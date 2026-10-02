Hito de SpaceX y la NASA: la Crew-13 completa el viaje más rápido de una nave de EEUU a la Estación Espacial Internacional

La tripulación de la misión Crew-13 de la NASA y SpaceX ha llegado a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un vuelo de 7 horas y 55 minutos, el acoplamiento más rápido de una nave estadounidense con el laboratorio orbital desde su lanzamiento, según ha explicado la NASA.

La nave Dragon se acopló a las 19:05 hora local (01:05 GMT) al módulo Harmony de la EEI, después de que el cohete Falcon 9 que la puso en órbita despegara a las 11:10 (17:10 GMT) desde Cabo Cañaveral, en Florida, de acuerdo con una publicación de la NASA en X.

El acoplamiento se produjo de forma autónoma y la apertura de las escotillas estaba prevista para unas dos horas después, según la misma fuente.

A bordo de Dragon viajaron los astronautas estadounidenses Jessica Watkins, comandante, y Luke Delaney, piloto; el canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov, especialistas de misión. Watkins, que pasó 170 días en la EEI en 2022, se convirtió además en la primera astronauta de la NASA en volar dos veces a bordo de una nave Dragon.

Durante los próximos meses, los cuatro integrantes de Crew-13 se incorporarán a la Expedición 75 y realizarán experimentos sobre tejidos derivados de células madre humanas para estudiar enfermedades como las cardiacas y el párkinson, además de investigaciones sobre el cultivo de alimentos en el espacio y las alteraciones del flujo sanguíneo en microgravedad.

Welcome aboard! 🙌



After nearly eight hours in flight, Crew-13 arrived at the @Space_Station, where they will spend the next several months conducting experiments on science and tech to benefit life on Earth and in space. pic.twitter.com/2bTqsLFWa6 — NASA (@NASA) October 2, 2026

La misión había sido programada inicialmente para el 12 de septiembre, pero fue aplazada debido a una fuga detectada en el sistema de propulsión de la Dragon, que los técnicos repararon antes de fijar la nueva fecha de lanzamiento.

Crew-13 sustituirá progresivamente a los cuatro miembros de Crew-12 que permanecen en la EEI y que regresarán a la Tierra después de completar el traspaso de responsabilidades con la nueva tripulación.

Nuevo hito de SpaceX

Además de conseguir la misión en tiempo récord, el otro hito de SpaceX fue el nuevo uso y reutilización del cohete Falcon 9, que despegó de Cabo Cañaveral a las 11:10 hora local, las 17:10 hora peninsular española.

Y es que aproximadamente 8 minutos después del lanzamiento, la primera etapa de la nave Falcon 9 aterrizó de forma vertical en una plataforma de SpaceX ubicada en la misma zona de Cabo Cañaveral.

Esta maniobra permite a la compañía de Elon Musk recuperar esta sección del cohete para volver a utilizarla en futuras operaciones comerciales, algo vital conforme el ritmo de lanzamientos aumenta en previsión de las futuras misiones para crear una base lunar.

Esta operativa logística sucede en la misma semana que Starship ha conseguido entrar en órbita terrestre, aunque explotó al amerizar. Cabe tener en cuenta que este gigantesco cohete será el que sustituya al Falcon 9 en el futuro.