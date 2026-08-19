China reta a Elon Musk: ha conseguido que un cohete aterrice de forma exitosa en tierra en su segundo intento

La empresa china LandSpace ha conseguido un hito que ninguna compañía privada del gigante asiático había alcanzado hasta ahora. Su cohete Zhuque-3 aterrizó con éxito en tierra la noche del 18 de agosto tras completar su segundo vuelo orbital.

El aterrizaje se produjo sobre una plataforma en tierra firme, sujeto por un juego de patas de aterrizaje. Ese sistema recuerda directamente al que utiliza el Falcon 9 de SpaceX desde hace más de una década.

Se trata solo del segundo aterrizaje de un cohete orbital chino en toda la historia. El primero se había producido apenas un mes antes, el 10 de julio, con un Long March 10B perteneciente a la estatal China Aerospace Science and Technology Corporation.

Aquel cohete estatal, sin embargo, no tocó tierra firme. Se posó sobre una red instalada en un barco, un método de recuperación muy distinto al empleado ahora por LandSpace.

La propia compañía explicó a través de su cuenta en la red social X el significado del logro. Según sus palabras, la misión supone la primera recuperación exitosa de una primera etapa mediante patas de aterrizaje en un vehículo orbital chino, y también el primer aterrizaje en tierra del país.

LandSpace añadió además que el vuelo representa un paso decisivo para Zhuque-3. La empresa considera que el cohete deja atrás la fase de demostración tecnológica para entrar en la de aplicación real de la reutilización.

El lanzamiento despegó desde la zona piloto de innovación espacial comercial de Dongfeng, en el noroeste del país. Ocurrió a las 19:35 hora del este de Estados Unidos del 18 de agosto, que corresponden a las 7:35 de la mañana del 19 de agosto en horario de Pekín.

MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery



On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

No era el primer vuelo del Zhuque-3. El cohete había debutado el 2 de diciembre de 2025 con un resultado a medias: la etapa superior alcanzó la órbita según lo previsto, algo poco habitual en un primer vuelo.

Aquel día, sin embargo, el intento de recuperar la primera etapa terminó en fracaso. Según la agencia estatal Xinhua, el cohete sufrió una combustión anómala cerca del suelo y acabó explotando junto a la plataforma de aterrizaje prevista.

Esta segunda misión ha corregido ese fallo por completo. Además de lograr el aterrizaje, la etapa superior situó en su órbita designada al satélite Honghu 03, desarrollado por la empresa Hongqing Technology.

El Zhuque-3 guarda un gran parecido con el Falcon 9 en varios aspectos técnicos. Ambos cuentan con una primera etapa reutilizable y una etapa superior de un solo uso, y sus alturas son muy similares: 66 metros frente a los 70 metros del cohete de SpaceX.

La capacidad de carga también es comparable entre ambos vehículos. El Zhuque-3 puede transportar unos 18.300 kilogramos a órbita baja, mientras que el Falcon 9 llega hasta los 22.800 kilogramos.

La diferencia más notable está en el combustible que utiliza cada cohete. El Falcon 9 emplea queroseno de grado espacial junto con oxígeno líquido, mientras que el Zhuque-3 funciona con una mezcla de oxígeno líquido y metano líquido.

Cohete chino ZhuQue-3 Y2 LandScape Omicrono

Esa combinación, conocida como metalox, es la misma que emplea Starship, el gran cohete que SpaceX desarrolla para futuras misiones a la Luna y Marte. Cada vez más fabricantes apuestan por este combustible por su eficiencia y menor coste.

El logro de LandSpace se enmarca en una apuesta más amplia de China por dominar la reutilización de cohetes. Esa tecnología ha sido clave para que el Falcon 9 se convierta en el lanzador más activo del mundo, con 165 vuelos solo en 2025.

La estatal CASC trabaja en paralelo en varias familias de cohetes reutilizables. Entre ellas están el Long March 10, con una variante pensada para tripulación, y los futuros Long March 12A y 12B.

El Long March 12A ya voló una vez, en diciembre de 2025, con un resultado parecido al primer intento del Zhuque-3. Su etapa superior llegó a órbita sin problemas, pero la primera etapa no logró aterrizar.

El sector privado chino tampoco se limita a LandSpace. Compañías como CAS Space, Deep Blue Aerospace, Galactic Energy, iSpace, Orienspace y Space Pioneer trabajan también en vehículos con primeras etapas reutilizables.

Todo apunta a que los aterrizajes de cohetes dejarán pronto de ser una rareza en el país asiático. China parece decidida a competir de tú a tú con Estados Unidos en la carrera por abaratar el acceso al espacio.