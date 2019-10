AirPods: qué alternativas hay y qué deberías buscar en ellas

La música está presente en la vida de prácticamente todas las personas desde que nacemos hasta que morimos. Otra cosa diferente es el estilo musical preferido de cada uno, sin embargo, la música es y ha sido un elemento relevante en la sociedad desde hace milenios.

Como es obvio, donde hay interés de los usuarios allá van las compañías a intentar tener su trozo del pastel. Los dispositivos tecnológicos relacionados con la música siempre han tenido éxito, ¡no podemos vivir sin música!

En este sentido, durante los últimos años ha tenido lugar la popularización de los llamados auriculares in-ear, no es de extrañar teniendo en cuenta lo cómodos que son. Los más famosos son los AirPods de Apple, pero no son los únicos, hay muchísimas alternativas en el mercado. De hecho, algunas vienen pisando fuerte y amenazan con destronar a los AirPods, aunque ninguna lo ha conseguido aún. ¡Os hablamos de algunas alternativas!

La explosión de los in-ear tras los AirPods

A finales de 2016 Apple presentó sus AirPods, un momento clave en la explosión que han sufrido los auriculares in-ear. Como ya ha ocurrido con otros dispositivos, Apple los ha puesto de moda.

@eleven_x en Unsplash

Basta con fijarse en las orejas de los transeúntes del transporte público de ciudades como Madrid o Barcelona para darse cuenta de que Apple es el dominador absoluto del mercado de los in-ear.

Todo el mundo quiere tener unos. La locura llega hasta tal punto que ya se venden incluso AirPods falsos que ni siquiera suenan, como os explicábamos en este artículo. No obstante, los AirPods no están solos en el mercado. De hecho, cada vez hay más alternativas, algunas pueden llegar a ser incluso mejores.

¿En qué características deberíamos fijarnos?

El aspecto más importante está relacionado con nuestra propia comodidad con ellos. Siempre viene bien que los que compremos incluyan un set de almohadillas de diferentes tamaños, para que puedan adaptarse correctamente a nuestro tipo de oreja.

Recordemos que esto no se cumple en los AirPods. Como no emplean almohadillas se venden en un único tamaño, ¿cuál es el problema? Básicamente a muchos no les encajarán bien en las orejas y se les caerán, por lo que la experiencia será nefasta.

Obviamente también tendremos que tener en cuenta características como los controles táctiles, el peso y las dimensiones de los auriculares, aunque generalmente suelen ser pequeños y ligeros. Donde sí hay diferencias es en los estuches de carga, tendremos que fijarnos en si son lo suficientemente pequeños para caber en un bolsillo o si son grandes de más.

auriculares Sony WF-1000XM3 4

Del mismo modo, deberíamos atender a la potencia de los auriculares para saber si se adapta a nuestros gustos, algunos prefieren calidad y otros potencia. Tampoco nos olvidemos del micrófono, si eres de los que los va a utilizar para hacer llamadas asegúrate de que lo tengan, no todos los in-ear vienen con micrófono.

De igual manera deberías tener en cuenta una característica que se está poniendo muy de moda: la cancelación de ruido. Los AirPods no tienen, pero muchos otros modelos sí. Deberás valorar si te compensa hacer un gasto extra para dejar de oír los ruidos que te rodean para sentir solo la música.

No a todo el mundo le gusta la cancelación de ruido, aunque a mí particularmente me encanta cuando me desplazo en transporte público, en avión o cuando simplemente quiero abstenerme de lo que me rodea.

En último lugar (y no por ello menos importante) tendremos que prestar atención a la autonomía que ofrecen los auriculares que compremos. Más que nada para no tener que estar cargándolos todos los días.

Sony WF-1000XM3

Como alternativa no podemos dejar de recomendaros los Sony WF-1000XM3. Hace unos meses publicamos el análisis y, no os vamos a engañar, estamos enamorados de ellos.

