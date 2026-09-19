Ariane 6, el cohete con sello español que garantiza a Europa acceso al espacio: "Nos gustaría reforzar nuestra autonomía"

Garantizar el acceso al espacio desde Europa es una de las capacidades estratégicas y científicas más importantes con las que cuenta el Viejo Continente.

Actualmente, mientras las compañías privadas comienzan a asomar la cabeza en una carrera por ver quién logra el primer lanzamiento comercial, la italiana Avio con el Vega C y la francesa Arianespace con el Ariane 6 son las únicas capacitadas para ello.

Así lo demuestra su actividad en el Centro Espacial Europeo ubicado en Kourou, Guayana Francesa, desde donde ejecutan sus lanzamientos para colocar satélites como el MTG-I2 en órbita.

De ese par de lanzadores, el que más capacidad tiene es el Ariane 6, que cuenta actualmente con versiones equipadas con dos boosters (denominada Ariane 62) y con cuatro (Ariane 64).

"El Ariane 6 es el caballo de batalla de Europa", ha afirmado Lucía Linares, jefa de estrategia y vuelos institucionales en la Dirección del Transporte Espacial de la ESA, a EL ESPAÑOL.

El desarrollo de este lanzador fue un encargo de la Agencia Espacial Europea a ArianeGroup y toda la cadena industrial, "incluidas empresas españolas".

"Tuvo su primer vuelo en julio de 2024 y, desde entonces, ha estado lanzando tanto cargas comerciales como institucionales", ha explicado Linares.

La principal diferencia entre el Ariane 5, el predecesor, y el Ariane 6 es que el primero se diseñó para servir fundamentalmente lanzamientos a órbitas geoestacionarias. "Pero este mercado de satélites se ha ido reduciendo" en pro de otras órbitas.

El futuro de la carrera espacial europea: "Ariane 6 es nuestro caballo de batalla"

Ariane 6 ya se planteó como un vehículo para las constelaciones de satélites a órbitas mucho más bajas, "que es la gran parte de mercado hoy y todo apunta a que continuará desarrollándose muchísimo en el futuro".

"El Ariane 6 puede hacer esto porque en la etapa superior lleva un propulsor Vinci que permite realizar varios encendidos", ha indicado. Esta cualidad permite colocar los satélites lanzados en diferentes órbitas.

Vuelos con humanos

Con el acceso al espacio para satélites y otro tipo de cargas garantizado, el principal hándicap al que se enfrenta la Agencia Espacial Europea es el lanzamiento de misiones tripuladas. Hasta ahora, la ESA ha dependido fundamentalmente de la NASA y, hasta 2022, también de Roscosmos para este tipo de misiones.

Pero la estrategia de autosuficiencia y soberanía que se impulsa ya empieza a apuntalar la posibilidad de emplear el Ariane 6 como plataforma para naves tripuladas.

Lucía Linares, jefa de estrategia y vuelos institucionales en la Dirección del Transporte Espacial de la ESA Rodrigo Mínguez Kourou (Guayana Francesa)

Es un tema "que está sobre la mesa", según ha explicado a este periódico Lucía Linares, "ahora más que nunca en la historia, diría yo".

El Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES, la agencia espacial francesa) trabajó en los años 70 en el programa Hermes para el desarrollo de una nave espacial tripulada, muy similar a lo que luego fue el Transbordador Espacial.

"Hoy por hoy en Europa, nuestros lanzadores pueden llevar satélites, pero no carga humana a la Estación Espacial Internacional", ha proseguido. "Esto lo vemos con un poco de pena porque las otras potencias espaciales del mundo sí tienen esta capacidad".

Sin embargo, "esto conlleva unas inversiones públicas muy considerables, es una decisión que se tiene que tomar por parte de todos los estados y todavía no se ha hecho", reconoce.

Ariane 6 en la plataforma de lanzamiento Rodrigo Mínguez Kourou (Guayana Francesa)

Pocos días después de que Lucía Linares atendiera a EL ESPAÑOL desde la Guayana Francesa, Josef Aschbacher, director general de la ESA, planteó este tema en un foro sobre el espacio en París.

"Nos gustaría reforzar nuestra autonomía", explicó Aschbacher. "El aspecto más visible, que estamos debatiendo, es si debemos desarrollar una capacidad europea para llevar astronautas al espacio con nuestros propios medios".

Esta "autonomía" a la que se refiere el director general incluye "cohete, vehículo tripulado, sistema de lanzamiento, sistema operativo, la ciencia, la recuperación y todo lo que está conectado a ello, incluidos los centros de control".

Todo apunta a que la decisión deberá tomarse en la reunión ministerial que llevarán a cabo todos los países de la ESA a mediados de diciembre en Roma.

Casi de forma paralela, el CEO de ArianeGroup, Christophe Bruneau, declaró que "técnicamente, el vehículo de lanzamiento Ariane 6 es totalmente capaz de realizar vuelos tripulados".

De vuelta a las declaraciones de Lucía Linares, la española señaló que "tanto la industria europea como la ESA, estamos preparados técnicamente y con cifras y datos para comenzar este desarrollo si finalmente sale adelante".

Participación española

En cuanto a la participación española, Airbus Defence and Space diseña y fabrica hasta siete elementos para cada lanzador Ariane 6, según han explicado a EL ESPAÑOL desde TEDAE.

La rama espacial en España de la compañía se encarga de la IFS (Interstage Structure), dos estructuras entre la primera y la segunda etapa de propulsión del lanzador; el adaptador de vehículo de lanzamiento que va entre el lanzador y el satélite; el adaptador de carga útil; así como la parte superior de los boosters.

Airbus Crisa, por su parte, proporciona la Unidad Multifuncional Centralizada, que contiene el cerebro del lanzador, y la Unidad de Activación Pirotécnica, que se encarga de la detonación de dispositivos pirotécnicos para el encendido de motores o la separación de etapas.

La catalana GTD suministra banco de control y desarrolla el software a bordo del lanzador. También ha participado en los simuladores operacionales de comportamiento dinámico y ha desarrollado el streaming del sistema de vídeo a bordo del Ariane 6.

Asimismo, la empresa es parte fundamental en las operaciones de lanzamiento en la Guayana Francesa, abarcando sistemas de control de fluidos y la seguridad de infraestructuras para las operaciones en suelo.

Otra parte importante de GTD es encargarse del seguimiento por radar de la trayectoria del lanzador, proporcionando datos esenciales para la evaluación en tiempo real de la misión y la seguridad en vuelo. Así como a la validación de las trayectorias de vuelo y la implementación de sistemas de seguridad operacional.

Thales Alenia Space en España ha estado a cargo del desarrollo y fabricación de los transmisores de telemetría de Ariane 6, las unidades responsables de transmitir a las estaciones terrestres los datos generados por el lanzador durante toda la misión de lanzamiento.

Sener, por su parte, ha sido la empresa encargada de suministrar una antena de telemetría para el lanzador europeo Ariane 6. Esta antena permite monitorizar y transmitir datos desde el Ariane 6 hacia las estaciones terrestres durante el vuelo.

En la parte terrena destacan también las españolas INVENTIA Kinetics, que suministra equipos mecánicos y máquinas especiales para la línea de fabricación y ensamblaje de Airbus en Getafe, y HV Sistemas, que proporciona equipos de tierra tanto para la fábrica de simulación como para la propia plataforma de lanzamiento en Kourou.