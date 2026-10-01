El viaje más rápido de EEUU a la estación espacial despega: cuatro astronautas de la Crew-13 intentan batir el récord

La NASA y SpaceX han vuelto a marcar un hito en la exploración espacial con el despegue de la misión tripulada Crew-13 desde Florida. Este lanzamiento busca establecer un récord histórico al completar el trayecto hacia la Estación Espacial Internacional (ISS) en tan solo 7 horas y 50 minutos.

Si la maniobra se cumple según lo previsto, se convertirá en el viaje más rápido realizado por una nave estadounidense hacia la ISS desde que su construcción diera inicio en 1998.

El despegue del cohete Falcon 9 tuvo lugar en Cabo Cañaveral a las 11:10 hora local, las 17:10 hora peninsular española, lo que fija la hora de acoplamiento a la estación espacial hacia las 19:00 hora local, es decir, las 1 de la madrugada del viernes hora peninsular española.

Además del récord, la misión es otra demostración de ingeniería. Aproximadamente 8 minutos después del lanzamiento, la primera etapa de la nave Falcon 9 aterrizó de forma vertical en una plataforma de SpaceX ubicada en la misma zona de Cabo Cañaveral.

Esta maniobra permite a la compañía de Elon Musk recuperar esta sección del cohete para volver a utilizarla en futuras operaciones comerciales, algo vital conforme el ritmo de lanzamientos aumenta en previsión de las futuras misiones para crear una base lunar.

El cohete Falcon 9 usado en la misión Crew-13 vuelve a tierra Reuters Omicrono

Para la ISS, esta operación supone la decimotercera rotación de tripulaciones realizada dentro del programa comercial conjunto entre la NASA y la empresa privada SpaceX.

La tripulación está liderada por la astronauta estadounidense Jessica Watkins en el rol de comandante, acompañada por su compatriota Luke Delaney como piloto. El grupo se completa con el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov, quienes ejercen como especialistas de la misión.

La comandante Jessica Watkins ya sumó 170 días en el espacio durante el año 2022 y con este vuelo pasa a ser la primera astronauta de la NASA en viajar dos veces a bordo de una cápsula Dragon.

En contraste, para los otros 3 integrantes del equipo, este lanzamiento representa su primera experiencia en el espacio, y de hecho, la participación de Joshua Kutryk marca el primer viaje de un astronauta canadiense dentro del programa de tripulaciones comerciales de la agencia espacial estadounidense.

La tripulación de la Crew-13 EFE | NASA Omicrono

Los cuatro astronautas permanecerán en el interior de la estación espacial hasta el año 2027. Durante este período llevarán a cabo investigaciones centradas en el análisis de tejidos derivados de células madre humanas destinados al tratamiento de enfermedades cardíacas y del párkinson, el estudio sobre el cultivo de alimentos para misiones de larga duración y el análisis de las alteraciones del flujo sanguíneo en condiciones de microgravedad.

A su llegada, la tripulación será recibida por los 7 integrantes de la Expedición 75 que ya están en la ISS: los estadounidenses Jessica Meir, Jack Hathaway y Anil Menon, la francesa Sophie Adenot y los rusos Andrey Fedyaev, Anna Kikina y Piotr Dubrov.

Los 4 miembros de la misión previa, Crew-12, integrada por Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev desde su llegada en febrero, iniciarán el viaje de regreso a la Tierra no antes del lunes 5 de octubre, tras completar un breve periodo de traspaso de funciones con los nuevos residentes.

El viaje de la Crew-13 no ha ocurrido sin problemas; inicialmente, estaba previsto para el 12 de septiembre, pero tuvo que ser aplazado a finales de agosto debido a la detección de una fuga en el sistema de propulsión de la nave Dragon. El problema se resolvió tras la sustitución de una válvula de oxidante por parte del equipo técnico de la misión.