Un cohete de Boeing-Lockheed estalla en el aire destruyendo por completo los 40 satélites de Amazon que llevaba a bordo

Uno de los servicios de última generación que más interés está despertando en los gigantes tecnológicos y en gobiernos de todo el mundo es el de la nueva generación de internet satelital. Lo que ha logrado SpaceX con Starlink ha supuesto un antes y un después y firmas como Amazon están intentando alcanzar a la firma dirigida por Elon Musk.

Sin embargo, al contrario que esta, Amazon no tiene un sistema de cohetes propios que pueda subir con la frecuencia necesaria los satélites a la órbita de la Tierra para ponerlos en funcionamiento, por lo que depende otras empresas, como Boeing y Lockheed Martin.

Y han sido esas empresas las protagonistas del accidente de la pasada noche, en el que un cohete Vulcan ha estallado en pleno vuelo, destruyendo la carga de satélites de Amazon que iba a ser puestos en órbita.

El vehículo de lanzamiento pertenecía a United Launch Alliance, una entidad formada por la alianza estratégica de los gigantes Boeing y Lockheed Martin. Hasta este domingo, la corporación había mantenido un historial intachable de misiones exitosas a lo largo de sus veinte años de trayectoria.

Los dispositivos destruidos formaban parte de Amazon Leo, la constelación de satélites de órbita baja de la firma estadounidense, un ambicioso proyecto de telecomunicaciones diseñado para ofrecer alta velocidad. La pérdida de estos dispositivos supone un obstáculo financiero y logístico enorme para la compañía tecnológica fundada por el magnate Jeff Bezos.

A Vulcan rocket owned by United Launch Alliance failed shortly after liftoff from Florida, destroying its payload of 40 satellites from Amazon's Leo internet network in the launch company's first mission failure https://t.co/o3wZsPaCgs https://t.co/qD8Zto4PNL — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

El incidente ocurrió aproximadamente a los diez minutos del inicio del vuelo, cuando el cohete no logró alcanzar la órbita terrestre planeada. Los sistemas de telemetría indicaron una anomalía grave en la segunda etapa del trayecto que imposibilitó la culminación de la misión espacial.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo técnico originado en los complejos sistemas de propulsión de la nave principal. Diversos ingenieros aeroespaciales ya están analizando minuciosamente los datos recuperados para comprender las causas exactas de este inesperado contratiempo técnico.

Este modelo de cohete Vulcan utiliza los modernos motores propulsores fabricados por la empresa espacial Blue Origin, que es propiedad de Jeff Bezos.

No es la primera vez que esta tecnología de propulsión se enfrenta a problemas graves durante sus fases de prueba y despliegue operativo. Hace apenas unos meses, otro motor de similares características experimentó una fuerte explosión en las plataformas terrestres de desarrollo.

ULA Vulcan yendo a la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral ULA

La destrucción de estos cuarenta satélites retrasa significativamente los planes de Amazon para ofrecer cobertura de banda ancha a nivel global. La corporación tecnológica aspiraba a desplegar una red inicial de más de 3.000 dispositivos interconectados orbitando incesantemente sobre la Tierra.

El mercado de las telecomunicaciones espaciales se ha vuelto extremadamente competitivo durante los últimos años gracias a las masivas inversiones de capital privado. Este fracaso otorga una ventaja temporal a sus rivales directos, quienes continúan lanzando sus propios equipos de telecomunicación con un ritmo constante.

Las autoridades competentes y la propia empresa han decidido examinar a fondo todos los futuros lanzamientos de la familia de cohetes Vulcan hasta esclarecer los hechos. Esta paralización preventiva afectará a numerosos contratos gubernamentales y corporativos que dependían de la disponibilidad inmediata de estos potentes vehículos de transporte exterior.

Para la compañía United Launch Alliance, este evento adverso marca un punto de inflexión desfavorable en su reputación frente a los exigentes clientes comerciales. La impecable hoja de servicios que ostentaban desde su creación queda ahora empañada por esta falla operativa.

Amazon Leo. Amazon Omicrono

Los expertos aseguran que el rediseño y la mejora de los componentes defectuosos tomarán un mínimo de varios meses de trabajo. Las auditorías externas e internas escrutarán cada detalle del proceso de ensamblaje para garantizar que un error de esta magnitud no se repita nunca más.

Mientras tanto, la corporación deberá reorganizar urgentemente su cadena de suministro para fabricar los reemplazos de los satélites calcinados en la atmósfera. Los seguros contratados para la misión mitigan parcialmente el impacto económico, aunque el valioso tiempo perdido resulta ser absolutamente irrecuperable en este sector.

Las piezas de la nave que no se desintegraron por completo cayeron sobre zonas marítimas designadas previamente como áreas de alta seguridad internacional. Afortunadamente, los estrictos protocolos de prevención de daños colaterales funcionaron a la perfección y no se registraron víctimas ni daños en la superficie.