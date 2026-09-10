Pedro Sánchez presenta en PLD Space el Miura 9 para que "Europa tenga un acceso al espacio más autónomo"

El Miura 5 tiene fecha de lanzamiento, el primer semestre de 2027, y también evolución, el Miura 9. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anuncia este jueves el sucesor del proyecto que convierte a España en el undécimo país con capacidad para lanzar cohetes al espacio.

En una visita a las instalaciones de PLD Space en Elche, Sánchez ha destacado que se trata de "tecnología española que contribuye a que Europa tenga un acceso al espacio cada vez más autónomo".

Y eso será posible con el diseño de un cohete con el que la compañía ha ganado el concurso de la ESA: 42 metros de altura y tres metros de diámetro, capaz de situar hasta 1.500 kilogramos en altura gracias a sus nueve motores.

Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo, Raúl Torres, cofundador y CEO, y Raúl Verdú, cofundador y desarrollo de negocio, han acompañado al jefe del Ejecutivo y a la ministra de Innovación Diana Morant en su recorrido por las plantas de ingeniería y la de fabricación de propulsión e integración.

"Europa necesita capacidad propia de lanzamiento, competitiva y con escala y en PLD Space la estamos construyendo desde Elche para Europa y para el mundo", valora el presidente de la compañía. Ezequiel Sánchez recuerda que "desde 2024 han invertido 42,7 millones de euros" en ese camino.

PLD Space cuenta en la actualidad con más de 550 trabajadores, como apuntan desde la compañía ilicitana. Un gran salto desde que en 2023 hicieran despegar con éxito desde Huelva el Miura 1 y se convirtieran en la primera compañía privada en Europa en lanzar el primer cohete europeo privado.

A finales de este agosto, la empresa con base en Elche anunciaba que era una de las tres firmas que había conseguido un contrato de la Agencia Espacial Europea para mejorar la capacidad de acceso de Europa al espacio, es decir la nueva generación de lanzadores. Los 158,9 millones del mismo la sitúan entre las empresas punteras en el mundo dentro de la industria aeroespacial.

"Su misión es lanzar misiones dedicadas de satélites medianos y desplegar constelaciones", destaca Ezequiel Sánchez. Y con él, valora, "España lidere el acceso europeo al espacio". La presentación de este jueves es el avance de la nueva hoja de ruta de PLD Space.

La ministra de Innovación, la valenciana Diana Morant, recuerda el apoyo del Gobierno a la firma, de la que es el principal accionista, y cómo ha ido creciendo y se ha sorprendido de los avances que están haciendo. "Estamos aquí para seguir con vuestro talento y con el Miura 5 nada ha terminado, siguen peleando por el mejor talento internacional", razona.

Más accionistas

Morant recuerda el crecimiento financiero que ha tenido PLD Space en el último año, con la entrada de otros accionistas como Mitsubishi y Cofidis, y resalta que el control siga siendo español. La ministra lo define como "uno de los mayores hitos tecnológicos de la historia espacial de España".

Pedro Sánchez con Raúl Torres y Ezequiel Sánchez en PLD Space. Iván Villarejo Elche

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