Hay razones para ello de sobra. Son muy cómodos, con un sonido potente y de calidad y con la mejor cancelación de ruido que hemos podido experimentar en unos auriculares in-ear. Todo eso sin olvidarnos de una autonomía brutal.

Eso sí, hemos de admitir que, aunque su precio esté justificado, no son asequibles para cualquier usuario. Éstos están a la venta por 249€.

Compra aquí los Sony WF-1000XM3

Energy Earphones Style 6 True Wireless

energy earphones style 1

Si quieres tener unos in-ear de calidad sin gastarte demasiado, los Energy Earphones Style 6 True Wireless podrían ser una buena opción. Son pequeños, discretos y su funda ocupa incluso menos que la de los AirPods.

Es cierto que la calidad y potencia del sonido es menor que la de los de Apple, sin embargo, os aseguro que los resultados son bastante buenos. Lo que no me terminó de gustar cuando los probé fue su micrófono, la gente me escuchaba demasiado bajo.

Respecto a su batería, ésta nos otorga unas 8 horas de autonomía que deberían servir a la mayoría de usuarios para sobrevivir de lunes a viernes. Es un producto con una calidad/precio excepcional, puedes comprarlos por solo 48,39€.

Compra aquí los Energy Earphones Style 6 True Wireless

Sennheiser Momentum True Wireless

Sennheiser

En lo que a sonido se refiere, Sennheiser es una de las marcas con más reputación en el sector. Por ello creemos que los Sennheiser Momentum True Wireless serían una alternativa a tener en cuenta si quieres unos excelentes in-ear.

Éstos cuentan con un diseño elegante y resistente y destacan por una calidad de sonido sobresaliente que gustará a los audiófilos más exigentes. Los Sennheiser Momentum están a la venta por 238,14€.

Compra aquí los Sennheiser Momentum

OnePlus Bullet Wireless 2

Los in-ear de OnePlus son totalmente diferentes a los anteriores de los que os hemos hablado. Pese a ser inalámbricos cuentan con una correa que descansará alrededor de nuestro cuello. Puede ser una buena opción para aquellos que no se sientan cómodos con los in-ear al tener la sensación de que los pueden perder en cualquier momento.

Como curiosidad, la correa integra un sistema magnético mediante el que podremos encender y apagar los auriculares con solo separarlos o unirlos. Éstos ofrecen una calidad de audio excepcional y una carga rápida que supera ampliamente al resto de sus competidores.

Con solo 10 minutos de carga tendrás 10 horas de autonomía, una característica que, sin duda, podría salvarte en más de una ocasión. Los OnePlus Bullets Wireless 2 están a la venta por 99,99€. También puedes optar por la primera versión de los Bullets, que cuesta 69€.

Amazon, Microsoft y los que quedan por venir...

Os hemos mencionado los in-ear que nos parecen más interesantes, pero, las marcas no paran de lanzar nuevos auriculares de este tipo. Como ejemplos más recientes tenemos los Amazon Echo Buds o los Surface Earbuds de Microsoft.

Amazon

Como ocurre con la mayoría de productos de Amazon, los Echo Buds tienen muy buena pinta, sobre todo por su cancelación de ruido a precio reducido. Sabemos que en Estados Unidos se venderán a 129 dólares, por lo que, a falta de confirmación, en España deberían rondar un precio similar en euros.

Microsoft

Este miércoles Microsoft también sorprendía metiéndose de lleno en el mercado de los in-ear al presentar sus nuevos Surface Earbuds. La compañía ha asegurado que alcanzan las 24 horas de autonomía y que permitirán dictar a Office 365 directamente con la voz. Como en el caso anterior, desconocemos el precio para España, pero en EEUU se venderán a 249 dólares.

Estamos viviendo una guerra sin cuartel con los auriculares como protagonistas, ¿podrá alguno arrebatarle el trono a los AirPods? Por ahora parece complicado, tendrán que trabajar mucho para ello.