La española PLD Space comienza con la fase de ensayos del Miura 5, su primer lanzador espacial comercial

La compañía PLD Space acaba de anunciar el inicio de una nueva fase en el camino hacia realizar el primer lanzamiento de prueba del Miura 5 el año que viene.

En concreto, según han explicado, los ilicitanos han comenzado con las campañas de ensayo a nivel sistema, la fase final de validación de subsistemas y la ampliación de sus capacidades industriales.

Este modelo de integración vertical conecta la fabricación del vehículo, las campañas de ensayo y las operaciones de lanzamiento.

"Al mantener estas capacidades bajo una misma estructura, PLD Space puede trasladar directamente los resultados de la calificación al hardware de vuelo, desarrollar actividades en paralelo y mantener el control y el ritmo de ejecución, reforzando la fiabilidad, la velocidad de ejecución y la capacidad para operar de forma recurrente", afirman en una nota.

Los tres vehículos con los que cuenta la compañía para esta campaña comprenden dos unidades de calificación y el primer ejemplar de vuelo. Las primeras están destinadas a diferentes fases de ensayo a nivel sistema, mientras que el lanzador de vuelo "continúa su proceso de integración".

Por otro lado, la fabricación en paralelo permite aplicar directamente los resultados y aprendizajes obtenidos durante la calificación al hardware que finalmente volará, reduciendo de esta forma la "variabilidad y consolidando procesos de fabricación e integración cada vez más repetibles".

"Este modelo permite además desacoplar progresivamente el ritmo de fabricación de las campañas de lanzamiento, de modo que la producción pueda continuar mientras otros vehículos se encuentran en ensayo, transporte o preparación para el vuelo", recogen.

Uno de los principales avances del programa es la propia integración de la segunda etapa de Miura 5, que reúne en una misma configuración estructuras, aviónica, sistema de alimentación, control y propulsión.

Con esta etapa, PLD Space inicia los ensayos a nivel sistema para comprobar su comportamiento completo en condiciones representativas de operación. Para ello, en sus instalaciones en Teruel, la segunda etapa entra ahora en una campaña de calificación que incluye la carga de propelentes y un encendido estático.

En paralelo, PLD Space ha completado en Teruel los ensayos de separación de etapas, verificando las interfaces, los comandos y la secuencia temporal que intervienen en la separación controlada de la primera y segunda etapa durante el vuelo.

La compañía ha fabricado también los primeros elementos de vuelo de Miura 5, entre ellos los tanques de oxígeno líquido de ambas etapas y la mayoría de las placas electrónicas del primer vehículo, junto con sus unidades de repuesto.

PLD Space también ha completado las campañas de ensayo de los dos modelos de calificación de la cofia. Los datos y aprendizajes obtenidos se han incorporado en el modelo de vuelo.

En el ámbito del análisis de misión, la compañía ha consolidado la trayectoria de referencia para el primer vuelo, refinando los parámetros de la misión y el comportamiento previsto del lanzador a lo largo de sus distintas fases.

Estado de los motores

Por su parte, ya se han fabricado las primeras unidades de los motores Teprel-C y Teprel-C Vac (para operación en el vacío) con configuración de vuelo y están iniciando sus campañas de ensayo, incorporando los aprendizajes obtenidos durante las pruebas de los modelos de calificación integrados, así como de los generadores de gas y las turbobombas por separado.

Hasta la fecha, PLD Space ha fabricado e integrado siete motores completos, un hito alcanzado mediante la fabricación y el ensayo de sus distintos subsistemas, entre los que se incluyen 35 cámaras de combustión, 40 generadores de gas y 15 turbobombas.

En cuanto a los tanques, PLD Space ha fabricado 13 unidades completas, tanto para los modelos de calificación como para los de vuelo. Entre ellas se encuentran los tanques de oxígeno líquido de las dos etapas de Miura 5, un avance adicional en la fabricación e integración del primer vehículo de vuelo del lanzador.

En el ámbito de la aviónica, PLD Space ha completado el 100% de la aviónica de vuelo de MIURA 5 y dispone de conjuntos de aviónica para cuatro cohetes completos.

Los subsistemas se han ensayado en configuraciones progresivamente más integradas para verificar sus prestaciones y compatibilidad con el resto de los componentes del lanzador, avanzando en la validación conjunta de hardware y software.

En cuanto a las operaciones de lanzamiento, PLD Space avanza en la validación de la strongback, encargada de colocar en vertical el cohete sobre la plataforma de lanzamiento, los mecanismos hold-down, que lo mantienen sujeto en la base hasta el despegue, y los sistemas umbilicales que proporcionan las interfaces eléctricas y de fluidos.

La validación conjunta de estos elementos permite perfeccionar las secuencias operativas antes de su despliegue en Kourou y avanzar hacia un modelo de operación más eficiente y repetible.