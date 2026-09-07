Europa hace historia: la firma alemana Isar Aerospace logra el primer lanzamiento orbital privado del continente

Europa ha dado un paso de gigante hacia su ansiada independencia espacial de la mano de la compañía aeroespacial alemana Isar Aerospace, que ha logrado el primer lanzamiento orbital privado del continente.

La empresa consiguió este sábado situar con éxito en órbita su cohete Spectrum, marcando un hito histórico al convertirse en la primera empresa comercial europea en completar un vuelo orbital desde territorio continental.

El lanzamiento, efectuado a las 22:12 hora local desde el puerto espacial de Andoeya, en el norte de Noruega, abre una nueva era para el sector tecnológico y aeroespacial en el Viejo Continente.

El vehículo de lanzamiento Spectrum, un cohete de 28 metros de longitud diseñado para competir en el pujante mercado aeroespacial, superó la línea de Kármán —la frontera convencional del espacio, situada a 100 kilómetros de altitud— para posteriormente alcanzar la órbita terrestre baja.

En su interior, el cohete transportaba una carga útil compuesta por cinco pequeños satélites científicos desarrollados por diversas universidades, además de un experimento tecnológico, demostrando su plena viabilidad operativa.

"Hemos logrado en pocos años lo que a la industria espacial europea le había llevado décadas. Europa cuenta ahora con acceso soberano al espacio", afirmó en un comunicado Daniel Metzler, cofundador y consejero delegado de Isar Aerospace.

Para esta startup, fundada hace apenas ocho años, el éxito representa un punto de inflexión. Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), calificó el logro de "asombroso" y subrayó que acerca a la región a un ecosistema de servicios de lanzamiento más diverso y autónomo.

Orbit Achieved. Payload Deployed.

Mission 'Onward and Upward' delivered our first customer satellites to orbit, achieving major milestones:

✅ MaxQ

✅ Stage separation

✅ Stage 2 engine ignition

✅ Fairing separation

✅ ORBIT

✅ Second engine cutoff and transfer orbit injection… pic.twitter.com/gEa99hJyAf — Isar Aerospace (@isaraerospace) September 6, 2026

El triunfo tiene un sabor especial tras el fallido intento de marzo de 2025, cuando el primer Spectrum se precipitó al mar 30 segundos después del despegue.

Lejos de suponer un freno, la ingente cantidad de datos telemétricos obtenidos entonces ha sido clave para refinar el sistema. Ahora, con unos 400 trabajadores en su sede de Múnich, Isar Aerospace mira hacia la producción en serie.

La firma tiene un tercer cohete en fase avanzada y aspira a fabricar 40 lanzadores anuales, respaldada por una cartera de pedidos cubierta hasta 2028 y valorada en cientos de millones de dólares.

Más allá del éxito empresarial, el hito responde a una necesidad geoestratégica urgente: reducir la severa dependencia tecnológica europea de proveedores externos, como la estadounidense SpaceX.

Frente a los 198 lanzamientos de Estados Unidos el año pasado, Europa apenas sumó ocho.

Disponer de un acceso soberano se ha vuelto crítico. Según Metzler, el 60% de las consultas que recibe la empresa proceden del ámbito militar.

Esta dimensión táctica fue reforzada por la ministra noruega de Industria, Cecilie Myrseth, quien destacó que esta capacidad de lanzamiento "refuerza la seguridad europea en tiempos turbulentos".

Con un fuerte respaldo político, evidenciado por el apoyo del canciller alemán Friedrich Merz, Europa demuestra que está lista para competir en la nueva carrera espacial comercial.