu asistente personal favorito, Lenovo también ofrece la Smart Tab con Amazon Alexa, aunque es un modelo algo diferente a este, la Yoga Smart Tab.

Más versátil que un altavoz, pero ¿es un sustituto?

La Lenovo Yoga Smart Tab es un dispositivo curioso. Tanto como tablet como altavoz inteligente, es un producto que cumple nuestras exigencias, aunque siempre hay un "pero".

Como tablet, se nota pesada, y el diseño asimétrico puede ser tanto una ayuda como una maldición; y como altavoz inteligente, no tiene un sonido tan potente ni de tanta calidad.

Adrián Raya

Recorrer el camino intermedio entre tablet y altavoz inteligente es peligroso; Lenovo corre el riesgo de no atraer a los que quieren cualquiera de las dos cosas. Pero al mismo tiempo, esta debilidad se puede convertir en su fortaleza, y todo depende del tipo de usuario.

Por ejemplo, aunque los altavoces inteligentes sean cada vez más populares, no es menos cierto que mucha gente los ve como algo inútil; la Yoga Smart Tab puede servir como un "punto de entrada" para comprender mejor cómo los asistentes personales pueden ayudarnos en nuestro día a día.

Sinceramente creo que Lenovo puede atraer a muchos compradores con la "excusa" de que no están comprando un altavoz inteligente, sino una tablet Android que también puede ser un altavoz inteligente.

Más asequible que una tablet y un altavoz separados

Sin embargo, esta mezcla tiene su precio, y no es barato ni en términos de tablet ni de altavoz. La Lenovo Yoga Smart Tab tiene un precio base de 269 €, aunque si queremos duplicar los 32 GB de almacenamiento y sumar 1 GB a los 3 GB de base, tendremos que pagar 299 €. Claro, que no es difícil encontrar el mejor modelo a precio reducido en sitios como Amazon.

Es más cara que una tablet Android equivalente, como la Samsung Galaxy Tab A, pero la Lenovo tiene la ventaja de un sonido superior y el genial soporte integrado. Pero al mismo tiempo, es más barata que comprarse una tablet y un altavoz inteligente, así que su compra puede tener sentido económicamente hablando.

La Lenovo Yoga Smart Tab cumple lo que se propone con buena puntuación, pero la duda es si lo que se ha propuesto es lo correcto. Si realmente una mezcla de tablet y altavoz portátil es mejor que simplemente comprar una unidad de cada, aunque salga más caro.

En mi caso, la respuesta es sí: he usado la Yoga Smart Tab la misma cantidad de tiempo como tablet que como altavoz, pero es una pregunta que tendrás que responder por tu cuenta. Para eso, no hay asistente (aún).

