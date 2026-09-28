SpaceX lanza con éxito el cohete Starship en su primer vuelo orbital: la nave dará la vuelta a la Tierra por primera vez

SpaceX ha completado con éxito este lunes 28 de septiembre el lanzamiento número 14 de Starship, el megacohete diseñado para encabezar las futuras misiones del programa Artemis que parte hacia la órbita terrestre por primera vez.

El histórico despegue ha quedado registrado a las 14:48 hora peninsular española y se ha realizado desde Starbase, la base de la empresa aeroespacial de Elon Musk situada en el sur de Texas (EEUU), junto al golfo de México.

La gran relevancia de este decimocuarto vuelo de prueba reside en su perfil de misión: por primera vez, la compañía intentará colocar la enorme nave en órbita alrededor de la Tierra.

Este objetivo, calificado como un "hito enorme" por la propia SpaceX durante su retransmisión oficial, busca consolidar los avances técnicos clave necesarios para garantizar la futura reutilización integral de la nave.

Además, Super Heavy ha amerizado en el Golfo de México a los 7 minutos de vuelo.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of America! pic.twitter.com/pEIjC2Aae1 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Hasta ahora, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras

Este enfoque previo permitía maximizar la seguridad pública y recopilar datos durante vuelos reales, terminando siempre en un amerizaje en el océano Índico cuando los motores se apagaban y la nave iniciaba su reentrada atmosférica sin la velocidad necesaria para mantenerse orbitando.

Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

En esta ocasión, la misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra.

El objetivo es que el Starship complete unas seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Sin embargo, SpaceX ha aclarado que solo intentará completar esta exigente maniobra orbital "si las condiciones lo permiten"; de lo contrario, el megacohete abortará el intento y regresará a una trayectoria controlada hacia el océano Índico, replicando el esquema de las pruebas anteriores.

Llegar a una órbita terrestre baja (LEO) y permanecer en ella depende fundamentalmente de la velocidad conservada por el vehículo, más allá de la altitud alcanzada.

Una vez que el Starship asciende lo suficiente para superar el roce atmosférico, debe desplazarse lateralmente a unos 28.000 kilómetros por hora.

A esa velocidad extrema, el cohete entra en un estado de caída libre continua: la fuerza de gravedad lo atrae hacia el suelo, pero la superficie terrestre se curva bajo el objeto al mismo ritmo, permitiendo que la nave permanezca en órbita de forma estable.

Superar este hito técnico no solo supondría un éxito sin precedentes dentro del programa de desarrollo del Starship, sino que validaría de forma definitiva la arquitectura del vehículo de cara a las ambiciosas etapas futuras que tiene por delante, tanto para las misiones tripuladas de la NASA como para las aspiraciones marcianas de Elon Musk.