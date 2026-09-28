Elon Musk lanza hoy Starship a la órbita terrestre por primera vez: las 10 horas de vuelo del gigantesco cohete de SpaceX

Starship se enfrenta hoy a una prueba de gran importancia para seguir avanzando en su objetivo final de ser el cohete de la misión Artemis: su primer vuelo orbital alrededor de la Tierra.

Hasta el momento, las pruebas de vuelo del gigantesco cohete de SpaceX han realizado trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y, al mismo tiempo, facilitar el aprendizaje.

Hoy buscará alcanzar la órbita para iniciar la siguiente fase del desarrollo y lograr así una reutilización completa y rápida. Será en una ventana de lanzamiento de 75 minutos que comenzará a las 14:15 horas peninsular de España.

Se espera que la misión orbital inicial de Starship vuele a una altitud aproximada de 275 km sobre la Tierra y complete aproximadamente seis órbitas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas. El amerizaje está previsto en el Océano Pacífico, al oeste de Chile.

El objetivo principal de la prueba del propulsor en este Flight 14 será ejecutar con éxito un lanzamiento, ascenso, separación de etapas, encendido de retroceso y encendido de aterrizaje en un punto de aterrizaje en alta mar en el Golfo de México.

Para hacerlo "se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para solucionar los problemas detectados en el vuelo anterior", explica la compañía en un comunicado.

En el Flight 13 realizado en julio, la compañía pudo separar etapas y realizar el giro. Entonces el propulsor Super Heavy utilizó los 33 motores en su encendido aunque en la fase terminal de la ignición, los tres motores centrales mostraron signos de obstrucción por hielo, lo que provocó la finalización prematura de la maniobra.

Entonces, el propulsor intentó una maniobra de aterrizaje, lográndose el reencendido de 8 de los 13 motores previstos antes de que el propulsor amerizara. En esta ocasión el Super Heavy incorpora modificaciones de hardware para mejorar el filtrado de los motores, así como cambios de software para aumentar la fiabilidad del reencendido.

Otro de los puntos clave del anterior lanzamiento fue el escudo térmico.

En esta ocasión se probarán varias mejoras y experimentos relacionados con él. "Estas mejoras incluyen mecanismos de retención adicionales añadidos a las losetas en las zonas consideradas de mayor riesgo de desprendimiento durante el ascenso". Asimismo, se planea reutilizar dos losetas recuperadas de la nave 40 en la nave 41, lo que marcará la primera loseta reutilizada para Starship.

Lanzamiento de satélites

SpaceX aprovechará la prueba orbital para lanzar al espacio nuevos satélites de la compañía.

Pondrá en órbita por primera vez 26 satélites Starlink V3, con el objetivo de ampliar significativamente la capacidad de la red y la velocidad de conexión.

Cada satélite Starlink V3 añadirá 1 Tbps de capacidad a la constelación, para un total de 26 Tbps añadidos solo en esta misión. Esto, representa aproximadamente 10 veces la capacidad de un solo lanzamiento de minisatélites Starlink V2 en el Falcon 9.

Y es que cabe recordar que el plan de SpaceX es jubilar el Falcon 9 con la Starship, ya que la compañía ya estaría rechazando las reservas de los operadores de satélites que solicitan vuelos a bordo del Falcon 9 más allá de 2028.

Estos Starlink V3 desplegarán sus antenas y paneles solares, y "establecerán contacto inicial con la Tierra y el resto de la constelación Starlink mediante enlaces de radiofrecuencia y láser", explica la empresa. Posteriormente, los satélites comenzarán a elevar sus órbitas con sus propulsores a bordo.

Tras sus comprobaciones en órbita, los satélites deberían empezar a prestar servicio a los clientes pocas semanas después del lanzamiento.

Además, tres de los satélites han sido modificados con un conjunto de cámaras para escanear el escudo térmico de Starship y transmitir imágenes a los operadores, quienes continuarán probando métodos para analizar la preparación del escudo térmico de Starship para su regreso al sitio de lanzamiento en futuras misiones.