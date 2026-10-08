Muere Margaret Hamilton, pionera de la informática que lideró el desarrollo de software del programa Apolo de la NASA

Margaret Hamilton, figura histórica de la informática y pieza clave en la carrera espacial, ha fallecido a los 90 años.

La noticia ha sido confirmada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), la institución en la que lideró el desarrollo de software para el histórico programa Apolo de la NASA.

"Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería", ha explicado la institución educativa en un comunicado oficial.

"Su trabajo revolucionario incluyó liderar el equipo que programó los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna", ha asegurado el MIT.

El reto técnico al que se enfrentó su equipo no tenía precedentes en la época.

La propia Hamilton, al recordar aquellos años decisivos trabajando en el programa cuyo objetivo era el alunizaje humano, definía así su labor: "Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo. No había más remedio que ser pioneros".

Nacida en Paoli, Indiana, en 1936, Hamilton trazó un camino académico que arrancó estudiando matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955.

Posteriormente se trasladó al Earlham College, donde en 1958 obtuvo la licenciatura en matemáticas con una especialización secundaria en filosofía.

Tan solo un año después, en 1959, se incorporó al MIT, donde permaneció hasta mediados de la década de 1970.

Durante su carrera firmó más de 130 publicaciones, un cuerpo de trabajo fundamental que contribuyó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina propia y estructurada.

Margaret Hamilton. MIT Omicrono

Tras su paso por el entorno académico y espacial, Hamilton demostró también su visión de negocio, convirtiéndose en una exitosa empresaria del sector informático y directora ejecutiva.

Para dimensionar su hito tecnológico, Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, ha señalado en la nota oficial que "decir que Margaret Hamilton fue una pionera —decir que se adelantó a su tiempo— sería quedarse muy corto".

"Fue ingeniera de software en una época en la que este campo estaba en sus inicios; no solo desarrolló un código avanzado por sí misma, sino que también lideró un equipo que utilizó esa tecnología incipiente para crear uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado jamás", ha detallado de Weck.

A lo largo de su vida, su revolucionaria trayectoria fue reconocida con numerosos premios. El máximo exponente llegó en 2016, cuando el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

La mención oficial de aquel galardón resume a la perfección su impacto en la tecnología moderna: "Hamilton definió nuevas formas de ingeniería de software y ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Su arquitectura de software propició grandes avances para el ser humano, al escribir el código que permitió a Estados Unidos llegar a la Luna".

Más allá del hito espacial, su metodología ha dejado una huella imborrable en la industria informática.

Como ha concluido Olivier de Weck, la científica ha sido "una fuente de inspiración para generaciones de informáticos e ingenieros".

Su carrera técnica estuvo íntegramente dedicada a prevenir errores y a lo que ella misma denominaba "gestionar lo desconocido".

"Encarnó el liderazgo mediante el ejemplo y estableció una práctica de ingeniería de software —basada en la resolución de problemas y la ingeniería de sistemas— de la que todos nos beneficiamos", ha sentenciado el profesor.