El invento para que nada hierva de más ni se derrame: la tecnología de Miele que va a cambiar tu forma de cocinar

Miele ha anunciado recientemente M Sense, la gran novedad de su nueva serie de placas de inducción KM 8000 para los hogares más modernos. Este sistema permite que los recipientes inteligentes y la placa se comuniquen entre sí para regular la cocción de forma totalmente automática.

Bajo el lema que asegura que nada se quema y nada hierve, la marca propone una novedosa forma de cocinar con tranquilidad. Los alimentos se preparan con suma precisión, los líquidos no se desbordan y ya no es necesario modificar continuamente los niveles de potencia.

Esta propuesta lleva los últimos avances tecnológicos al día a día de la cocina para que preparar cualquier plato resulte un proceso sencillo. Todo ello se completa de manera magistral con la inducción de superficie completa, las zonas PowerFlex y un diseño premium muy elegante.

Para lograr esta magia técnica, los recipientes incorporan hasta tres sensores de temperatura junto con unos controles táctiles integrados muy fáciles de utilizar. Desde estos mandos ubicados en el propio utensilio, el usuario puede seleccionar todas las funciones de cocción sin tocar la superficie principal.

Los recipientes se comunican directamente con la placa de inducción mediante una tecnología patentada que asegura resultados óptimos en cada comida familiar. Ambos elementos trabajan conjuntamente para regular la temperatura durante toda la preparación, ayudando a evitar situaciones habituales como que el agua rebose.

Las ventajas de esta coordinación se perciben claramente en los gestos más cotidianos y repetitivos que realizamos habitualmente dentro de la cocina. Hervir pasta se convierte en un proceso sin sobresaltos porque la máquina y la olla se coordinan para evitar derrames de agua.

Tampoco existe la necesidad de vigilar constantemente la cocción ni ajustar el fuego a mano porque el automatismo se encarga del trabajo pesado. Al freír con una temperatura estable, el equipo ayuda a mantener el calor constante en la sartén para que la comida no se estropee.

El objetivo principal del fabricante es diseñar tecnología inteligente que facilite la vida cotidiana sin distraer de ella a las personas que cocinan. Con esta nueva serie, se combinan a la perfección la asistencia avanzada, un manejo muy intuitivo y un diseño estético que perdurará.

La experiencia conectada se complementa de forma ideal con la integración de una aplicación móvil y nuevas funciones de asistencia culinaria muy completas. La herramienta CookAssist ofrece acompañamiento paso a paso a través de recetas probadas y meticulosamente adaptadas a las características de los accesorios conectados.

Vitrocerámica de Miele Miele

Además de guiar al chef aficionado, el programa tiene la capacidad de transferir automáticamente los ajustes exactos de temperatura y tiempo al equipo. Por su parte, la función FoodAssistant ayuda a seleccionar el ciclo adecuado para diferentes ingredientes frescos y enviarlo directamente al electrodoméstico compatible.

A toda esta experiencia digital se suma la gran flexibilidad de uso que caracteriza a todos los modelos de la reciente serie alemana. Los aparatos con inducción de superficie completa permiten colocar hasta seis sartenes en absolutamente cualquier punto disponible de la placa de cristal.

El cocinero ya no tiene la obligación de ajustarse a zonas de calor rígidamente delimitadas que limitan la creatividad y el espacio útil. Gracias a un moderno sistema de detección integrado, la máquina reconoce automáticamente la ubicación exacta de cada recipiente y adapta rápidamente sus funciones.

Además de esta precisa detección, los niveles de potencia asignados acompañan a las ollas cuando el usuario las desplaza por toda la superficie. Esta destacada movilidad sin restricciones facilita una rutina de cocción mucho más fluida, sumamente dinámica y adaptada a las necesidades de cada receta.

La gama también incorpora modelos específicos con áreas ampliables que ofrecen múltiples opciones adicionales de calentamiento para los usuarios más exigentes. Estas zonas pueden utilizarse individualmente o combinarse inteligentemente para adaptarse a utensilios de distintos tamaños sin perder eficiencia en la transmisión de calor.

Más allá de sus espectaculares prestaciones técnicas, el nuevo catálogo apuesta firmemente por una estética pensada para integrarse con naturalidad en cualquier entorno. La colección incorpora acabados de alta calidad que combinan una innegable elegancia visual con una enorme resistencia frente al desgaste del uso diario.

La variante de diseño mate ofrece a los clientes una sofisticada apariencia en color negro que cautiva inmediatamente a primera vista. Esta atractiva opción no solo resulta hermosa en la encimera, sino que proporciona una elevadísima protección contra los molestos arañazos y las huellas.